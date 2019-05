Přijede z NHL útočník Faksa? Během sezony chtěl, ale vedení týmu zatím nic neví

Bratislava Vedení hokejové reprezentace by uvítalo, kdyby ji na mistrovství světa v Bratislavě posílil útočník Radek Faksa. Jeho Dallas v noci vypadl ze Stanley Cupu a on sám v průběhu sezony přislíbil, že by na turnaj přijel. "Jenže jisté to ještě není," upozorňuje generální manažer Petr Nedvěd.

Ten společně s trenéry toužil i po obránci Romanu Polákovi, jenže uslyšel negativní odpověď. Zkušený 33letý se tak rozhodl zřejmě i kvůli zdravotním důvodům: měl vážné problémy s nohou, kterou nechce zbytečně zatěžovat a riskovat obnovu zranění, které by ho mohlo stát kariéru.

„Prostě se tak rozhodl a je možné si odvodit, že je to jeho konec v národním týmu. I když vyloučeno samozřejmě nic není,“ pravil Nedvěd.

U Faksy bude rozhodující, zda obstojí při výstupní lékařské prohlídce. „Všichni víme, že projít dvěma koly Stanley Cupu s sebou nese nějaké bolístky, tak uvidíme, jak na tom bude. Každopádně je to alespoň v mých očích důležitý hráč, který by nám pomohl. Byl by přínosem.“

Faksa v Dallasu nastupoval na centru třetí formace a právě střední útočníci národnímu týmu v Bratislavě chybějí. Nejvíc by pomohl při oslabení, místo na ledě by nejspíš dostal i při početních výhodách. „V obou rolích je v Dallasu vytěžovaný,“ ví asistent trenéra Robert Reichel.

Jasněji by o Faksovi mělo být ve středu večer nebo ve čtvrtek dopoledne. Nedvěd s Reichelem mu ihned po vyřazení od St. Louis v rozhodujícím sedmém duelu poslali zprávu a momentálně se čeká na zpětnou vazbu. Pokud přijde pozitivní odpověď a klub nebude proti, pak by mohl stihnout třetí zápas proti Rusům.

Český tým už na tréninku už ladil formu na úvodní duel proti Švédsku, který se hraje v pátek a jenž bude důležitý s ohledem na celkové umístění v základní skupině. Hráči nacvičovali všechny herní situace včetně přesilovek a oslabení.

V hale je však částečně rušil hluk, jak organizátoři, dělníci a dobrovolníci finišují s přípravami na start šampionátu. I proto Reichel řekl: „Atmosféra mistrovství na mě zatím nedýchla. Nejsou tu ještě všechny týmy a hlavně se tu všechno opravuje. Jsou věci, které mě i překvapujou. Zažil jsem hodně turnajů a ještě to není, jak by mělo být.“

Hokejisté si však na druhou stranu nemohou vynachválit, že jsou ubytovaní hned vedle arény, což jim výrazně šetří čas, nervy i sílu. „Nejsme na ničem závislí. Kdo po tréninku skončí, tak může kdykoli do hotelu a nemusí čekat na autobus. To obrovská výhoda,“ nezastírá Reichel.