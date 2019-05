Rusové se s námi nikdy nekamarádili, vzpomíná Holeček. Čechům věří na medaili

PRAHA Dva zápasy, šest bodů. Česká hokejová reprezentace na šampionátu zatím válí, což se pochopitelně zamlouvá i trojnásobnému mistrovi světa Jiřímu Holečkovi.

„Jsem spokojený. Máme dobrý pohyb, hlavně začátky třetin jsou skvělé, což v hokeji rozhoduje. Naši jdou do zápasů s chutí, a navíc přidali pro fanoušky pěkné výsledky. Uvidíme, jak budeme pokračovat,“ řekl pro Lidovky.cz legendární brankář.



Lidovky.cz: A s čím jste nebyl spokojen?

Nelíbilo se mi, že jsme se Švédy ve druhé třetině polevili a výsledek byl dlouhou dobu na vážkách. Naštěstí jsme ve třetí periodě zase přidali a nakonec to bylo v klidu.

Lidovky.cz: V pondělí nás čekají Rusové, jak na ně?

Bude potřeba zase nedopustit tu druhou třetinu (směje se). Ale jinak se mi líbí systém, jakým bráníme. Tedy jeden hráč napadá v útočném pásmu, čtyři jsou ve středním, to bych klidně nechal. Nicméně jsem si v zápase Ruska s Rakouskem všiml, že několikrát zkoušeli fintu s útočícím hráčem na soupeřově modré čáře, na kterého potom letí dlouhá přihrávka. Je to laciná branka a mohlo by to narušit naši sebedůvěru. Budeme třeba dlouho tlačit a oni nám takhle párkrát ujedou… Zkrátka se to nesmí stát.

Jiří Holeček. Jiří Holeček v národním dresu.

Lidovky.cz: Koho na post v českém brankovišti proti Rusům?

Z dvojice Bartošák – Hrubec, kterou zatím máme, bych zatím vybral prvně jmenovaného, byť nevím, jak na tom bude po té probdělé noci. Je to pro mě stejně divné, že odjel od týmu pryč.

Lidovky.cz: Ale on jel k porodu…

No kdybych tohle já udělal v roce 1972, kdy manželka v porodnici v Košicích čekala syna, a ve stejném termínu se hrálo mistrovství světa v Praze, tak bychom třeba ani nebyli mistry světa. Nicméně doba je dnes asi jiná.

Lidovky.cz: Každopádně když se vrátím k situaci v českém brankovišti, tak jak ta se změní po příletu Pavla Francouze?

Myslím si, že změna bude velká. Francouz je podle mého náš nejlepší brankář. Poprvé jsem si ho všiml, když chytal v Litvínově. A tehdy s podprůměrným mužstvem udělali Severočeši titul. Díky Francouzovi. Potom odjel do Ruska a rázem Litvínov hrál o záchranu, málem sestoupil. Tehdy Francouz ukázal, jaký je brankář. U nikoho jiného jsem podobný výkon neviděl.

Lidovky.cz: Takže bude Francouz jednička?

To já přece nemůžu vědět! (směje se) Nejsem trenér Říha. Ale u mě by jednička určitě byl.

Lidovky.cz: Když se ještě vrátím k minulosti, tak jak vy osobně na zápasy s Rusy vzpomínáte?

Takhle se to nedá srovnávat. Za mé doby byli Sověti nejlepší mužstvo na světě. Ti přijeli na zápas Světové série do Kanady a hned dali domácím sedmičku. A to za Kanadu chytal Ken Dryden, o kterém se říkalo, že je to nejlepší brankář světa. Naložili jim 7:3 a v zámoří se nestačili divit. V Evropě Rusové neměli žádného soupeře, jen občas jsme je porazili my, a pamatuji si, že když jsem končil, tak prohráli s Poláky v Katovicích a snad jednou padli i se Švédy. To bylo všechno, jinak měli samá vítězství.

Lidovky.cz: A dnes?

Rozdíl mezi Rusy a světem není tak velký. Ač mají spoustu hvězd z NHL, tak mi jejich styl přijde takový, že je to nebaví. Nazval bych to jako profesorský hokej. Není tam rychlost – bruslení, přihrávky, střelba z první. To všechno chybí. Proti Rakušanům to asi dvakrát ukázali, že když zapnuli, tak na to nebyla obrana. Jinak jsem si ale myslel, že budou šampionát válcovat. Ale zatím mě o tom nepřesvědčují.

Lidovky.cz: Rusové se svými ambicemi netají. Bývali i dříve hodně sebevědomí, nebo se s vámi dokázali i normálně bavit?

Oni se s námi nekamarádili, přistupovali k nám jako k soupeři. Byli tam jedinci, kteří s námi byli přáteli, ale to byly výjimky. Kupříkladu to byl Alexandr Jakušev. Ten, když jsme byli na předvánočním turnaji v Moskvě, zvaném O pohár listu Izvestija, tak za námi přišel, a ptal se nás, jestli s ním nechceme jít na skleničku vína, že tam bude i hudba. Tak nás šlo asi šest, on nás pohostil, byl úžasný. A potom, když přijel do Prahy, tak jsme se zase viděli u nás. Podobný vztah jsme měli i s Balderisem, ale to nebyl Rus, nýbrž Lotyš.

Lidovky.cz: Když se vrátíme zpět k současnému mistrovství, jak vidíte šance Čechů?

Já jsem před šampionátem zvažoval sílu všech mužstev, tak jsem si říkal: ‚Kanada tam bude mít dobré hráče, Amerika to samé, Švédové jsou vynikající, stejně tak i Finové, o Rusech nemluvě.‘ Tak mi z toho vyšlo, že můžeme být nejlépe šestí. Ale když naše vidím, jak hrají, tak věřím, že by mohli jít mezi poslední čtyři mužstva. Ale musí jim vydržet síly i poctivý přístup k zápasům.