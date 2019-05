Rusové zůstávají neporaženi, Norsko se zachránilo na úkor Itálie

Bratislava Hokejisté Ruska vyhráli na mistrovství světa v Bratislavě nad Lotyšskem 3:1, v čele skupiny B zůstali bez ztráty bodu a definitivně si zajistili postup do čtvrtfinále. Norsko porazilo na mistrovství světa v bratislavské skupině B Itálii vysoko 7:1. Ještě po dvou třetinách přitom přikláněl body na jejich stranu pouze jediný gól, třetí třetinu ale opanovalo jasně 6:1.

V první šanci ruského týmu se ocitl ve třetí minutě Gusev a o chvíli později zahrozil i Ovečkin, ale minul. V 11. minutě se radovali Lotyši, když se při Gavrikovově vyloučení trefil z pravého kruhu obránce Cibulskis z Hradce Králové.

Za tři minuty pomohla Lotyšům po pokusu Kučerova v přesilové hře tyč, ale Keninšův čtyřminutový trest přečkali. Gusev trefil z boku také konstrukci branky, na druhé straně měl možnost z dorážky Meija.

Po 27 sekundách druhé části favorit vyrovnal. Pravý horní roh Merzlikinsovy branky trefil obránce Orlov. Ve 24. minutě při Kudlově trestu otočil stav Gusev, další možnost měl Malkin.

Vyrovnat mohl v polovině utkání po návratu z trestné lavice Cibulskis, ale Vasilevskij jeho pokus kryl. Ve 33. minutě zvýšil na 3:1 Kučerov, jehož pokus o zakončení nešťastně srazil hokejkou mezi betony lotyšského gólmana Sotnieks.



Lotyši v závěru druhé části nevyužili 31 sekund trvající přesilovku pěti proti třem a v závěrečném dějství sborná náskok udržela. V power play mohl ještě zvýšit rozdíl Anisimov.

Italové se dočkali první branky

Italové se dočkali alespoň prvního gólu v turnaji. Přesto zůstávají nejhorším týmem s nulovým ziskem ze šesti odehraných utkání a skóre 1:45. Nováček má přesto ještě naději na záchranu mezi elitou. V posledním utkání se Italové utkají s Rakouskem, před nímž je sice ještě nedělní souboj s českými hokejisty, ale zatím ještě ani oni v Bratislavě nebodovali.

Favorizovaní Norové sice střelecky jasně ovládli úvodní dějství (14:6), do velkých možností je ale pozorně hrající Italové nepouštěli. Na konci 11. minuty se naopak dostal do sóla útočník Miceli a vypálil, ale Holm Seveřany podržel. V 16. minutě šli Norové do vedení, když Lesundovu ránu dokázal dokonale k tyčce tečovat Reichenberg.

I v průběhu druhého dějství měli Italové příležitosti k ukončení dlouhého gólového půstu. Ve 23. minutě vzal na sebe Traversa zakončení přečíslení dvou na jednoho, ale Holm zůstal po jeho střele zápěstím neprůstřelný. Na druhé straně byl po polovině zápasu blízko druhému gólu Haga, puk mu ale u prázdné branky utekl. Její strážce Bernard pak parádním zásahem vychytal norskou hvězdu Patricka Thoresena.

Třetí třetina rozhodla. Trettenes v jejím úvodu přidal druhý gól Norů, Miceli však odpověděl už za 16 vteřin a Italové mohli takřka po 448 minutách slavit gól mezi elitou. Nebyl jim ale vůbec nic platný. O necelé dvě minuty později uklidnil Nory Haga, pak se prosadili ještě Lindström, Olden, Röymark a Espeland.

Norové mají jistotu záchrany, Italy čeká přímý souboj o udržení na závěr skupiny proti Rakousku. Šanci mají i v případě, že by Rakušané nečekaně porazili český výběr.

Lotyšsko - Rusko 1:3 (1:0, 0:3, 0:0) Branky a nahrávky: 11. Cibulskis (Indrašis) - 21. Orlov (Kovalčuk, Plotnikov), 24. Gusev (Dadonov, Kučerov), 33. Kučerov (Anisimov). Rozhodčí: Hribik (ČR), Sidorenko (Běl.) - Goljak (Běl.), Oliver (USA). Vyloučení: 6:9. Využití: 1:1. Diváci: 9084.

Sestavy: Lotyšsko: Merzlikins (39:24 - 40:00 Gudlevskis) - Cibulskis, A. Kulda, Sotnieks, Zile, Balinskis, Jaks - Balcers, Keninš, Blugers - Darzinš, Indrašis, Meija - Rihards Bukarts, Bičevskis, Roberts Bukart - Dzierkals, Gegeris, Batna - Marenis. Trenér: Bob Hartley. Rusko: Vasilevskij - Něstěrov, Sergačov, Orlov, Zajcev, Gavrikov, Chafizullin, Zadorov - Dadonov, Malkin, M. Grigorenko - Barabanov, Kuzněcov, Ovečkin - Kučerov, Anisimov, Gusev - Plotnikov, Andronov, Kovalčuk - Tělegin. Trenér: Ilja Vorobjov. Itálie - Norsko 1:7 (0:1, 0:0, 1:6) Branky a nahrávky: 43. Miceli (Helfer, S. Kostner) - 16. Reichenberg (Lesund, Martinsen), 42. Trettenes (M. Olimb, Valkvae Olsen), 44. Haga (Valkvae Olsen, Bonsaksen), 48. Lindström (Martinsen), 50. Olden (Holös, M. Olimb), 52. Röymark, 60. Espeland (Bull, Haga). Rozhodčí: Romasko (Rus.), Tufts (USA) - McCrank (Kan.), Nikulainen (Fin.). Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 8872. Sestavy: Itálie: Bernard - Trivellato, A. Hofer, McMonagle, Helfer, L. Zanatta, Tauferer - Gander, Andergassen, Traversa - Miceli, S. Kostner, Bardaro - Insam, Rosa, Ramoser - Deluca, Lambacher, Hochkofler. Trenér: Clayton Beddoes. Norsko: H. Holm - Holös, Bonsaksen, Lesund, Espeland, Johannesen, Bull - Patrick Thoresen, M. Olimb, Olden - Valkvae Olsen, Haga, Trettenes - Martinsen, T. Lindström, Reichenberg - Roest, K. Forsberg, Röymark. Trenér: Petter Thoresen.