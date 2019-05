Růžička: Velká škoda, měli jsme na zlato. V klíčových zápasech nás ale trápí koncovka

PRAHA Vladimír Růžička je posledním koučem české hokejové reprezentace, který s týmem postoupil do finále mistrovství světa. Od roku 2010, kde Češi senzačně ve finálovém zápase udolali hvězdné Rusko, získali v dalších dvou letech bronz a od té doby na medaile z velké akce čekají.

Tuto nelichotivou bilanci neprolomili Češi ani na letošním šampionátu na Slovensku, kde skončili čtvrtí, když v nedělním boji o bronz podlehli Rusku 2:3 po samostatných nájezdech.

A to přesto, že sbornou přestříleli v poměru 50:30. „Asi není náhoda, že když se v posledních letech dostaneme do čtvrtfinále nebo semifinále, dáme jeden, maximálně dva góly a na to se na takové úrovni vyhrát nedá,“ řekl kouč dvojnásobných mistrů světa pro server Lidovky.cz.

Pane Růžičko, proč podle vás Češi s Ruskem prohráli, i když měli výraznou střeleckou převahu?

Na jednu stranu jsme měli v některých momentech smůlu, že nám to tam nespadlo. Na druhou stranu jsou tyhle velký zápasy o gólech a ne o šancích. A v tom prostě byli jak Rusové, tak v semifinále Kanaďani lepší.

Ruští hokejisté se radují z bronzových medailí.

Ruský gólman Andrej Vasilevskij čelil 50 střelám. Proč z nich podle vás dali Češi jen dva góly?

Tak Vasilevskij je nejlepší gólman šampionátu, skvělou formu z NHL potvrdil i na mistrovství. Podle mě byl nejlepším Rusem na mistrovství a ta bronzová medaile jde jasně za ním, což ukázal i v nájezdech.

Pokud se však podíváme na ruské působení na šampionátu, bronz pro ně musí být zklamáním, ne?

Rusům v play off podle mě došel plyn. Finové byli v semifinále jasně lepší, to, že vyhráli jen 1:0, bylo právě kvůli výbornému výkonu Vasilevského. I když jsou Rusové stejní jako Kanada, to znamená, že berou titul nebo nic, minimálně Vasilevskij ukázal, že o medaili hodně stál.

Co říkáte na působení českého týmu na šampionátu?

Byli jsme hodně silní, až na Hertla a Krejčího s Pastrňákem jsme měli na šampionátu to nejlepší, co jsme tam mohli ukázat. Byli jsme hodně silní, mladí obrovsky vyrostli, byla radost se na ně dívat. Měli jsme na zlato, ale jak už jsem říkal, v klíčových zápasech rozhodla koncovka. A taky zápas s Kanadou, který nám vůbec nevyšel.

Zápas s Kanadou nevyšel Česku nejen kvůli koncovce, ale i kvůli důrazu na brankovišti, nemyslíte?

Kanada byla jasně lepší ve všech směrech. Nemůžete vyhrát, když dáte jediný gól a to ještě na konci za rozhodnutýho stavu. A Kanada má ještě něco navíc. Nepůsobí přes turnaj nijak dobrým dojmem, když jde ale o všechno, tak udeří, což ukázaly ty jejich góly na konci třetí třetiny. Proti Finsku to ale budou mít těžké.

Češi čekají na medaili od roku 2012, na finále od roku 2010. Kdy se to zlomí?

Máme hodně dobrý mladý hráče, o budoucnost se nebojím. Tyhle zápasy jsou ale hlavně o třech věcech. O obraně, o střelcích a především o brankáři, jako byli Tomáš Vokoun nebo Dominik Hašek, kteří to uměli zavřít jako dneska Vasilevskij. Když ho najdeme a k tomu budeme mít dost střelců, nebojím se o nás.