Tým ukázal vnitřní sílu. Lotyši upletli z h**** bič, ale za vyloučení jsme si mohli sami, říká Ujčík

BRATISLAVA Zápas s Lotyšskem, v němž museli čeští hokejisté otáčet stav 0:2 po první třetině, aby nakonec dokráčeli k důležitému vítězství 6:3, pro server Lidovky.cz okomentoval bývalý hvězdný útočník a trojnásobný mistr světa Viktor Ujčík.

„Tým ukázal, že má vnitřní sílu, a to je hodně důležité,“ říká v rozhovoru po Lotyšsku Viktor Ujčík a zdůvodňuje, proč by podle něj měl Patrik Bartošák zůstat jako česká brankářská jednička.



Lidovky.cz: Co se stalo na začátku zápasu, který našim nevyšel?

Já bych úplně neřekl, že jim to nevyšlo. Myslím si spíš, že nebyla koncovka v takové pohodě, jak měla být. Asi nás zápas s Rusy poznamenal. Cpali jsme se dopředu, ale bohužel jsme dostali dva góly. Ty nás na chvíli paralyzovaly.

Myslím si ale, že i tohle je dobře, taky jsme si potřebovali zkusit situaci, kdy se ten zápas nevyvíjí ideálně. Kluci se s tím popasovali slušně a ukázali, že mají vnitřní sílu. A to je v turnaji hodně důležité.

Lidovky.cz: První dva góly Lotyšů padly v našem oslabení. Jak jste viděl ty dvě situace?

Byla to z naší strany spíše nešikovnost. Od Moravčíka a Zohorny to byly nesmyslné zákroky. Říkal jsem to už doma klukům, buď mu dej takovou ránu, že padne na zem, nebo do něj nestrkej. Tady naši hráči ničemu nepomohli a dostali dvě minuty, byla to jen vybitá frustrace. Hráč na mistrovství světa by to měl skousnout.

Viktor Ujčík se v roce 2014 oficiálně loučí s hráčskou kariérou.

Lidovky.cz: Takže ve vašich očích zbytečná vyloučení?

Ano, Lotyši evidentně provokovali. Jedna nedisciplinovanost a v druhém případě nešikovnost. Ale musím smeknout před Lotyši, jak tu přesilovku moc hezky sehráli. Když 5 na 3 sehrají takhle v pohybu, tak se to hrozně těžko brání. Vynikající naznačení Darzinše, který s námi sehrál skvělý zápas, ten to dával Indrašisovi defakto do prázdné brány. Tady byla i trochu smůla Bartošáka, nestačil se přesunout.

Jak jsem říkal, trochu nás to zamrazilo, ale bylo vidět, že ten tým ví, o co v tom zápase jde, a šel si postupně za svým. Lotyše držel od začátku gólman, při gólu Hronka do šibenice nemohl nic, ale při Voráčkově a Kovářově brance už úplně čisté svědomí neměl.

Lidovky.cz: Co říkáte na výkon našeho brankáře Bartošáka?

Právě Bartošák klukům dodává velký klid, protože oni vědí, že i když se něco takového stane, tak ho mají za zády. Myslím, že měl vynikající sezónu, sebevědomí si přenesl i do národního týmu a je jeho oporou. Tým, který chce na MS uspět, potřebuje právě takového gólmana, jakým je Bartošák.

Rihards Bukarts v souboji s Petrem Zámorským.

Lidovky.cz: Takže Vy jako trenér byste jej měl jako jasnou jedničku?

Je to samozřejmě na zvážení trenéra gólmanů, protože potřebujeme gólmany dva. Hned zítra hrajeme s Itálií, kde si myslím, že Bartošáka potřeba s veškerým respektem k soupeři nebude. Potřebujeme si osahat dalšího gólmana a jednička si taky musí odpočinout. Turnaj je dlouhý a pak jdou zápasy rychle za sebou, takže si myslím, že zítra dostane příležitost jiný gólman. Ale Bartošák si vydobyl pozici jedničky a muže pro chvíle, kdy půjde do tuhého.

Lidovky.cz: Jak se Vám líbil přínos kapitána Jakuba Voráčka, který zaznamenal čtyři body?

Voras je ideální typ kapitána, který bojuje, hecuje a strhává mužstvo. A dneska byl navíc produktivní, takže týmu hrozně pomohl, ale i když třeba někdy to nevyjádří body, tak je na ledě pořád velmi platným hráčem.

Lidovky.cz: Kdo Vás dnes osobně nejvíce zaujal z českého týmu?

Mile mě překvapil Faksa, druhá lajna se po jeho příchodu zvedla. Myslím, že ještě určitě není v ideálním stavu po přesunu a poté, co dlouho nebyl na ledě. Pořád mě nepřestává překvapovat obránce Hronek, který hraje skvělý turnaj. Jeho první gól byl dnes hodně důležitý a jen smekám, jak dobře to trefil.

Lidovky.cz: Co říkáte na taktickou variantou lotyšské střídačky odvolat gólmana více než 5 minut před koncem?

Bylo to 2:5 z jejich pohledu a nebylo co ztratit. Tam to bylo hop nebo trop, takže úplně tomu rozumím. Na druhou stranu naši, i když ve čtyřech, můžou riskovat a házet to na bránu přes celý led. Při té brance Lotyšů opět skvělá práce před bránou, Bartošák vůbec nic neviděl a kapitán jim to trefil pod víko. Naštěstí naši kluci nezpanikařili a pohlídali si to.

Lidovky.cz: Byl zápas i otázkou kondice? V druhé polovině jakoby Lotyši odpadli.

Oni na začátku, jak se říká, upletli „z h**** bič“. Byli pod tlakem, ale najednou vedli o dva góly a začali si věřit. Ale my se naštěstí rychle oklepali a šli si za svým. Tam už se pak rozdíl v kvalitě hráčů prokáže. Když se jim vyrovnáme bojovností, tak jsme určitě šikovnější hokejisti než oni.