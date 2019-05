Už jsem na MS zažil leccos. Chaos v brankovišti k tomu patří, mrzí rekordmana KHL Kováře

bratislava (od našeho zpravodaje) Zažil parádní sezonu v KHL, dlouho se s ním počítalo jako s jedním z adeptů na post české jedničky pro hokejové MS. Jenže brankář Jakub Kovář se ještě před startem šampionátu s národním týmem rozloučil. Očekávaný přílet Pavla Francouze jej odsunul na post trojky, kterou však Kovář odmítl. „Pro mě už to není,“ vysvětluje gólman své rozhodnutí.

Nebyla to zároveň nikterak překvapivá zpráva. Dlouho bylo otázkou, zda se českou jedničkou na šampionátu v Bratislavě stane Jakub Kovář, nebo vítkovický Patrik Bartošák.

Složité trenérské dilema rozsekl konec Colorada v play off NHL, což znamená přílet dalšího silného gólmana, Pavla Francouze.



„Domluva s trenéry byla taková, že když na mě zbyde pozice třetího gólmana, přenechám ji někomu z kluků, kteří na MS ještě nebyli,“ přibližuje dohodu s trenérským štábem národního týmu Kovář.

Hlavní kouč Miloš Říha a trenér gólmanů Zdeněk Orct tak věděli, že s Francouzovým příletem (k týmu se připojí v neděli, pozn. red.) a posunutím v brankářské hierarchii padá i Kovářova účast na šampionátu na Slovensku.

„Překvapilo mě ale, jak ten verdikt vzal. Čekal jsem to horší, ale my jsme to nerozhodli. On si to rozhodl sám, protože chtěl být na mistrovství jenom jako jednička. Ale shodli jsme se, že v takové formě není,“ pravil ke Kovářovu konci Říha.

„Bylo to o normální domluvě. Takže jsme si potřásli rukou, já si sbalil věci a odjel domů,“ nehledal složitosti Kovář.

30letý gólman ruského Jekatěrinburgu přitom prožil v KHL výborný ročník. Ve statistikách se zařadil mezi špičku a stanovil také nový rekord soutěže, když v základní části vychytal 38 výher. Na jisté místo v českém brankovišti pro MS to ale nakonec stejně nestačilo.

„Já jsem si ale nic nepředstavoval. Proklamoval jsem celou dobu, že se jedu o to místo poprat. Udělal jsem, co jsem mohl. Byly dvě varianty a skončilo to touto,“ byl smířený Kovář.

Po oslnivé sezoně ale lehké zklamání přesto cítí. „Pochopitelně to zamrzí. Na druhou stranu, teď už jsem doma a užívám si života, na který jsem se celý rok těšil. Špatně to pro mě dopadnout nemohlo. Ale je samozřejmé, že když je člověk s nároďákem už šest týdnů, věří, že si nějaký zápas na MS odchytá.“

Nejasná situace může někoho rozhodit

Kovář uznal, že vliv na jeho roli v národním týmu mohlo mít i nepříliš oslnivé vystoupení na reprezentační generálce v Brně. Sám gólman po ní řekl, že mu turnaj na sebevědomí příliš nepřidal.

„Spíš než své chytání jsem ale měl na mysli složitost těch zápasů. Ale některé věci na to samozřejmě vliv měly, ovšem jaké... Ani to nechci řešit. Taková je situace,“ uzavírá účastník olympiády v Soči v roce 2014.

Nestabilní situace v brankovišti národního týmu tak dostane další rozměr s nedělním zapojením Francouze.

Ten se pravděpodobně nakonec stane jedničkou, záda by mu pak kryl Bartošák. Pozice trojky připadne ex-třineckému Šimonu Hrubcovi.

Brankářský chaos ale není podle Kováře na krátkodobých turnajích typu MS ničím neobvyklým.

„Já jsem už zažil všechno. Situace, kdy se jednička ohlásila dva měsíce před šampionátem a pár dní před jeho startem se jí stal někdo jiný. Jindy se na MS jelo se dvěma vyrovnanými gólmany, kteří se střídali až do play off. Nějaký způsob se prostě nasadí, každý trenér volí úplně jiné řešení. K těmhle krátkým turnajům to asi patří.“

Zároveň však Kovář uznal, že mlžení trenérů ohledně postu prvního gólmana může psychiku hráče nahlodat.

„Nahrává tomu i fakt, že brankáři, kteří jezdí na MS, nejsou zvyklí na pozici dvojky nebo trojky. Jsou ve svých týmech jasnými jedničkami. A když není předem známa jejich role, může to někoho znervóznit.“