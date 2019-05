Ve čtvrtfinále bychom měli porazit kohokoliv, chytat by měl Francouz, myslí si Pöpperle

Praha S výkony české reprezentace je zatím brankář Tomáš Pöpperle velice spokojený, potenciálním soupeřem do čtvrtfinále se bývalá jednička Sparty nezabývá. „Podle mě je to jedno. S tím, jaké máme mužstvo a v jaké pohodě hrajeme, bychom měli porazit kohokoliv. Ze druhé skupiny se podle mě navíc nemáme koho bát, dva nejtěžší týmy máme u nás ve skupině,“ říká Pöpperle v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Jak se vám líbilo utkání s Rakušany?

Trochu jsme si zápas komplikovali častým vylučováním. Občas bylo zbytečné, občas na můj vkus až moc přísné. Nebýt těch vyloučení, tak je to vlastně dané úplně. Rakušané byli bezzubí, jedinou zajímavější chvilkou z jejich pohledu byla pouze ta přesilovka 5 na 3.

Lidovky.cz: Přišlo vám, že hráči v průběhu zápasu stihli ušetřit síly na zápas se Švýcarskem?

Kluci hráli s velkou chutí, podle mě se vůbec neohlíželi na úterní zápas a po tak vysokém vítězství se jim navíc bude regenerovat o dost lépe.

Lidovky.cz: Prověřili podle vás Rakušané vůbec Pavla Francouze pořádně?

Úplně pořádně ho neprověřili. Jedinou situací, kdy se Francík (Pavel Francouz - pozn. redakce) zapotil, bylo ve zmiňované přesilovce 5 na 3, tam měl jeden krásný zákrok. Je vidět, že je hodně v klidu a všechny zákroky byly s maximální jistotou. První pořádnou prověrkou pro něj by ale mohl být až zápas se Švýcarskem.

Lidovky.cz: Který z českých brankářů na MS se vám líbí nejvíce?

Je to těžké říct, protože Pavel Francouz chytal pouze dva lehké zápasy. Ale jeho přehled a zkušenosti, které sbírá v USA, se mi líbí nejvíce. Navíc výborně působí na tým. Zasloužil by si šanci proti Švýcarům, ať se ještě pořádně rozchytá před čtvrtfinále.

Lidovky.cz: Máte nějakého ideálního soupeře do čtvrtfinále?

Podle mě je to jedno. S tím, jaké máme mužstvo a v jaké pohodě hrajeme, bychom měli porazit kohokoliv. Ze druhé skupiny se podle mě navíc nemáme koho bát, dva nejtěžší týmy máme u nás ve skupině.

Lidovky.cz: Jaký máte názor na nový formát MS v semifinále, kdy se upustilo od tradičního pavouka?

Můj názor je, že už je to v semifinále jedno. Člověk si tam ze čtyř týmů žádný lehký nevybere. Jestli to bude Švédsko nebo Rusko je už vlastně v závěru jedno. Pokud se chceme dostat do finále, tak si stejně musíme poradit s jakýmkoliv týmem.