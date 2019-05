Vhazování jako důležitá hokejová disciplína. Češi v ní ale na MS ztrácejí

Bratislava Zrodil se z toho nejslavnější gól české sportovní historie. Patera vyhrál buly, Procházka puk šikovně posunul Svobodovi, jehož rána otevřela zlatou olympijskou bránu. Napodobit akci z Nagana je pro jejich hokejové nástupce na aktuálním šampionátu v Bratislavě hodně složité. Někdy skoro až nemožné.

Ne, reprezentaci nechybí bombarďáci na modré čáře. I šikulů má český tým na Slovensku dost.

Zásadně to skřípe na vhazování.

„Buly jsou klíčová, ale váznou nám,“ přikývl i reprezentační asistent Robert Reichel. Zároveň někdejší vynikající centr přislíbil, že na tréninku bude buly věnovat podstatnou část.

Ano, pondělní bitva s Rusy (0:3) po slibném startu šampionátu odkryla i další nedostatky v české hře. Buly je však disciplínou, kde je lze snadno vyjádřit číselně.

Čeští centři na buly: ČR - Švédsko (vyhrané:prohrané)

Simon 7:17

Chytil 5:13

Kovář 11:10

T. Zohorna 4:5 ČR - Norsko

Simon 9:5

Chytil 6:4

Kovář 12:6

T. Zohorna 4:11 ČR - Rusko

Simon 6:11

Chytil 3:9

Kovář 10:7

T. Zohorna 7:4

Souboj tváří v tvář o padající puk na led vám může oproti jiným činnostem připadat jako malichernost. Ale! Kdo vyhraje buly, určuje tempo hry. Soupeř musí napadat, stojí ho to síly. „Někomu se to nezdá jako podstatná záležitost, ale časem zjistí, že buly je snad pomalu nejdůležitější ze všeho,“ podotýká naganský vítěz Martin Straka.

„Od buly se může odvíjet celé střídání, které trvá 45 vteřin,“ připojuje se i Radek Faksa. On sám moc dobře ví, že i díky úspěchům na buly si v Dallasu vydobyl důležitou roli v NHL.

Po vyřazení v play off a potížích s bolavým ramenem se 25letý centr opožděně připojil k reprezentaci. A zítra svůj um může ukázat proti Lotyšům (20.15). „Určitě se ode mě čeká dobré buly, už jsem to slyšel i od trenérů,“ prohodí s výrazným slezským přízvukem. „Sledoval jsem, že v prvních zápasech to klukům moc nešlo. Doufám, že to zlepším.“

V NHL má úspěšnost vhazování něco málo nad padesát procent. Faksa platí za specialistu do obranného pásma. „Chodil jsem hlavně na svoji silnou stranu, což je bekhend. Na forhend byl dobrý Seguin. Tady to zvládá Honza Kovář.“

Ten je zatím jediný český střední útočník, který na vhazování nepropadá. Úspěšnost se mu drápe k 60 procentům, jinak to je bída. Tomáš Zohorna má 43, Dominik Simon 40 a Filip Chytil pouhých 35 procent. U posledních dvou je to daň, že sezonu v NHL odehráli na křídlech. A třeba Simon v Pittsburghu zvládl za 71 zápasů jen 19 vhazování! Handicap se musí logicky projevit.

„Ale teď mají kluci toho nejlepšího učitele - Albyho Reichla,“ vyzdvihuje Straka naganského kolegu. Kapitán zlaté generace byl na buly mrštný a chytrý. Sám detaily buly nechce rozebírat, „bylo by toho na hodinu“. Roli hraje držení hole, sok nebo položení „lopaty na led“. Faksa se Strakou se shodují, že podstatné je na buly postavení těla.

Kristián Reichel se svým otcem Robertem

„Podívejte se na Kanaďany. Mají těžiště úplně dole, jsou skrčení, že mají hlavu u ledu, kam skoro nejde hodit puk,“ popisuje Straka. I proto proti švédským a ruským centrům z NHL na šampionátu vyniklo, jak Simon s Chytilem zaostávají.

Faksa před zápasy v zámoří stráví půlhodinu studiem soupeřových centrů, z buly se v Americe stává vědní obor. A dallaský tvrďák má i zajímavý postřeh - je rozdíl buly vyhrát a neprohrát. „Když prohraju tři buly se stejným hráčem, jdu do dalšího s tím, že soupeře zablokuju,“ nastiňuje Faksa. „A křídlu dopředu řeknu, že chci, aby si dojelo pro puk.“

Komunikace. Kooperace po buly. I na tom musí Češi zapracovat, chtějí-li v Bratislavě pobýt co nejdéle.