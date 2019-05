VIDEO: Likvidační zákrok na Gudase. Ruce mě svrběly, ale chci jít příkladem, říká český obránce

Bratislava Byl to moment, který po skvostném obratu českých hokejistů tolik nevyčníval. Běžela předposlední minuta rozhodnutého utkání mistrovství světa v hokeji skupiny B mezi Českem a Lotyškem (6:3), když si zadák Lotyšů hájící barvy hokejového Zlína Ralfs Freibergs našel nevybíravým hitem známého tvrďáka Radka Gudase. „Nebudu to ale nijak víc řešit, stává se to. Ruce mě svrběly, ale chci jít ostatním příkladem a nebýt vylučovaný,“ zhodnotil Gudas.

S českým týmem to po první třetině nevypadalo vůbec dobře, když po dvou přesilovkových brankých Miksa Indrašise a Laurise Darzinše prohrával 2:0. Po útočné smršti ve druhé části ovšem předvedli svěřenci Miloše Říhy neuvěřitelný obrat, jenž vyústil v šest vstřelených branek. Nejvíce vyčníval výkon Jakuba Voráčka, který oslavil narození syna dvěma brankami a stejným počtem asistencí.

Situací, jež vyvolala velký rozruch, se datovala do předposlední minuty utkání. To si lotyšský bek, jenž hájí barvy PSG Berani Zlín Ralfs Freibergs počkal na Radka Gudase, jehož poslal nevybíravým zákrokem k zemi. Český obránce se po tvrdém hitu těžce zvedal a měl choutky se Freibergsovi pomstít, z toho však nakonec sešlo.

Tvrdý zákrok Ralfsa Freibergse najdete v čase 2:11.

„Pracuju hlavně na tom, abych pomohl týmu a nebyl tolik vylučovaný. Chci jít týmu s disciplínou příkladem. Naše přesilovky nakonec rozhodly, mělo tam padnout mnohem víc gólů,“ prohlásil český zadák hající barvy Philadelphie Flyers.

Hlavní rozhodčí zápasu Olivier Gouin neváhal a poslal lotyšského brouska do kabin trestem 5+10 do konce utkání za napadení. „Přišlo to na hlavu, to jsem nečekal. Kdyby mě trefil do ramene, bylo by to OK. Sudí to ale potrestali. Hokej je tvrdá hra, oni byli trochu frustrovaní. My jsme je na konci taky řezali, dohrávali jsme je, těžko se zvedali. Nebudu to ale nijak víc řešit, stává se to. Ruce mě svrběly, ale chci jít ostatním příkladem a nebýt vylučovaný,“ dodal Gudas.

Přijde za tento likvidační zákrok dodatečný trest pro lotyšského zadáka?