Vlakem s medailovými vzpomínkami. České zápasy na MS jsou takřka vyprodané

PRAHA Hvězdně obsazené hokejové mistrovství světa na Slovensku začíná už v pátek. Česká reprezentace má na poslední turnaj na území bývalého federálního bratra dobré vzpomínky, v roce 2011 zde získala bronzové medaile.

15. května 2011, Bratislava. Na led v duelu o třetí místo na mistrovství světa proti Rusku vyjíždí Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec či Patrik Eliáš. Nejen tito hráči odehráli nervydrásající zápas, v němž nejprve Češi vedli, poté během 15 vteřin prohrávali 1:2, aby nakonec díky hattricku Romana Červenky utkání dovedli do vítězného konce po výsledku 7:4.

Od té doby obsadili Češi na šampionátech ještě jedno třetí místo (na společném podniku Helsinek a Stockholmu v roce 2012), poté už jejich medailové ambice zůstaly nenaplněné. Změní se to nyní v Bratislavě?

Ta by měla českým hráčům sedět, neboť kvůli nim dokonce ustoupili i Slováci, kteří budou ve skupině A nastupovat v Košicích. Což nebývá zvykem, protože domácí chtějí své zápasy hrát v hlavním městě, jenže tentokrát se v zájmu vyššího počtu diváků na zimním stadionu Ondreje Nepely představí Češi a Rakušané.

„Chceme dosáhnout na lepší výsledek a návštěvnost než v roce 2011. Trvalo by ale dlouho vysvětlovat čísla a analýzy, nemůžeme se bavit jen v rovině emocí,“ vysvětloval loni tento krok šéf slovenského hokejového svazu Martin Kohút.

Slováci možná trochu litují toho, že se na mistrovství světa nekvalifikovalo Maďarsko. To bylo před rokem 16 vteřin od postupu do elitní skupiny, nakonec se ale na jeho úkor probojovali na šampionát hokejisté Spojeného království.

Ti jistě nepřilákají tolik diváků, jako by přišlo na duely slovenského jižního souseda, a stejně slabý divácký zájem pravděpodobně bude i o druhého nováčka, jímž jsou Italové.

Zatím je úplně vyprodaných pět zápasů, z toho tři slovenské (s Německem, Francií a Dánskem) a dva české (zítřejší se Švédskem a sobotní s Norskem). Na další česká utkání zbyly už jen VIP vstupenky, na Rusko se tak podíváte za 599 eur, na Švýcary za 399 eur a na Lotyše, Italy či Rakušany za „pouhých“ 299 eur.

Podobně dostupné lístky jsou také na slovenské zápasy v košické skupině.

Na světový hokej se ale dá jít i za dvacet eur, tedy dle aktuálního kurzu za 514 korun. Tolik stojí vstupenky na duel košické skupiny mezi Francií a Spojeným královstvím. Ještě o deset eur méně stála místa na duel Rakousko–Itálie. Ten je ale podle slovenského webu Ticketportal.sk takřka vyprodán, zbývají jen VIP lístky.

Na Slovensko raději vlakem

A jak se na Slovensko dopravit? O jednu variantu fandové na počátku letošního roku přišli, České aerolinie totiž zrušily přímé letecké spojení mezi Prahou a Bratislavou, do slovenské metropole lze letět leda oklikou přes Birmingham, Londýn nebo Brusel. Do druhého hracího města, tedy Košic, se letět dá, jednosměrnou letenku lze pořídit za 2337 korun.

Daleko snazší je tedy po úterním vzoru české reprezentace využití železničního spojení. Drtivá většina hráčů sice do vlaku nastoupila v Praze, další se ale přidávali v Pardubicích, Brně či Břeclavi.

Týmový autobus na ně čekal až na bratislavském nádraží. Důvod byl jasný, nepohodlná cesta po dálnici D1 by dokázala i z pozitivně naladěných hráčů vytvořit mrzouty. A to se před důležitým turnajem moc nehodí.

„Je to příjemnější než letadlem nebo autobusem,“ usmíval se obránce Radko Gudas, který je na vlak zvyklý, neboť takto v NHL s Philadelphií cestuje na zápasy do Washingtonu či New Yorku.

Nejistá podoba soupisky

Do play off se ale s Letci neprobojoval, nyní chce zabojovat s reprezentací o cenný kov. Nicméně o tom, kdo se na turnaji skutečně představí, ještě úplně jasno není, neboť si hlavní trenér Miloš Říha nechává otevřená zadní vrátka pro last minute posily z NHL.

Na konečné soupisce, čítající tři brankáře a dvaadvacet hráčů do pole, se s velkou pravděpodobností objeví všichni legionáři z NHL, ale... „Vše si nechám až na poslední chvíli, stejně tak u brankáře. Nechci spekulovat, ať se všichni připravují stejně,“ řekl Říha serveru Hokej.cz.

Už ve středu projevil zájem o Radka Faksu z Dallasu, v noci se také definitivně rozhodlo o tom, kdo postoupí ze série San José – Colorado (Tomáš Hertl – Pavel Francouz). Dá se očekávat, že vypadnuvšího hráče bude Říha na šampionát chtít.

„Na něco se samozřejmě připravujeme, ale ta sestava pořád není finální. Ještě jsou dva dny do startu, je dost času. Mohou přijít nemoci, cokoliv a čekáme i na vývoj situace v NHL,“ řekl včera Říhův asistent Robert Reichel.