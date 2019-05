ŽIVĚ: Francie - Slovensko 2:3 po 2 třetině. Slováci v napětí, Texier se prosadil v přesilovce

KOŠICE Hokejisté Slovenska jsou na domácím MS v nezáviděníhodné situaci. V pátečním odpoledním utkání proti Francii musí bezpodmínečně vyhrát za tři body, aby si udrželi aspoň teoretickou naději na postup do čtvrtfinále. Zápas sledujte od 16:15 v naší podrobné reportáži.

Slováci sice na úvod košické skupiny A porazili USA 4:1, pak ale nestačili na Finsko (2:4), Kanadu (5:6) a v posledním zápase i na Německo (2:3). Poslední dva zápasy nešťastně ztratili až v 60. minutě.

Pořadatelský tým se tak krčí až na šestém místě s pouhými třemi body.

Ani vítězství proti Francii v základní hrací době nemusí znamenat jistotu, bez něj ale už svěřenci kanadského trenéra Craiga Ramsayho mohou pomalu začít „balit“. Postupovou matematiku si projděte zde.

Francouzi už naopak mají jistotu, že se do čtvrtfinále nepodívají, s jedním bodem jsou v košické skupině sedmí se skóre 8:21.



Slovensko vede zásluhou Richarda Pánika a Matúše Sukeľa po první třetině 2:0. Nejdříve otevřel ve 14. minutě skore Pánik, jenž v přesilovce dorazil tvrdou střelu Róberta Lantošiho od modré čáry za záda Floriana Hardyho.

Panik capitalizes on a favourable bounce to take the lead in #FRASVK #IIHFWorlds

Druhou branku přidal ve 20.minutě útočník Sparty Matúš Sukel, když tečoval nahození od modré čáry Martina Fehervaryho.

Ve druhé třetině herně dominovalo Slovensko, ale paradoxně dostalo dvě branky. Nejprve se sice prosadil v přesilovce po přihrávce Pánika Libor Hudáček, jenže to Francii nesložilo.

Nejdříve se ve 33.minutě prosadil střelou z hranice pravého kruhu obránce Antonin Manavian, jenž prostřelil Patrika Rybára, aby o tři minuty později korigoval na 2:3 v přesilovce teprve devatenáctiletý Alexandre Texier.

