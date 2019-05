Zjevení jménem Hronek. Jednadvacetiletý bek má nakročeno k velké kariéře v NHL

PRAHA Nejlepší obránce hokejového šampionátu? V pouhých jednadvaceti letech se jím stal královéhradecký odchovanec Filip Hronek, nastupující v NHL za Detroit.

Už v zámoří Filip Hronek zaujal. Předchozí dvě sezony strávil na farmě v Grand Rapids, letos už si jej Detroit vytáhl do elitní soutěže na rovných 46 zápasů, během nichž si mladý bek připsal pět branek a osmnáct asistencí.

Jen v lednu se mu moc nedařilo, takže ho trenéři poslali na farmu, odkud se po necelém měsíci vrátil zpět o patro výš.

Hronkovi pomohla k návratu, kromě dobré výkonnosti v Rapids, i souhra okolností. Detroitu se zranili dva obránci, přičemž Mike Green vypadl na zbytek sezony a ani pětatřicetiletý Jonathan Ericsson neměl po zranění vysoký čas na ledě.

Hronek se díky tomu dostal i do situací, které mu jinde upírali. „I když na farmě moc nechodil na oslabení, u nás je prvním, koho na led posíláme. Dělá méně velkých chyb, je silný v bruslení. Když se mu daří, hraje opravdu fyzicky,“ poznamenal v březnu kouč Detroitu Jeff Blashill.

Filip Hronek objímá brankáře Patrika Bartošáka. Obránce Filip Hronek na kolenou během zápasu MS.

Týmu z města automobilů se nakonec nepodařilo postoupit do play-off, ale Hronek důvěru nezklamal. Jedna statistika z mnoha za všechny: jako první novic na postu obránce si od dob legendárního Nicklase Lindströma připsal ve své první sezoně v NHL v dresu Red Wings v průměru půl bodu na zápas.

Vše ještě umocnilo jmenování detroitským nováčkem roku. Ocenění dostalo Hronka do luxusní společnosti, předchozími laureáty byli například útočník Anthony Mantha, brankář Jimmy Howard nebo obránce Niklas Kronwall.

Kéž by šel Hronek naklonovat

Mezitím ale odcestoval zpět do Evropy, kde se hlásil reprezentačnímu trenérovi Miloši Říhovi.

A ten, ač ze začátku prohlašoval, že nikdo nemá místo v sestavě jisté, o pár dnů později volal: „Kdybychom mohli Hronka naklonovat, byli bychom rádi.“

Jednadvacetiletý bek následně korunoval povedenou klubovou sezonu na světovém šampionátu, kde se blýskl jedenácti body za tři góly a osm nahrávek, díky čemuž opanoval kanadské bodování obránců.

„Filip se mi líbil už od prvního zápasu, je to výborný obránce,“ řekl pro LN bývalý skvělý bek Sparty nebo Českých Budějovic František Ptáček. „Nakonec své výkony potvrdil i bodově, takže musím přiznat, že to bylo pěkné.“

Ke chvále mladého zadáka se přidal i direktoriát turnaje, který jej vyhlásil nejlepším obráncem šampionátu, pochopitelně se tak vešel i do ideální sestavy MS.

„Je to pro něj super ocenění, ale do budoucna si to trochu zkomplikoval, nasadil si laťku hodně vysoko. Teď bude muset celý život dokazovat, že je opravdu nejlepší. Každopádně je to opravdu velké ocenění jeho výkonů,“ usmívá se Ptáček.

A může se Hronek stát tahounem týmu z NHL? „Proč by nemohl?“ odpovídá otázkou Ptáček. „Má na to fyzické předpoklady, skvěle se pohybuje, má i dost tvrdou střelu.“

I proto není na pořadu dne otázka, zda se tak stane, ale kde až jsou jeho limity.