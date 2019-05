Zmizí rychlý útočník Vrána ze sestavy reprezentace? Místo něj nejspíš naskočí Palát

Bratislava (Od našeho zpravodaje) Na mistrovství světa se schyluje k velkému překvapení v sestavě českých hokejistů pro čtvrtfinálový duel s Německem. Je totiž možné, že z ní vypadne střelec Jakub Vrána. Hlavní kouč Miloš Říha tuhle variantu nevyloučil. „Stát se to může,“ pravil s úsměvem po středečním tréninku.

Víc však situaci komentovat nechtěl. Podle složení jednotlivých formací je to však zřejmé. Vrána ve druhé formaci, kde dosud pravidelně nastupoval, pouze alternoval. Spíš to vypadá, že tento útok bude hrát ve složení Jaškin, Faksa, Palát.

I proto, že Vrána po tréninku zůstával déle na ledě spolu s Filipem Chytilem, jenž ze sestavy vypadl už předtím.

„Toto jsou věci, které jako hráč neovlivním. Jediné, co můžu dělat, je zlepšovat se a soustředit se na to, abych hrál co nejlíp. O sestavě rozhoduje trenér, já jsem prostě jenom hráč,“ reagoval Vrána.

Vše nasvědčuje tomu, že na autora čtyř gólů zbude jen pozice třináctého útočníka a nevejde se ani do čtvrté formace, v níž trénovali bratři Zohornové společně s Michalem Řepíkem.

Zbytek sestavy je jasný: první lajna ve složení Voráček, Simon, Frolík je nejproduktivnější a funguje, o třetí s Gulašem, Kovářem a Kubalíkem platí to samé.

Vrána přitom původně patřil k největším tahounům národního týmu. V úvodním duelu proti Švédsku se blýskl dvěma góly, vidět byl i v následujících zápasech. Jenže pak se začal trochu vytrácet, za což sklidil kritiku od uznávaného kouče Marka Sýkory.

„Jsem z něj těžce zklamaný. Nejde do souboje, není vidět. Pár okamžiků mi stačilo k ujištění v názoru, že má manýry hvězd. Nevím, jestli to odkoukal ve Washingtonu, každopádně by na to měl rychle zapomenout. Čeká prakticky jen na nahrávku do jízdy, kdy uplatní svoji střelu. Schází mu vlastní aktivita. Přitom je to úspěšný mladý hráč, v NHL se prosazuje,“ řekl v rozhovoru pro iSport.cz.

Vránova reakce? „Vůbec nečtu české noviny a na českém internetu nečtu vůbec nic. Byl byste tak hodný a trošku mi to přiblížil?“ řekl na dotaz.

„Marek Sýkora řekl, že nepracujete dobře a máte hvězdné manýry.“

„Marek Sýkora? Kdo to je?“ otočil se Vrána směrem k tiskovému mluvčímu hokejové reprezentace Zdeňkovi Zikmundovi.

„Bývalý trenér.“

„Aha. Já toho člověka neznám, nikdy jsem se s ním nebavil. Nechci ho soudit jako on mě, možná to tak vidí. Já jsem zkušený hráč a nechci si toto moc brát do hlavy. Chci se soustředit na to, abych podával co nejlepší výkon. Vy teď ode mě čekáte, abych něco vyvolal, ale já takový nejsem. Jsem pozitivní člověk a nechci vyvolávat nic negativního. Jestli to tak někdo vidí, tak to tak prostě je,“ řekl Vrána.

Ten z ledu odcházel jako úplně poslední, v ruce kýbl s puky. Bylo poznat, že dobře tuší, že je jeho pozice v týmu nahnutá. A že mu nezbývá, než ji vzít jako motivaci navíc.

„Když je člověk na hraně a trenér to takto vidí, tak musíte pracovat. Chci se pořád zlepšovat, jsem takový. Když dostanu šanci, tak půjdu na led a budu se snažit hrát co nejlíp. Jestli to budou tři střídání, nebo šestnáct sedmnáct minut, to nevím. Ale turnaj je dost krátký a teď je důležité, abychom vyhráli. Na to se soustředím nejvíc.“

Čeští hokejisté se radují z prvního gólu. Zleva David Sklenička, Dominik Kubalík, autor branky Jakub Vrána a Radko Gudas.

Byl Vránův přístup v utkání se Švýcarskem ideální? Jeho parťák z formace Radek Faksa k tomu řekl: „Každý zápas je jiný, předtím to bylo zase super. Někdy to sedne, někdy ne. Složitosti bych v tom nehledal.“

Osobně mu je jedno, jestli bude mít na křídle Vránu, nebo Paláta (ten z druhé řady mimochodem vypadl předtím a nyní se do ní vrací ze čtvrté). „Vůbec to neřeším, je to věc trenéra. Každý sem přijel odehrát to, co mu kouč řekne. Každý je tu pro týmový úspěch,“ pravil Faksa.