Prevc vede v této sezoně suverénně pořadí Světového poháru a triumfoval už na Turné čtyř můstků. Mistr světa z velkého můstku na loňském šampionátu v Trondheimu v pátek v Oberstdorfu převedl v 1. kole ze sníženého nájezdu pokus dlouhý 204 metrů, ve druhém přidal 224,5 metru a před olympijskými hrami potvrdil skvělou formu.
Ze čtvrteční kvalifikace postoupila do pátečního závodu čtyřicítka skokanů, po prvním kole zůstalo v soutěži nejlepších 30. Třetí a čtvrté kolo jsou na programu v sobotu, finálový program začne v 16:30.
MS v letech na lyžích v Oberstdorfu (Německo)
Po dvou ze čtyř kol
1. Prevc (Slovin.) 442,2 b. (204+224,5), 2. Nikaido (Jap.) 428,2 (230,5+224,5), 3. Lindvik (Nor.) 420,3 (226,5+212), 4. Hörl (Rak.) 413,5 (207+230), 5. Lanišek (Slovin.) 407,9 (199,5+227), 6. Nakamura (Jap.) 405,5 (216,5+211,5).