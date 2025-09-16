Svěřenci Jiřího Nováka ke druhému zápasu ve skupině H nastoupili s velkým respektem a první set skončil debaklem. Čtrnáctibodový rozdíl byl nejvyšší v jakémkoliv dosavadním duelu aktuálního světového šampionátu na Filipínách.
„Byl to pro nás těžký zápas a je velká škoda, že jsme neubojovali ani set. Speciálně v tom prvním jsme byli s prominutím podělaní, než jsme se dostali do zápasového tempa. Čekali jsme, co vůbec přijde,“ zhodnotil vstup do zápasu Galabov na svazovém webu.
„Od druhého setu jsme zlepšili příjem a od toho se pak hra odvíjela. Už jsme s nimi stíhali, ale jednoduše nás přehráli technicky a zejména v obraně. Tam ubránili spoustu balónů, které jednoduše nadrazí a spolehlivě je dohrají. Tam byl hlavní rozdíl a podle toho pak vypadal výsledek,“ dodal Galabov.
Ve druhé sadě se čeští hráči oklepali a drželi s favoritem krok. Rozehrál se zejména Vašina, jenž v této sadě zaznamenal osm bodů. V koncovce ale čeští volejbalisté neuspěli. Sadu ukončili dvěma chybami. Nejdříve Patrik Indra zkazil servis a pak Marek Šotola poslal útok daleko do autu.
Do třetího setu nasadil trenér Novák na post univerzála Šotolu místo Indry, ale na vývoji zápasu se nic nezměnilo. Brazilci, kteří získali medaile na posledních šesti světových šampionátech, záhy odskočili na několikabodový rozdíl a zápas bez větších problémů dotáhli do konce. Pomohly jim k tomu i chyby českých hráčů. Celkem Česko za tři sety udělalo 21 nevynucených chyb, z toho třináct na servisu.
Trenér Novák České televizi řekl, že jeho svěřenci měli příliš velký respekt. „Vlastním nedůrazem jsme vstoupili trošku hůř do toho zápasu. Svoje šance jsme nevyužili a pak jsme hráli to, co nám soupeř dovolil. To nastavení musí být jiné, musíme si víc věřit. Nemůžeme jít do zápasu s tím, že se něčeho bojíme,“ uvedl.
Ocenil české vzepětí ve druhé sadě. „Tam jsme se dobře vrátili a měli bodové situace, které jsme ale nedohráli. Bylo tam pár taktických problémů na hřišti. Jsou to malé věci, které, když se sejdou, zápas může vypadat jinak. Nesešly se, tak je výsledek takový, jaký je,“ doplnil kouč.
O postup ze skupiny tak budou Češi hrát ve čtvrtek v závěrečném utkání s Čínou (od 15:00 SELČ). „Kdyby nám někdo před turnajem řekl, že si můžeme s Čínou zahrát o přímý postup, tak bychom to brali. Teď ta situace asi nastane, pokud se to nějak nezamotá,“ uvedl k nadcházejícímu duelu trenér Novák. Čína na úvod MS prohrála s Brazílií 1:3 a dnes podlehla 0:3 Srbsku. Zůstala tak ve skupině bez bodu poslední.
Prohráli i obhájci titulu
Poslední šampioni Italové neuspěli ve druhém utkání základní skupiny s Belgií 2:3. Strhující bitvu ukončil belgický univerzál Ferre Reggers. Dvaadvacetiletý hráč, který působí v italské lize v dresu Milána, se pod velké překvapení podepsal 31 body. Neuspěli ani favorizovaní Francouzi, úřadující olympijští vítězové podlehli v dalším pětisetovém dramatu senzačně Finsku.
Belgičané ztratili vedení 2:0 na sety, ale tiebreak začali znovu lépe a Italové pořád dotahovali. Nakonec ho vyhráli 15:13 a italský tým porazili poprvé po osmi letech od mistrovství Evropy. Skupinu vede Belgie o bod před Itálií a o další bod před Ukrajinou, do osmifinále projdou dva týmy.
Finové zdolali Francouze, vítěze posledních dvou olympiád včetně loňské v Paříži, premiérově a rovněž zaostávají jen o bod. Mají ale papírově slabšího soupeře pro poslední kolo skupin – Koreu. Francouzi budou o postup bojovat ve čtvrtek s vedoucí Argentinou.
Finové předčili Francii i v její nejsilnější činnosti obraně. Jen blokem získali 14 bodů, Francouzi deset. Seveřané, kteří letos vyhráli Evropskou ligu a před šampionátem v přípravě v Táboře hráli s Čechy 1:1 na zápasy, táhl s dvaceti body univerzál Joonas Jokela.
„Už proti Argentině jsme skvěle začali a dnes se nám povedlo totéž. Taky nám hodně pomohli finští fanoušci, kterých tady bylo spousta, a kluci z lavičky,“ řekl Jokela v televizním rozhovoru. V úvodním duelu proti Argentině promarnili Finové v neděli vedení 2:0 na sety.
Mistrovství světa volejbalistů v Manile
Skupina H:
Brazílie - Česko 3:0 (11, 22, 18)
Srbsko - Čína 3:0 (18, 19, 27)
Skupina A:
Írán - Tunisko 3:1 (-23, 20, 23, 16)
Skupina C:
Argentina - Jižní Korea 3:1 (22, -23, 21, 18)
Skupina F:
Ukrajina - Alžírsko 3:0 (17, 12, 11)
Skupina H:
|1.
|Brazílie
|2
|2
|0
|0
|0
|6:1
|169:142
|6
|2.
|Srbsko
|2
|1
|0
|0
|1
|3:3
|144:139
|3
|3.
|Česko
|2
|1
|0
|0
|1
|3:3
|126:140
|3
|4.
|Čína
|2
|0
|0
|0
|2
|1:6
|155:173
|0
Skupina A:
|1.
|Tunisko
|2
|1
|0
|0
|1
|4:3
|159:151
|3
|2.
|Írán
|2
|1
|0
|0
|1
|4:4
|183:175
|3
|3.
|Egypt
|2
|1
|0
|0
|1
|4:4
|185:187
|3
|4.
|Filipíny
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|155:169
|3
Skupina C:
|1.
|Argentina
|2
|1
|1
|0
|0
|6:3
|200:191
|5
|2.
|Francie
|2
|1
|0
|1
|0
|5:3
|180:154
|4
|3.
|Finsko
|2
|0
|1
|1
|0
|5:5
|213:207
|3
|4.
|Jižní Korea
|2
|0
|0
|0
|2
|1:6
|132:173
|0
Skupina F:
|1.
|Belgie
|2
|1
|1
|0
|0
|6:2
|183:161
|5
|2.
|Itálie
|2
|1
|0
|1
|0
|5:3
|181:160
|4
|3.
|Ukrajina
|2
|1
|0
|0
|1
|3:3
|130:115
|3
|4.
|Alžírsko
|2
|0
|0
|0
|2
|0:6
|92:150
|0