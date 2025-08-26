Američanky nastoupily v jiné sestavě než v červnovém zápase Ligy národů, který Češky překvapivě vyhrály 3:2. I když měl tým USA na šampionátu v Thajsku jisté vítězství ve skupině, trenér Erik Sullivan opory nešetřil.
Po rozpačitých výkonech proti Argentině a Slovinsku české volejbalistky, kterým udržela postupovou naději výhra Slovinek nad Argentinou, vlétly do duelu s USA ve velkém stylu. Měly sérii skvělých obran a dlouhé výměny dokázaly zakončovat.
Odskočily do vedení 7:2 a v prvním setu vedly ještě 20:17, ale koncovka patřila favoritkám. S přispěním esa tříbodovou sérií otočily na 22:21 a pak se dostaly do vedení 24:22. Tyto dva setboly ještě české volejbalistky odvrátily, ale na třetí už nestačily.
„V prvním setu chyběly kousky. Rozhodlo tam pár bodů,“ řekla České televizi kapitánka Mlejnková. „Udělaly jsme tam dost zbytečných chyb. Spadlo tam pár servisů na čáru, nějaké balony přes síť, nepřihrály jsme si přesně,“ uvedla Daniela Digrinová.
Druhá sada byla vyrovnaná zhruba do desátého bodu. Pak americká smečařka Avery Skinnerová v rychlém sledu třikrát zaútočila z kůlu prakticky do třímetrového útočného území a utkání se zlomilo. České útoky se zadrhly a silově lépe disponované Američanky odskočily až na 17:11. V závěru setu se Češky sice přiblížily na tři body, ale k obratu měly daleko. Třetí set už se odehrával zcela v americké režii.
Češkám chyběly body univerzálky Moniky Brancuské a blokařky Magdalény Jehlářové. Jindy nejúdernější hráčka českého týmu Brancuská zaznamenala jen dva body. V polovině druhé sady ji vystřídala Eva Svobodová, která si připsala bodů pět. Jehlářová, která působí v USA, bodovala jen jednou.
Trenér Athanasopulos na závěr českého vystoupení na šampionátu litoval úvodního zápasu s Argentinou, který jeho svěřenkyně nezvládly. „Myslím, že proti Argentině jsme mohli hrát mnohem lépe, být agresivnější. Ale možná jsme byli nervózní. Musíme si to zanalyzovat a být chytřejší a agresivnější na dalším turnaji,“ řekl.
Připustil, že českému týmu nesedla role favoritek, do které se po povedené Lize národů dostal. „Musíme se naučit pracovat s tím, že pokud jdeme do zápasu jako favorité, musíme být mentálně nastavení jinak. Ve VNL jsme odvedli skvělou práci, protože jsme nebyli favorizovaný tým a hráli jsme uvolněně. Musíme tyto zkušenosti v budoucnu využít a pokaždé ukázat na kurtu, co umíme,“ dodal.
Konečné pořadí na 17. až 32. místě, mezi nimiž se budou Češky pohybovat, bude jasné po dohrání základních skupin. Na minulém MS v roce 2022 obsadily české volejbalistky 18. příčku.
Mistrovství světa volejbalistek v Thajsku
Skupina D (Nakhon Ratčasima):
Slovinsko - Argentina 3:0 (20, 22, 21)
Konečná tabulka
Skupina A (Bangkok):
Tabulka
Skupina B (Phuket):
Tabulka
Skupina C (Čiang Mai):
Konečná tabulka