Návrat velkého trenérského jména. Hořava zpět v extralize, povede Mladou Boleslav

Autor:
  11:25aktualizováno  11:25
V hokejovém zákulisí se v minulosti úspěšné spojení probíralo už několik týdnů. Teď je vše oficiálně potvrzeno. Miloslav Hořava se vrací do extraligy a stává se staronovým trenérem aktuálně dvanácté Mladé Boleslavi, asistenty mu budou dělat Petr Haken a Martin Slánský, kteří vedli mužstvo po odvolání Richarda Krále.
Pardubický trenér Miloš Hořava sleduje dění na ledě během šestého finále proti...

Pardubický trenér Miloš Hořava sleduje dění na ledě během šestého finále proti Kometě Brno. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Miloš Hořava hlavní trenér HC Dynamo Pardubice
Pardubický trenér Miroslav Hořava během třetího finále extraligy na ledě Komety...
Miloslav Hořava na střídačce Sparty.
Hlavní trenér hokejové Sparty Pavel Gross komunikuje s asistentem Miloslavem...
55 fotografií

„Je to zkušený a velmi respektovaný kouč a my jsme rádi, že se nám podařilo se s ním dohodnout na spolupráci prozatím do konce této sezony,“ uvedl na klubovém webu generální manažer Jan Tůma.

Hořava míří do Boleslavi už potřetí v kariéře.

Poprvé zde krátce zakotvil před jedenadvaceti lety, shodou okolností měl k ruce právě Hakena. „Rozumí si, oba o další vzájemnou spolupráci podle mě hodně stáli, takže nám to dává smysl,“ řekl Tůma.

V sezoně 2018/19 s sebou uznávaný trenérský odborník přivedl současného reprezentačního kouče Radima Rulíka a Pavla Pateru, který má na povel Karlovy Vary.

Společně dotáhli mužstvo do čtvrtfinále, následovaly dvě semifinálové účasti a nejúspěšnější období v klubové historii. Už bez Hořavy, který se mezitím přesunul na Spartu.

Teď přebírá Boleslav v nesnadné situaci, na dvanáctém místě tabulky. S náskokem jedenácti bodů na poslední Litvínov, se stejným počtem bodů (23), jako má třinácté Kladno. S druhým nejhorším útokem v soutěži a několika oporami, co potřebují probudit.

Miloslav Hořava na střídačce Sparty.

První trénink s hráči absolvuje ve středu dopoledne, na střídačce bude s ním, Hakenem a Slánským během zápasů udílet pokyny i sportovní ředitel Tomáš Vlasák.

Úkol zní jasně: dostat tým do klidnějšího středu tabulky. Tam, kde se pohyboval v předchozí sezoně.

V play off měla Boleslav pod taktovkou Richarda Krále blízko k postupu mezi nejlepší čtyřku, ale v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále prohrála na ledě Hradce Králové 0:3.

Bývalý výborný extraligový centr na střídačce chybí od 26. října, ve funkci skončil po domácí porážce 1:2 s Vítkovicemi. Bez práce dlouho nezůstal, vrátil se do Pardubic, kde nastoupil k prvoligovému béčku.

Jeho boleslavský nástupce se v extralize objevuje po půlroční odmlce.

V lednu přebral Pardubice, hvězdné mužstvo i přes krizi v posledních kolech základní části dokázal dovést až do finále, ale v sedmém duelu se nakonec radovala Kometa.

Hokejisté Mladé Boleslavi vstřebávají už šestou porážku z posledních sedmi...
Hokejisté Mladé Boleslavi se radují z gólu do sítě Liberce.

„I když to nevyšlo, Miloš má naše uznání. Jednoznačně potvrdil vizitku jednoho z nejuznávanějších trenérů u nás,“ řekl sportovní ředitel Petr Sýkora.

Hořava po vypršení smlouvy v klubu skončil. V minulosti koučoval Kladno, Znojmo, Karlovy Vary, Plzeň či Litvínov, kde si s Rulíkem v roce 2015 užili mistrovské oslavy.

V posledních letech strávil nejvíce času na Spartě, spolupracoval s Josefem Jandačem či Pavlem Grossem, kteří si jeho odbornost a profesionalitu náramně pochvalovali.

I proto po něm Boleslav opět sáhla. A věří, že nakopne sezonu k lepšímu.

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.