Návrat velkého trenérského jména. Hořava zpět v extralize, povede Mladou Boleslav

„Je to zkušený a velmi respektovaný kouč a my jsme rádi, že se nám podařilo se s ním dohodnout na spolupráci prozatím do konce této sezony,“ uvedl na klubovém webu generální manažer Jan Tůma.
Hořava míří do Boleslavi už potřetí v kariéře.
Poprvé zde krátce zakotvil před jedenadvaceti lety, shodou okolností měl k ruce právě Hakena. „Rozumí si, oba o další vzájemnou spolupráci podle mě hodně stáli, takže nám to dává smysl,“ řekl Tůma.
V sezoně 2018/19 s sebou uznávaný trenérský odborník přivedl současného reprezentačního kouče Radima Rulíka a Pavla Pateru, který má na povel Karlovy Vary.
Společně dotáhli mužstvo do čtvrtfinále, následovaly dvě semifinálové účasti a nejúspěšnější období v klubové historii. Už bez Hořavy, který se mezitím přesunul na Spartu.
Teď přebírá Boleslav v nesnadné situaci, na dvanáctém místě tabulky. S náskokem jedenácti bodů na poslední Litvínov, se stejným počtem bodů (23), jako má třinácté Kladno. S druhým nejhorším útokem v soutěži a několika oporami, co potřebují probudit.
První trénink s hráči absolvuje ve středu dopoledne, na střídačce bude s ním, Hakenem a Slánským během zápasů udílet pokyny i sportovní ředitel Tomáš Vlasák.
Úkol zní jasně: dostat tým do klidnějšího středu tabulky. Tam, kde se pohyboval v předchozí sezoně.
V play off měla Boleslav pod taktovkou Richarda Krále blízko k postupu mezi nejlepší čtyřku, ale v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále prohrála na ledě Hradce Králové 0:3.
Bývalý výborný extraligový centr na střídačce chybí od 26. října, ve funkci skončil po domácí porážce 1:2 s Vítkovicemi. Bez práce dlouho nezůstal, vrátil se do Pardubic, kde nastoupil k prvoligovému béčku.
Jeho boleslavský nástupce se v extralize objevuje po půlroční odmlce.
V lednu přebral Pardubice, hvězdné mužstvo i přes krizi v posledních kolech základní části dokázal dovést až do finále, ale v sedmém duelu se nakonec radovala Kometa.
„I když to nevyšlo, Miloš má naše uznání. Jednoznačně potvrdil vizitku jednoho z nejuznávanějších trenérů u nás,“ řekl sportovní ředitel Petr Sýkora.
Hořava po vypršení smlouvy v klubu skončil. V minulosti koučoval Kladno, Znojmo, Karlovy Vary, Plzeň či Litvínov, kde si s Rulíkem v roce 2015 užili mistrovské oslavy.
V posledních letech strávil nejvíce času na Spartě, spolupracoval s Josefem Jandačem či Pavlem Grossem, kteří si jeho odbornost a profesionalitu náramně pochvalovali.
I proto po něm Boleslav opět sáhla. A věří, že nakopne sezonu k lepšímu.