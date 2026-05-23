ONLINE: Ml. Boleslav - Teplice 0:0, hraje se o jedenácté místo, domácím stačí remíza

Mladá Boleslav už od začátku nadstavby starosti se záchranou nemá, i kvůli chybějící motivaci z prvních tří zápasů získala jen dva body za remízy s Baníkem a Zlínem, k tomu prohrála s Duklou. Naposled však vyhrála 3:0 na Slovácku.
Teplice šly do nadstavby s obavami, ale výsledkově zápasy zvládají: tři výhry, jedna remíza. V případě výhry obsadí konečnou jedenácté místo.
Ml. Boleslav : Teplice 0 : 1
(0 : 0)
Góly:
64. I. Hopi
Sestavy:
J. Floder - D. Mareš, J. Harušťák, O. Karafiát (46. F. Matoušek), M. Hybš - D. Donát, D. Kozel, D. Kostka (60. D. Langhamer), F. Lehký (60. N. Penner), J. Kolařík - J. Klíma (46. M. Krulich)
K. Lichtenberg - J. Jakubko, L. Takács (59. L. Mareček), E. Fully - J. Švanda, J. Fortelný, D. Mareček, M. Bílek (59. P. Kodeš), M. Riznič (46. M. Radosta) - M. Kozák, T. Zlatohlávek (46. I. Hopi)
Náhradníci:
V. Vorel, M. Ševčík, D. Langhamer, A. Zouhar, N. Penner, M. Králik, M. Šubert, M. Krulich, C. Kabongo, S. John, F. Matoušek
P. Kodeš, L. Mareček, D. Večerka, M. Radosta, R. Ludha, I. Hopi
