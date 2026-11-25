Jediný gól Slavie dal po přestávce na 1:1 černohorský záložník Lazar Savovič. Španělský soupeř rozhodl až ve třetí minutě nastavení. Villarreal udržel neporazitelnost a v neúplné tabulce ligové fáze se posunul o bod před Slavii na třetí místo o skóre za madridské celky Real s Atléticem.
Z 36 mužstev postoupí do vyřazovací fáze 22 nejlepších. Ligovou fázi Youth League hrají mládežnické týmy klubů, které postoupily do Ligy mistrů. Mladí slávisté usilují o co nejlepší nasazení do jarní části, ligovou fázi zakončí 8. prosince v Mnichově proti Bayernu.
Druhá větev soutěže je určena pro dorostenecké šampiony svých zemí. Česko zastupuje Hradec Králové, který na úvod přešel přes Partizani. Do závěrečného třetího kola vstoupili Východočeši úspěšně, na hlavním stadionu před 1600 diváky udolali Kajrat. Favorit využil soupeřova vyloučení z 50. minuty a po hodině hry rozhodl tečovanou střelou Vaněk. Odveta v Kazachstánu je na programu 9. prosince.
Mistrovská část se na rozdíl od ligové hraje pavoukem a vzejde z ní 10 postupujících do vyřazovací fáze, kde se obě větve Youth League propojí. České maximum drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.
5. kolo Youth League pro fotbalisty do 19 let
Slavia Praha - Villarreal CF 1:2 (0:1)
Sestava Slavie: Suchý - Solarte, Palaščák, Kovář (60. Chaluš) - Palivec (77. Szywala), Mašek (46. Ilinčič), Belžík (46. Rajnoha), Skokan - Potměšil, Savovič, Kotrba (46. Šmiga). Trenér: Titěra
FC Hradec Králové - Kajrat Almaty 1:0 (0:0)
Sestava Hradce: Husak - Syrovátka, Turek, Hronek, Poděbradský - Matuška (56. Wenke), Mareš (71. Thiele), Ponikelský - Vobořil (82. Václavík), Halama (56. Ayomide), Vaněk. Trenér: Kulič