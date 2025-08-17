Krásné české trefy v MLS. Povedená zakončení z vápna vyšvihli Bucha i Ostrák

Sedmadvacetiletý Bucha se do statistik zapsal poprvé v 10. minutě, kdy jeho přihrávku proměnil v úvodní gól Kevin Denkey. Ve 25. minutě pak bývalý mládežnický reprezentant napřáhl z pravé strany pokutového území a tvrdou ranou do horní části branky zaznamenal svou třetí trefu v ligové sezoně. Deset minut před koncem mohl Bucha těsné vedení 3:2 svého týmu zvýšit, ale jeho pokus ve slibné šanci zlikvidoval nohou domácí brankář Maxime Crepeau.
První gól od loňského března vstřelil Ostrák, který se ve 47. minutě poblíž značky pro penaltu zbavil bránícího hráče Chicaga a technickou střelou vyrovnal na 1:1. Bývalý hráč Karviné o dvanáct minut později centrem do pokutového území přihrál Marcelu Hartelovi na druhý gól St. Louis. Hosté však vedení 2:1 neudrželi a poté, co Ostrák v 67. minutě střídal, dvakrát inkasovali.
Ostrákovo St. Louis je po třech porážkách ze čtyř zápasů předposlední v Západní konferenci, Buchovo Cincinnati naopak těsně vede na Východě.
Messi po třech vynechaných soutěžních zápasech kvůli zranění stehenního svalu pomohl z pozice střídajícího hráče k výhře Miami 3:1 nad Los Angeles Galaxy. Kapitán argentinských mistrů světa přišel na hřiště na začátku druhého poločasu a po vedoucím gólu Jordiho Alby a vyrovnání hostujícího Josepha Paintsila vstřelil vítězný gól v 84. minutě, když obešel dva soupeře a z hranice vápna zakončil přesně k tyči. Devatenáctým gólem se tak Messi osamostatnil v čele tabulky střelců MLS a v 89. minutě ještě vyzval patičkou ke skórování svého bývalého spoluhráče z Barcelony Luise Suáreze.
Miami vyhrálo po dvou zápasech a je v tabulce Východní konference páté.