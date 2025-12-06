V Miami se jásá, Messi rozšířil sbírku trofejí. Ve finále MLS zařídil dva góly

Miami se prvního titulu dočkalo v šesté sezoně po vstupu do soutěže a dva a půl roku poté, co tým posílil Messi, jeden z nejlepších fotbalistů historie.
Nyní osmatřicetiletý Argentinec získal v minulosti 35 velkých trofejí s Barcelonou a tři v dresu Paris St. Germain, ve sbírání úspěchů pokračuje i po přesunu do USA.
Inter hostil jubilejní 30. MLS Cup na svém stadionu ve Ford Lauderdale a dostal se do vedení už v osmé minutě, kdy si vstřelil vlastní gól obránce Vancouveru Edier Ocampo.
Po hodině vyrovnal Ali Ahmed, ale v 71. minutě poslal Messi ideální přihrávkou do brejku krajana Rodriga de Paula, jenž vstřelil druhý gól Miami. Výhru domácích zpečetil v šesté nastavené minutě Tadeo Allende po další Messiho asistenci.
V dresu Vancouveru musel skousnout porážku německý útočník Thomas Müller, jenž v létě přišel do MLS po konci angažmá v Bayernu Mnichov, kde strávil čtvrt století a získal s ním 35 trofejí.