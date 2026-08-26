Karvinou vyřadil z poháru divizní tým, mladík z Baníku se blýskl sedmi brankami

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  19:14aktualizováno  19:15
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Ostravští fotbalisté se radují z gólu Matěje Chaluše. | foto: ČTK

Osmnáctiletý útočník Vít Škrkoň pomohl hned sedmi góly k jasnému vítězství ostravských fotbalistů 9:0 nad Spartou Brno ve 2. kole domácího poháru. Český mládežnický reprezentant už v úvodní půli zaznamenal pět tref, další dvě přidal po přestávce. Obhájce prvenství z Karviné naopak překvapivě padl na hřišti divizních Kozlovic 4:5 na penalty, po 90 minutách skončil zápas 1:1.

Škrkoň si otevřel střelecký účet v 11. minutě. Krátce nato na něj proměněnou penaltou navázal Jurečka, zbylé čtyři branky prvního poločasu obstaral Škrkoň.

Na zkompletování prvního hattricku potřeboval čtvrt hodiny, celkem mu na sedm zásahů stačilo 56 minut. Kromě něj se ve druhém dějství prosadil střídající Šancl.

Karviná vedla od 12. minuty, outsider ale srovnal po více než hodině hry. Na řadu přišel penaltový rozstřel, v němž neuspěli dva domácí hráči, zatímco na straně favorita dokonce tři.

Slezané v květnovém finále domácího poháru porazili Jablonec a získali první trofej v klubové historii. O měsíc později byli kvůli účasti v korupční kauze přeřazeni do druhé ligy.

Karviná začala cestu MOL Cupem už v 1. kole, kde si s divizním Brumovem poradila 4:0. Na dalšího soupeře ze čtvrté nejvyšší soutěže však nestačila.

Vedle Baníku ve středu vstoupilo do MOL Cupu i dalších sedm prvoligových mužstev. Zlín a Bohemians 1905 postoupily už v úterý.

Pětice pohárových účastníků (Hradec Králové, Jablonec, Plzeň, Slavia a Sparta), stejně jako vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezony nejvyšší soutěže (Sigma Olomouc), zásahnou do hry až ve třetím kole.

MOL Cup
2. kolo 26. 8. 2026 17:00
FC Sparta Brno : FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava 0:9 (0:6)
Góly:
Góly:
11. Škrkoň
16. Jurečka
24. Škrkoň
26. Škrkoň
34. Škrkoň
41. Škrkoň
61. Šancl
63. Škrkoň
67. Škrkoň
Sestavy:
Bílý – Praks, L. Krejčí (46. Odaleko), Komárek, Slovák – F. Krejčí, Sedlo (59. Pelc) – Bělehrádek (71. Mhundwa), Košut (78. Kamenský), Hübel (59. Dervišić) – Stehlík (K)
Sestavy:
Budinský – Skyba (46. Míček), Chaluš, Djačuk – Bewene (46. Kmeť), Boula (46. Musák), Planka, Holzer – Kubala (K) (46. Šancl) – Jurečka, Škrkoň (46. Gilbert)
Náhradníci:
Doležal – Dervišić, Strapec, Kamenský, Mhundwa, Odaleko, Pelc
Náhradníci:
Hrubý – Gilbert, Šancl, Míček, Musák, Kmeť

Rozhodčí: Starý – Slavíček, Novák

Počet diváků: 870

MOL Cup
2. kolo 26. 8. 2026 17:00
FK Kozlovice : MFK Karviná MFK Karviná 1:1 (0:1)pen. 5:4
Góly:
65. Řehák
Góly:
12. Šašinka
Sestavy:
Obzina – Pavlíček, Vítek, Řehák, Vaculík, Michl (888. Dobias), Koutný (75. Remeš), Galetka (88. Zdražil), Červenka P. (75. Červenka P.), Kozák (59. Olšanský), Ševčík
Sestavy:
Vodička – Lawali, Aldin (46. Vavřík (90+1 Valošek) , Hamza, Endl, Muhammad, Míšek, Marković (85. Motyčka), Rajtmajer, Šašinka (59. Kone), Konate
Náhradníci:
Dobiáš, Remeš, Olšanský, Červenka, Hanák, Zdražil, Fryčák
Náhradníci:
Vavřík, Motyčka, Kone, Avah, Valošek, Schovanec
Žluté karty:
86. Ševčík
Žluté karty:
73. Kone

Rozhodčí: Orel – Hurych, Lakomý

MOL Cup
2. kolo 26. 8. 2026 17:30
FK Meteor Praha VIII : FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav 0:4 (0:3)
Góly:
Góly:
11. Buryán
23. Mareš
29. Letenay
86. Šubert
Sestavy:
Brůžek – Chalupník, Bucko (79. Děrkač), Slavata, Matys (81. Šedivý) – Sůra /K/ – Nekvasil, Dvořák (61. Bouček), Dohnal (61. Vondra), Kordiak (61. Král) – Michálek
Sestavy:
Vorel – Mareš, Harušťák (56. Zíka), Králik /K/ (46. Donát), Zachoval – Pech (56. Havran), Grygar – Buryán, Langhamer (56. Šubert), Kolářík (68. Teterja) – Letenay
Náhradníci:
Hes – Myška
Náhradníci:
Floder – Solomon
Žluté karty:
20. Michálek, 39. Nekvasil
Žluté karty:
40. Pech

Rozhodčí: Berka – Machač, Ratajová

Počet diváků: 617

MOL Cup
2. kolo 26. 8. 2026 17:30
FC Písek : FK Pardubice FK Pardubice 0:2 (0:2)
Góly:
Góly:
35. Vinicius
42. Mahuta
Sestavy:
Lerch – Pařízek, Lörincz, Polanský, Běloušek, Šátava, Obdržal, Kucharik, Bartizal, Malecha, Prášek.
Sestavy:
Šerák – Řezníček, Zima, Jelínek, Traore, Mahuta, Reil, Samuel, Saarma, Sliubyk, Guimaraes Vinicius.
Náhradníci:
Schánělec, Kašpar, Batl, Sedláček, Firbacher, Maroušek, Kuchař.
Náhradníci:
Icha, Simon, Smékal, Hlavatý, Nedvěd, Botos, Mandous.
Žluté karty:
15. Běloušek, 40. Obdržal
Žluté karty:
37. Saarma, 89. Simon, 90+3. Smékal

Rozhodčí: Radina – Hájek, Pečenka.

Počet diváků: 1437

MOL Cup
2. kolo 26. 8. 2026 17:30
FK Přepeře : FC Slovan Liberec FC Slovan Liberec 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
5. Soliu
81. Zyba
Sestavy:
Truksa – Lupoměský, Horňáček, Akou (81. Dočekal), Machotka – Vacek, Kočka, Pavlata (C) (73. Poledne) – Shaibu (46. Bejda), Malínský (64. Janošík), Lawal (73. Mader).
Sestavy:
Pešl – Juliš, Faye (46. Hodouš), Drakpe (62. Bužek), Basiladze – Stránský (C), Zyba, Soliu, Kušej (62. Lexa) – Baboula (72. Sychra), Mašek (46. Dulay).
Náhradníci:
Vorel – Duštíra.
Náhradníci:
Musil
Žluté karty:
37. Akou, 39. Malínský, 81. Kočka
Žluté karty:
55. Dulay

Rozhodčí: Beneš – Dohnal, Bělák

Počet diváků: 1050

MOL Cup
2. kolo 26. 8. 2026 17:30
ČSK Uherský Brod : SK Artis Brno SK Artis Brno 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
18. Jeřábek
58. Alegué
Sestavy:
Hlobil – Jeleček (64. Mazuryk), Matoušek (C) (46. Lorenc), Fančovič, Flasar (78. Hrdlička) – Novotný (64. Januš), Matejov (64. Helísek) – Červinka, Jančo, Mančík – Kubovič.
Sestavy:
Kašík – Harazim, Jeřábek (C), Fully, Fulnek – Petrák (59. Pojezný), Sylla (59. Pospíšil) – Samek – Alegué (59. Labík), Toula (70. Ndiaye), Vukadinović (80. Sokol).
Náhradníci:
Hodál – Chwaszcz.
Náhradníci:
Borek – Kolarić.
Žluté karty:
Žluté karty:
64. Fully, 72. Samek

Rozhodčí: Pechanec – Kubr, Malimánek

Počet diváků: 1182

MOL Cup
2. kolo 26. 8. 2026 17:30
1. BFK Frýdlant nad Ostravicí : FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno 0:10 (0:5)
Góly:
Góly:
6. Kanakimana
12. Velich
16. Langer
33. Kanamikana
45+1. Vachoušek
51.
64. Gjorgiewski
65. Gjorgiewski
80. Granečný
87. Velich
Sestavy:
Švrčina (C) – Matyska, Nguyen (84. Stávek), Vavřík, Kulhánek (46. Šustai), Imrich, Žáček (78. Skripek), Sikora, Velička, De Riggo (59. Čmiel), Byrtus
Sestavy:
Prodělal – Hunal (69. Kaká), Penxa, Langer (46. Rymarenko), Velich, Vachoušek (46. Granečný), Zmrhal, Kanakimana (61. Žitný), Saal (61. Gjorgiewski), Ševčík, Břečka (C)
Náhradníci:
Muller, Šimek, Stávek, Šustal, Škripek, Čmiel, Faldyna
Náhradníci:
Carneiro, Rymarenko, Granečný, Pragr, Hrazdíra, Gjorgievski, Žitný, Kaká
Žluté karty:
54. Šustai
Žluté karty:

Rozhodčí: Volek – Paták, Šimonik

MOL Cup
2. kolo 26. 8. 2026 17:30
FC Křimice : FK Teplice FK Teplice 1:2 (0:1)
Góly:
65. Kraml
Góly:
18. Jukl
75. Fortelný
Sestavy:
Cherepko – Hejda (C), Suchý, Brabec, Kraml, Havel, Štursa, Kropáček, Chocholoušek, Šoul, Přibáň
Sestavy:
Lichtenberg – Švanda, Taraduda, Krejčí, Harušťák, Kodeš (C), Jukl, Hopi, Večerka, Zlatohlávek, Mareček
Náhradníci:
Špiroch, Smíšek, Pekárek, Kdolský, Vávra, Čihák, Rmoutil
Náhradníci:
Němeček, Vientiess, Bílek, Fortelný, Kozák, Auta, Náprstek
Žluté karty:
49. Pekárek
Žluté karty:
57. Kodeš, 79. Kozák

Rozhodčí: Vokoun – Váňa, Kotalík

MOL Cup
2. kolo 26. 8. 2026 17:30
FC PBS Velká Bíteš : 1. FC Slovácko 1. FC Slovácko 1:2 (0:1)
Góly:
55. Pfeffer
Góly:
37. Kostadinov
85. Dolžnikov
Sestavy:
Mi. Pelán (46. Ma. Pelán) – Chvátal, Sedlák, Zezula, Oulehla, Macek (46. Pfeffer), Kozel, L. Daněk, Šnyrch, Hakek, M. Daněk
Sestavy:
Halouska (B) – Niarchos (64. Šviderský), Marinelli (Šviderský), Alabi (72. Behiratche), Blahút (C), Sosseh, Král, Slončík, Ndubuisi (64. Hruška), Kostadinov (64. Juroška), Dolžnikov
Náhradníci:
Ma. Pelán (B), Mrňa, Prudík, Pfeffer, Džupenjuk, Zlámal
Náhradníci:
Urban, Šviderský, Horský, Hruška, Behiratche, Prior, Juroška
Žluté karty:
90+4. Mrňa
Žluté karty:
90+4. Halouska

Rozhodčí: Jan Machálek

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