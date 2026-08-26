Karvinou vyřadil z poháru divizní tým, mladík z Baníku se blýskl sedmi brankami

Škrkoň si otevřel střelecký účet v 11. minutě. Krátce nato na něj proměněnou penaltou navázal Jurečka, zbylé čtyři branky prvního poločasu obstaral Škrkoň.
Na zkompletování prvního hattricku potřeboval čtvrt hodiny, celkem mu na sedm zásahů stačilo 56 minut. Kromě něj se ve druhém dějství prosadil střídající Šancl.
Karviná vedla od 12. minuty, outsider ale srovnal po více než hodině hry. Na řadu přišel penaltový rozstřel, v němž neuspěli dva domácí hráči, zatímco na straně favorita dokonce tři.
Slezané v květnovém finále domácího poháru porazili Jablonec a získali první trofej v klubové historii. O měsíc později byli kvůli účasti v korupční kauze přeřazeni do druhé ligy.
Karviná začala cestu MOL Cupem už v 1. kole, kde si s divizním Brumovem poradila 4:0. Na dalšího soupeře ze čtvrté nejvyšší soutěže však nestačila.
Vedle Baníku ve středu vstoupilo do MOL Cupu i dalších sedm prvoligových mužstev. Zlín a Bohemians 1905 postoupily už v úterý.
Pětice pohárových účastníků (Hradec Králové, Jablonec, Plzeň, Slavia a Sparta), stejně jako vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezony nejvyšší soutěže (Sigma Olomouc), zásahnou do hry až ve třetím kole.
11. Škrkoň
16. Jurečka
24. Škrkoň
26. Škrkoň
34. Škrkoň
41. Škrkoň
61. Šancl
63. Škrkoň
67. Škrkoň
Bílý – Praks, L. Krejčí (46. Odaleko), Komárek, Slovák – F. Krejčí, Sedlo (59. Pelc) – Bělehrádek (71. Mhundwa), Košut (78. Kamenský), Hübel (59. Dervišić) – Stehlík (K)
Budinský – Skyba (46. Míček), Chaluš, Djačuk – Bewene (46. Kmeť), Boula (46. Musák), Planka, Holzer – Kubala (K) (46. Šancl) – Jurečka, Škrkoň (46. Gilbert)
Doležal – Dervišić, Strapec, Kamenský, Mhundwa, Odaleko, Pelc
Hrubý – Gilbert, Šancl, Míček, Musák, Kmeť
Rozhodčí: Starý – Slavíček, Novák
Počet diváků: 870
65. Řehák
12. Šašinka
Obzina – Pavlíček, Vítek, Řehák, Vaculík, Michl (888. Dobias), Koutný (75. Remeš), Galetka (88. Zdražil), Červenka P. (75. Červenka P.), Kozák (59. Olšanský), Ševčík
Vodička – Lawali, Aldin (46. Vavřík (90+1 Valošek) , Hamza, Endl, Muhammad, Míšek, Marković (85. Motyčka), Rajtmajer, Šašinka (59. Kone), Konate
Dobiáš, Remeš, Olšanský, Červenka, Hanák, Zdražil, Fryčák
Vavřík, Motyčka, Kone, Avah, Valošek, Schovanec
86. Ševčík
73. Kone
Rozhodčí: Orel – Hurych, Lakomý
11. Buryán
23. Mareš
29. Letenay
86. Šubert
Brůžek – Chalupník, Bucko (79. Děrkač), Slavata, Matys (81. Šedivý) – Sůra /K/ – Nekvasil, Dvořák (61. Bouček), Dohnal (61. Vondra), Kordiak (61. Král) – Michálek
Vorel – Mareš, Harušťák (56. Zíka), Králik /K/ (46. Donát), Zachoval – Pech (56. Havran), Grygar – Buryán, Langhamer (56. Šubert), Kolářík (68. Teterja) – Letenay
Hes – Myška
Floder – Solomon
20. Michálek, 39. Nekvasil
40. Pech
Rozhodčí: Berka – Machač, Ratajová
Počet diváků: 617
35. Vinicius
42. Mahuta
Lerch – Pařízek, Lörincz, Polanský, Běloušek, Šátava, Obdržal, Kucharik, Bartizal, Malecha, Prášek.
Šerák – Řezníček, Zima, Jelínek, Traore, Mahuta, Reil, Samuel, Saarma, Sliubyk, Guimaraes Vinicius.
Schánělec, Kašpar, Batl, Sedláček, Firbacher, Maroušek, Kuchař.
Icha, Simon, Smékal, Hlavatý, Nedvěd, Botos, Mandous.
15. Běloušek, 40. Obdržal
37. Saarma, 89. Simon, 90+3. Smékal
Rozhodčí: Radina – Hájek, Pečenka.
Počet diváků: 1437
5. Soliu
81. Zyba
Truksa – Lupoměský, Horňáček, Akou (81. Dočekal), Machotka – Vacek, Kočka, Pavlata (C) (73. Poledne) – Shaibu (46. Bejda), Malínský (64. Janošík), Lawal (73. Mader).
Pešl – Juliš, Faye (46. Hodouš), Drakpe (62. Bužek), Basiladze – Stránský (C), Zyba, Soliu, Kušej (62. Lexa) – Baboula (72. Sychra), Mašek (46. Dulay).
Vorel – Duštíra.
Musil
37. Akou, 39. Malínský, 81. Kočka
55. Dulay
Rozhodčí: Beneš – Dohnal, Bělák
Počet diváků: 1050
18. Jeřábek
58. Alegué
Hlobil – Jeleček (64. Mazuryk), Matoušek (C) (46. Lorenc), Fančovič, Flasar (78. Hrdlička) – Novotný (64. Januš), Matejov (64. Helísek) – Červinka, Jančo, Mančík – Kubovič.
Kašík – Harazim, Jeřábek (C), Fully, Fulnek – Petrák (59. Pojezný), Sylla (59. Pospíšil) – Samek – Alegué (59. Labík), Toula (70. Ndiaye), Vukadinović (80. Sokol).
Hodál – Chwaszcz.
Borek – Kolarić.
64. Fully, 72. Samek
Rozhodčí: Pechanec – Kubr, Malimánek
Počet diváků: 1182
6. Kanakimana
12. Velich
16. Langer
33. Kanamikana
45+1. Vachoušek
51.
64. Gjorgiewski
65. Gjorgiewski
80. Granečný
87. Velich
Švrčina (C) – Matyska, Nguyen (84. Stávek), Vavřík, Kulhánek (46. Šustai), Imrich, Žáček (78. Skripek), Sikora, Velička, De Riggo (59. Čmiel), Byrtus
Prodělal – Hunal (69. Kaká), Penxa, Langer (46. Rymarenko), Velich, Vachoušek (46. Granečný), Zmrhal, Kanakimana (61. Žitný), Saal (61. Gjorgiewski), Ševčík, Břečka (C)
Muller, Šimek, Stávek, Šustal, Škripek, Čmiel, Faldyna
Carneiro, Rymarenko, Granečný, Pragr, Hrazdíra, Gjorgievski, Žitný, Kaká
54. Šustai
Rozhodčí: Volek – Paták, Šimonik
65. Kraml
18. Jukl
75. Fortelný
Cherepko – Hejda (C), Suchý, Brabec, Kraml, Havel, Štursa, Kropáček, Chocholoušek, Šoul, Přibáň
Lichtenberg – Švanda, Taraduda, Krejčí, Harušťák, Kodeš (C), Jukl, Hopi, Večerka, Zlatohlávek, Mareček
Špiroch, Smíšek, Pekárek, Kdolský, Vávra, Čihák, Rmoutil
Němeček, Vientiess, Bílek, Fortelný, Kozák, Auta, Náprstek
49. Pekárek
57. Kodeš, 79. Kozák
Rozhodčí: Vokoun – Váňa, Kotalík
55. Pfeffer
37. Kostadinov
85. Dolžnikov
Mi. Pelán (46. Ma. Pelán) – Chvátal, Sedlák, Zezula, Oulehla, Macek (46. Pfeffer), Kozel, L. Daněk, Šnyrch, Hakek, M. Daněk
Halouska (B) – Niarchos (64. Šviderský), Marinelli (Šviderský), Alabi (72. Behiratche), Blahút (C), Sosseh, Král, Slončík, Ndubuisi (64. Hruška), Kostadinov (64. Juroška), Dolžnikov
Ma. Pelán (B), Mrňa, Prudík, Pfeffer, Džupenjuk, Zlámal
Urban, Šviderský, Horský, Hruška, Behiratche, Prior, Juroška
90+4. Mrňa
90+4. Halouska
Rozhodčí: Jan Machálek