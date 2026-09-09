Sparta jasně porazila Žižkov, Vojta dal hattrick. V poháru končí Olomouc

Sparta po sérii ligových nezdarů potřebovala nutně zvítězit, což se jí podařilo.
Definitivní uklidnění jí přinesla parádní Mackova rána z dobrých třiceti metrů, kterou v 67. minutě zvyšoval na 3:0.
Byl to gól, který přišel krátce po několika nebezpečných náznacích Žižkova – Hufovo zakončení skvěle reflexně vykopl brankář Hegyi, jenž za Spartu chytal v prvním soutěžním zápase, několikrát musel blokovat Vitályos, další maďarská posila.
Místo snížení ale domácí dostali třetí gól a chvíli na to také čtvrtý – Suchomelův centr lehce hlavou přizvedl Vojta a ten zaplul k zadní tyči.
A v samotném závěru pak mladý útočník z dorážky dovršil hattrick. Hotovo, Sparta si mohla odškrtnou splněnou povinnost.
Ač se hrálo malé pražské derby, atmosféra byla dost vlažná. Domácí i hostující kotel byly z větší části prázdné, jelikož nejaktivnější fanoušci obou táborů bojkotovali vysoké ceny vstupenek.
Sparta, která nastoupila s několika změnami, byla nepřekvapivě od úvodu aktivnější a častěji na míči. Už v páté minutě hlavičkoval Vojta po rohu na přední tyči, ale rozvlnil jen boční síť.
Na první pořádnou příležitost favorit čekal zhruba čtvrt hodiny.
Sparťané získali míč na půlce hřiště, Irving ho posunul doprava Juráskovi, který se vydal směrem k vápnu, obešel dva hráče, ale obstřelem trefil pouze tyč. Balon se pak ještě odrazil do brankáře Škodoně, od jeho nohou ale naštěstí pro domácí zamířil jen mimo.
Pak se osmělili také domácí, kteří několikrát zahrozili, byť žádnou vyloženou šanci neměli. Nejblíž byl ve 25. minutě Hönig, jeho střelu zpoza vápna zablokoval Eneme.
Až ve chvíli, kdy se Sparta ocitla pod tlakem, dokázala poprvé udeřit.
Vitályos nakopl míč za obranu, kam si seběhl Vydra, přihrál Vojtovi před odkrytou bránu. Maďarský obránce pak sám mohl přidat druhou branku, ale jeho hlavičku po rohu fantasticky vytáhl Škodoň.
Rostoucí hostující tlak ale nakonec přece jenom v závěru půle vyústil ve zvýšení náskoku. Rohový kop propadl až na hranici vápna k Juráskovi, jenž ho prudce napálil do sítě.
Do druhé půle Sparta nastoupila ve volnějším tempu, ale nakonec si dokráčela pro postup bez větších komplikací.
Olomouc nezvládla drama v Prostějově
Fotbalisté Olomouce překvapivě vypadli ve 3. kole domácího poháru v druholigovém Prostějově po prohře 3:4 v penaltovém rozstřelu a jsou prvním vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže v tomto ročníku MOL Cupu. Po 90 minutách skončil hanácký souboj nerozhodně 1:1, po prodloužení pak 2:2.
Olomouc v domácím poháru selhala druhý rok po sobě, vloni rovněž ve 3. kole senzačně vypadla v městském souboji se soupeřem z Nových Sadů ze čtvrté nejvyšší soutěže. V předminulé sezoně přitom Sigma celý pohár vyhrála.
30. Vojta
42. Jurásek
67. Macek
69. Vojta
90. Vojta
Škodoň – Richter (76. Holásek), Hašek, Žitný – Polyák (78. Kaulfus), Hönig (62. Papoušek), Hubínek, Novotný (46. Kosek) – Reiter (46. Baafi), Farka – Batioja (C) (46. Huf).
Hegyi – Vitályos, Soh (61. Ryneš), Ševínský, Suchomel (69. Kadeřábek) – Vydra (C) (61. Macek), Irving, Eneme – Alcócer (46. Singhateh), Vojta, Jurásek.
Sirotník – Kujabi, Prošek, Vlček.
Zajac, Surovčík – Zelený, Mercado, Brunes, Karabec, Guddal.
49. Farka
45. Vojta, 55. Eneme
Rozhodčí: Wulkan – Kubr, Vlček
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21. Voleský
91. Černák
42. Ushiyama (vla.)
120+1. Borges
Mikulec (K) – Endl, Ushiyama, Bauer, Halda, Dziuba, Voleský, Binar (114. Matoušek), Fišer, Surzyn, Š. Polášek
Hruška – Spáčil, Malý, Borges – Hadaš (76. Šíp), Soldo, Beran, Ekeroth – Kliment (K), Mikaelsson, Tkáč (97. Janošek)
Kerl – M. Polášek, Matoušek, Kejř, Šindelář, Jaroň, Zapletal, Černák, Koudelka
Pavlesič – Sylla, Lurvink, Šíp, Dembe, Barát, Krivak, Noumbissie, Janošek, Ghali, Baráth
43. Dziuba, 65. Polášek, 74. Zapletal, 74. Binar
61. Tkáč, 87. Krivak
Rozhodčí: Machálek – Brázdil, Pospíšil
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