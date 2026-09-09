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Sparta jasně porazila Žižkov, Vojta dal hattrick. V poháru končí Olomouc

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  19:37aktualizováno  20:56
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Matěj Jurásek (uprostřed) slaví se spoluhráči ze Sparty gól na 2:0 v utkání...

Matěj Jurásek (uprostřed) slaví se spoluhráči ze Sparty gól na 2:0 v utkání proti Viktorii Žižkov. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Momentka z utkání MOL Cupu mezi Viktorií Žižkov a pražskou Spartou.
Zleva Augusto Batioja (Viktoria Žižkov) v souboji s Matyášem Vojtou ze Sparty...
Zleva Tomáš Polyák z Viktorie Žižkov padá po souboji s Josimarem Alcócerem...
Matyáš Vojta (Sparta) slaví se spoluhráčem Josimarem Alcócerem úvodní gól proti...
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Sparťanští fotbalisté slaví postup do osmifinále domácího poháru. V derby na půdě druholigové Viktorie Žižkov zvítězili přesvědčivě 5:0, když hattrick zaznamenal útočník Vojta. Po jedné trefě přidali Jurásek a Macek, pro které to byly první zásahy po příchodu do Sparty. S MOL Cupem se naopak loučí Sigma Olomouc, která vypadla v Prostějově (2:2, 3:4 pen.).

Sparta po sérii ligových nezdarů potřebovala nutně zvítězit, což se jí podařilo.

Definitivní uklidnění jí přinesla parádní Mackova rána z dobrých třiceti metrů, kterou v 67. minutě zvyšoval na 3:0.

Byl to gól, který přišel krátce po několika nebezpečných náznacích Žižkova – Hufovo zakončení skvěle reflexně vykopl brankář Hegyi, jenž za Spartu chytal v prvním soutěžním zápase, několikrát musel blokovat Vitályos, další maďarská posila.

Místo snížení ale domácí dostali třetí gól a chvíli na to také čtvrtý – Suchomelův centr lehce hlavou přizvedl Vojta a ten zaplul k zadní tyči.

Zleva Augusto Batioja (Viktoria Žižkov) v souboji s Matyášem Vojtou ze Sparty po rohovém kopu.

A v samotném závěru pak mladý útočník z dorážky dovršil hattrick. Hotovo, Sparta si mohla odškrtnou splněnou povinnost.

Ač se hrálo malé pražské derby, atmosféra byla dost vlažná. Domácí i hostující kotel byly z větší části prázdné, jelikož nejaktivnější fanoušci obou táborů bojkotovali vysoké ceny vstupenek.

Sparta, která nastoupila s několika změnami, byla nepřekvapivě od úvodu aktivnější a častěji na míči. Už v páté minutě hlavičkoval Vojta po rohu na přední tyči, ale rozvlnil jen boční síť.

Na první pořádnou příležitost favorit čekal zhruba čtvrt hodiny.

Sparťané získali míč na půlce hřiště, Irving ho posunul doprava Juráskovi, který se vydal směrem k vápnu, obešel dva hráče, ale obstřelem trefil pouze tyč. Balon se pak ještě odrazil do brankáře Škodoně, od jeho nohou ale naštěstí pro domácí zamířil jen mimo.

Momentka z utkání MOL Cupu mezi Viktorií Žižkov a pražskou Spartou.

Pak se osmělili také domácí, kteří několikrát zahrozili, byť žádnou vyloženou šanci neměli. Nejblíž byl ve 25. minutě Hönig, jeho střelu zpoza vápna zablokoval Eneme.

Až ve chvíli, kdy se Sparta ocitla pod tlakem, dokázala poprvé udeřit.

Vitályos nakopl míč za obranu, kam si seběhl Vydra, přihrál Vojtovi před odkrytou bránu. Maďarský obránce pak sám mohl přidat druhou branku, ale jeho hlavičku po rohu fantasticky vytáhl Škodoň.

Rostoucí hostující tlak ale nakonec přece jenom v závěru půle vyústil ve zvýšení náskoku. Rohový kop propadl až na hranici vápna k Juráskovi, jenž ho prudce napálil do sítě.

Do druhé půle Sparta nastoupila ve volnějším tempu, ale nakonec si dokráčela pro postup bez větších komplikací.

Olomouc nezvládla drama v Prostějově

Fotbalisté Olomouce překvapivě vypadli ve 3. kole domácího poháru v druholigovém Prostějově po prohře 3:4 v penaltovém rozstřelu a jsou prvním vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže v tomto ročníku MOL Cupu. Po 90 minutách skončil hanácký souboj nerozhodně 1:1, po prodloužení pak 2:2.

Momentka z utkání Sigma Olomouc vs. Prostějov.

Olomouc v domácím poháru selhala druhý rok po sobě, vloni rovněž ve 3. kole senzačně vypadla v městském souboji se soupeřem z Nových Sadů ze čtvrté nejvyšší soutěže. V předminulé sezoně přitom Sigma celý pohár vyhrála.

MOL Cup
3. kolo 9. 9. 2026 19:00
FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov : AC Sparta Praha AC Sparta Praha 0:5 (0:2)
Góly:
Góly:
30. Vojta
42. Jurásek
67. Macek
69. Vojta
90. Vojta
Sestavy:
Škodoň – Richter (76. Holásek), Hašek, Žitný – Polyák (78. Kaulfus), Hönig (62. Papoušek), Hubínek, Novotný (46. Kosek) – Reiter (46. Baafi), Farka – Batioja (C) (46. Huf).
Sestavy:
Hegyi – Vitályos, Soh (61. Ryneš), Ševínský, Suchomel (69. Kadeřábek) – Vydra (C) (61. Macek), Irving, Eneme – Alcócer (46. Singhateh), Vojta, Jurásek.
Náhradníci:
Sirotník – Kujabi, Prošek, Vlček.
Náhradníci:
Zajac, Surovčík – Zelený, Mercado, Brunes, Karabec, Guddal.
Žluté karty:
49. Farka
Žluté karty:
45. Vojta, 55. Eneme

Rozhodčí: Wulkan – Kubr, Vlček

Počet diváků: 2278

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MOL Cup
3. kolo 9. 9. 2026 18:00
1. SK Prostějov 1. SK Prostějov : SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc 2:2 (1:1)pen. 4:3
Góly:
21. Voleský
91. Černák
Góly:
42. Ushiyama (vla.)
120+1. Borges
Sestavy:
Mikulec (K) – Endl, Ushiyama, Bauer, Halda, Dziuba, Voleský, Binar (114. Matoušek), Fišer, Surzyn, Š. Polášek
Sestavy:
Hruška – Spáčil, Malý, Borges – Hadaš (76. Šíp), Soldo, Beran, Ekeroth – Kliment (K), Mikaelsson, Tkáč (97. Janošek)
Náhradníci:
Kerl – M. Polášek, Matoušek, Kejř, Šindelář, Jaroň, Zapletal, Černák, Koudelka
Náhradníci:
Pavlesič – Sylla, Lurvink, Šíp, Dembe, Barát, Krivak, Noumbissie, Janošek, Ghali, Baráth
Žluté karty:
43. Dziuba, 65. Polášek, 74. Zapletal, 74. Binar
Žluté karty:
61. Tkáč, 87. Krivak

Rozhodčí: Machálek – Brázdil, Pospíšil

Počet diváků: 2130

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