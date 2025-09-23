ONLINE: Slavia hraje pohár v Brozanech, v sestavě náhradníci, Chorý začíná na lavičce

Autor: ,
  16:10aktualizováno  16:10
Slávističtí fotbalisté vstupují do domácího poháru. Úřadující ligoví šampioni se ve 3. kole představí na hřišti třetiligových Brozan. Utkání můžete od 16.00 sledovat v online reportáži. Ve stejný čas začne i duel Slovácka v Horních Ředicích na Pardubicku, od 17.30 druholigové Táborsko hostí Karvinou.

Slávisté slaví druhý gól Youssoupy Mbodjia do branky Bödo/Glimt v zápase Ligy mistrů. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Slávisté po nedělní remíze v Liberci (1:1) nastupují ve značně kombinované sestavě. I proto, že už v pátek je čeká ligový duel s Duklou a příští úterý Liga mistrů na Interu Milán.

Ze stabilních členů od začátku hraje jen Sadílek, z náhradníků Hašioka, Fully, Zmrzlý, Schranz, Vlček, Sanyang, v bráně je Markovič, šanci dostávají i hráči z béčka či dorostu.

Poprvé od 3. srpna se v zápase domácí soutěže objevuje útočník Tomáš Chorý, jemuž vypršel trest na šest utkání za vyloučení na Slovácku, utkání ale začíná jako náhradník.

V osmifinále už je Plzeň, která minulý týden zvítězila v Lanžhotě. Ve středu do poháru vstoupí například Sparta proti Karlovým Varům v Sokolově či obhájce trofeje Olomouc proti sousedním Novým Sadům.

MOL Cup
3. kolo 23. 9. 2025 16:00
zápas probíhá
SK Sokol Brozany : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 0:0 (-:-)
Sestavy:
Páleník – Rott, Soungole (C), Černý, Douděra, Chukwuma, Kalina, Sedláček, Novotný, Fišer, Schettl.
Sestavy:
Markovič – Hashioka, Sanyang, Fully, Sadílek, Schranz (C), Vlček, Zmrzlý, Kolísek, Rajnoha, Jelínek.
Náhradníci:
Četverik – Sládek, Zárybnický, Krahula, Špaček, Hall, Štěpánek, Beran, Kotrba, Sokol.
Náhradníci:
Kolář – Chaloupek, Seračević, Mbodji, Moses David, Vorlický, Chorý, Toula, Szywala, Srb, Potměšil.

Rozhodčí: Opočenský – Pečenka, Cichra

Přejít na online reportáž
MOL Cup
3. kolo 23. 9. 2025 16:00
zápas probíhá
FK Horní Ředice : 1. FC Slovácko 1. FC Slovácko 1:0 (-:-)
Góly:
29. Brož
Góly:
Sestavy:
Stýblo – Hajník, Vondrouš, Kirchner, Svoboda – Rek, Bakeš, Teplý, Hanč (C) – Brož, Novotný
Sestavy:
Borek – Mulder, Marinelli, Rundic, Koscelník – Stojchevski, Hamza – Petržela (C), Havlík, Juroška – Krmenčík
Náhradníci:
Frydrych – Pánek, Prokeš, Velinský, Kárský, Svatoň, Jedlička, Kosina, Hundák, Machatý, Plašil
Náhradníci:
Fryšták – Šviderský, Okoromi, Barát, Blahút, Reinberk, Kvasina

Rozhodčí: Dorušák – Pospíšil, Brázdil

MOL Cup
3. kolo 23. 9. 2025 17:30
FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko : MFK Karviná MFK Karviná 0:0 (-:-)
Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.