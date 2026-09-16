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ONLINE: Slavia dává Varnsdorfu pátý gól. Zvyšují také Pardubice, Zbrojovka a Teplice

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  16:13aktualizováno  16:45
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Slávista Adam Rajnoha se raduje z gólu v pohárovém utkání ve Varnsdorfu.

Slávista Adam Rajnoha se raduje z gólu v pohárovém utkání ve Varnsdorfu. | foto: ČTK

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský v pohárovém utkání ve Varnsdorfu.
Slávistický kapitán Ivan Schranz v pohárovém utkání ve Varnsdorfu.
Slávisté se radují z gólu v pohárovém utkání ve Varnsdorfu.
Slávistický kapitán Ivan Schranz v pohárovém utkání ve Varnsdorfu.
11 fotografií
Slávističtí fotbalisté vstupují do nového ročníku fotbalového poháru. Ve třetím kole hrají od 16 hodin na půdě třetiligového Varnsdorfu a utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži. Ve stejný čas se hraje dalších sedm zápasů a v akci jsou i jiné prvoligové týmy včetně Zbrojovky Brno, Hradce Králové či Teplic.

Slávisté jsou zatím v lize neporažení a teď vstupují i do druhé domácí soutěže. V minulé sezoně v poháru vypadli ve čtvrtfinále s Jabloncem.

Proti Varnsdorfu zvolil trenér Jindřich Trpišovský následující sestavu: Domčak – Kolísek, Konečný, Barčot – Isife, Daikité, Kačor, Kubiak – Piták, Schranz, Rajnoha.

Slavia se s Varnsdorfem v soutěžním zápase utkala naposledy na podzim 2013, kdy ho v osmifinále vyřadila jen tak tak – po venkovní bezbrankové remíze doma zvítězila 1:0.

V akci také Zbrojovka, Hradec či Teplice

Ve středu hraje své zápasy dalších sedm prvoligových týmů. Tím jediným, který v této fázi zatím vypadl, je Sigma Olomouc, která minulý týden nestačila na Prostějov. Dál naopak šla Sparta a v úterý Mladá Boleslav s Libercem.

Zbrojovku Brno, která zatím slaví úspěchy v první lize, čeká Králův Dvůr ze třetí nejvyšší soutěže.

Druholigového soupeře má Hradec Králové, jenž hraje v Příbrami, a Teplice, které vyzvou Táborsko. Jediný zástupce čtvrté ligy Kozlovice narazí na Pardubice.

Zbylé středeční zápasy jsou: Vítkovice – Artis Brno, Neratovice – Slovácko a Havířov – Zlín.

MOL Cup
3. kolo 16. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
FK Varnsdorf FK Varnsdorf : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 0:5 (0:5)
Góly:
Góly:
5. Schranz
10. Schranz
28. Rajnoha
32. Konečný
42. Schranz
Sestavy:
Šnurko – Hora, Tymošenko /K/, Sokol, Kovbasa – Matvijčuk, Boryšpolec (46. Havryljuk) – Emmer (46. Lopez), Seňko, Ahile – Berezka.
Sestavy:
Domčak – Isife, Barčot, Konečný, Kolísek – Diakité – Piták (46. Belžík), Kačor, Rajnoha, Kubiak – Schranz /K/
Náhradníci:
Roze – Pinčuk, Jandáč, Baryljak, Sirenko, Hudák, Havryljuk, Grafek, Pečenyj
Náhradníci:
Rezek – Chaloupek, Vlček, Nowak, Ayaosi, Chorý, Šturm, Behenský, Solarte, Okonkwo

Rozhodčí: Bohata – Kříž, Šůma

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MOL Cup
3. kolo 16. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
FK Králův Dvůr : FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno 0:3 (0:2)
Góly:
Góly:
6. Kanakimana
16. Bouček (vla.)
52. Ezeh
Sestavy:
Sutr – Benda, Tregler, Bouček (C), Novák P., Plot, Vostárek, Křemenák, Provod, Moravec, Brandner
Sestavy:
Prodělal – Hunal, Penxa, Rymarenko, Zmrhal, Kanakimana, Saal, Ševčík, Pokorný (C), Ezeh, Soliu
Náhradníci:
Houha – Šumilov, Slabý, Kalina, Bezděk, Eichler, Berezutskiy, Ladra, Nejedlý
Náhradníci:
Sváček – Kauan, Čavoš, Velich, Vaníček, Vachoušek, Vašulín, Granečný, Břečka, Dante, Janetzký

Rozhodčí: Kubečka – Slavíček, Novák

MOL Cup
3. kolo 16. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
Fotbal Příbram Fotbal Příbram : FC Hradec Králové FC Hradec Králové 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
17. Umar
Sestavy:
Gergela – Conte, Jedlička, Málek, Nghabo, Penner, Piško (C), Roušar, Švestka, Svoboda, Urbanec.
Sestavy:
Vágner – Abajas, Čech (C), Dancák, Ludvíček, Mielke, Slončík, Uhrinčať, Umar, Valenta, Vlkanova.
Náhradníci:
Melichar – Apea, Čadek, Faye, Fila, Kop, Pešek, Vott.
Náhradníci:
Zadražil, Vízek – Chvátal, Čihák, Čvančara, Darida, Neto, Trubač, van Buren.
Žluté karty:
Žluté karty:
50. Slončík, 52. Abajas

Rozhodčí: Opočenský – Volf, Dohnal

MOL Cup
3. kolo 16. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko : FK Teplice FK Teplice 0:3 (0:2)
Góly:
Góly:
28. Fortelný
33. Krejčí
49. Kozák
Sestavy:
Kubný – Plachý (46. Řezáč), Havel (C), Juzvak, Poturnay – Bláha, Nikl – Zeronik, Toula, Hruška – Miška.
Sestavy:
Lichtenberg – Jakubko, Takács, Bílek (C), Pech (46. Harušťák) – Krejčí, Jukl, Fortelný – Hopi (46. Auta), Zlatohlávek, Kozák.
Náhradníci:
Kerbach, Lhoták – Barac, Šplíchal, Rezek, Heppner, Matějka, Kášek, Hájek.
Náhradníci:
Němeček – Vientiess, Badamosi, Harža, Náprstek, Mareček.
Žluté karty:
43. Toula
Žluté karty:
30. Pech, 52. Frťala, 57. Prášil, 58. Zlatohlávek

Rozhodčí: Panský – Pfeifer, Rosický

MOL Cup
3. kolo 16. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
MFK Vítkovice : SK Artis Brno SK Artis Brno 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
53.
Sestavy:
Keller – Ojetoye, Kuzmanovič (C), Málek, Graclík, Hloch, Hönig, Jurásek, Kamara, Nieslanik, Galík
Sestavy:
Borek – Harazim, Jeřábek (C), Fomba, Sylla, Sarapata, Carlén, Pospíšil, Preisler, Perišič, Sanyang
Náhradníci:
Magnus – Diatta, Drozd, Hómann, Klaučo, Prepsl, Raab, Šudák, Švach, Zajac, Hazha
Náhradníci:
Stoppen – Kolarič, Toula, Fulnek, Pojezný, Sokol, Vukadinovič
Žluté karty:
32. , 51.
Žluté karty:

Rozhodčí: Machálek – Brázdil, Hurych

MOL Cup
3. kolo 16. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
FK Kozlovice : FK Pardubice FK Pardubice 0:5 (0:3)
Góly:
Góly:
7. Simon
9. Smékal
14. Pavlíček (vla.)
53. Mahuta
56.
Sestavy:
Obzina – Pavlíček, Vítek, Řehák (C), Vaculík, Michl, Koutný, Galetka, Červenka P., Kozák, Ševčík
Sestavy:
Šerák – Simon, Smékal, Zima, Trédl, Samuel, Krčík, Boledovič, Saarma, Botos (C), Kahuan
Náhradníci:
Fryčák – Dobiáš, Remeš, Smékal, Vyhlídal, Olšanský, Hanák, Červenka J., Zdražil, Ciesarik, Korytář
Náhradníci:
Mandous – Icha, Godwin, Jelínek, Drchal, Hlavatý, Mahuta, Reil, Halinský
Žluté karty:
51. Michl
Žluté karty:

Rozhodčí: Mankovecký – Dresler, Jurajda

MOL Cup
3. kolo 16. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
FK Neratovice-Byškovice : 1. FC Slovácko 1. FC Slovácko 0:3 (0:1)
Góly:
Góly:
6. Marinelli
52.
56.
Sestavy:
Ordelt – Havel, Bárta, Hronek, Sladovník, Nerger, Vopat (C), Mikeš, Coňk, Magdi, Jakoubek
Sestavy:
Halouska – Stojchevski (C), Marinelli, Alabi, Blahút, Sosseh, Král, Kostadinov, Dolžnikov, Prior, Puškáč
Náhradníci:
Šustr, Wexler, Rejšek, Havránek, Safir, Záboj, Novotný
Náhradníci:
Urban, Ndefe, Cícha, Trávník, Horský, Fiala, Havlík, Slončík, Vorlický, Uhrovič, Juroška

Rozhodčí: Orel – Kubr, Ježek

MOL Cup
3. kolo 16. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
MFK Havířov : FC Trinity Zlín FC Trinity Zlín 0:0 (0:0)
Sestavy:
Matěj – Wala (C), Macej, Pinkas, Němec – Kálay, Dos Santos Barreto, Zdunek, Matušinský – Moučka, Smékal
Sestavy:
Knobloch – Ulbrich, Grygera, Prince, Nombil Cletus, Appiah Naphthalene, Cupák, Bartošák, Mbatshi Mukuba, Pišoja, Poznar (C)
Náhradníci:
Hafera – Puchel, Hrabec, Šrek, Szewieczek, Hajnoš, Kabat
Náhradníci:
Bachůrek – Moudoumbou Didiba, Kanu Stanley, Petruta, Dorňák, Fojtů, Křapka, Hellebrand

Rozhodčí: Habermann – Kotík, Žurovec

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