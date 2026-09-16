ONLINE: Slavia dává Varnsdorfu pátý gól. Zvyšují také Pardubice, Zbrojovka a Teplice

Slávisté jsou zatím v lize neporažení a teď vstupují i do druhé domácí soutěže. V minulé sezoně v poháru vypadli ve čtvrtfinále s Jabloncem.
Proti Varnsdorfu zvolil trenér Jindřich Trpišovský následující sestavu: Domčak – Kolísek, Konečný, Barčot – Isife, Daikité, Kačor, Kubiak – Piták, Schranz, Rajnoha.
Slavia se s Varnsdorfem v soutěžním zápase utkala naposledy na podzim 2013, kdy ho v osmifinále vyřadila jen tak tak – po venkovní bezbrankové remíze doma zvítězila 1:0.
V akci také Zbrojovka, Hradec či Teplice
Ve středu hraje své zápasy dalších sedm prvoligových týmů. Tím jediným, který v této fázi zatím vypadl, je Sigma Olomouc, která minulý týden nestačila na Prostějov. Dál naopak šla Sparta a v úterý Mladá Boleslav s Libercem.
Zbrojovku Brno, která zatím slaví úspěchy v první lize, čeká Králův Dvůr ze třetí nejvyšší soutěže.
Druholigového soupeře má Hradec Králové, jenž hraje v Příbrami, a Teplice, které vyzvou Táborsko. Jediný zástupce čtvrté ligy Kozlovice narazí na Pardubice.
Zbylé středeční zápasy jsou: Vítkovice – Artis Brno, Neratovice – Slovácko a Havířov – Zlín.
5. Schranz
10. Schranz
28. Rajnoha
32. Konečný
42. Schranz
Šnurko – Hora, Tymošenko /K/, Sokol, Kovbasa – Matvijčuk, Boryšpolec (46. Havryljuk) – Emmer (46. Lopez), Seňko, Ahile – Berezka.
Domčak – Isife, Barčot, Konečný, Kolísek – Diakité – Piták (46. Belžík), Kačor, Rajnoha, Kubiak – Schranz /K/
Roze – Pinčuk, Jandáč, Baryljak, Sirenko, Hudák, Havryljuk, Grafek, Pečenyj
Rezek – Chaloupek, Vlček, Nowak, Ayaosi, Chorý, Šturm, Behenský, Solarte, Okonkwo
Rozhodčí: Bohata – Kříž, ŠůmaPřejít na online reportáž
6. Kanakimana
16. Bouček (vla.)
52. Ezeh
Sutr – Benda, Tregler, Bouček (C), Novák P., Plot, Vostárek, Křemenák, Provod, Moravec, Brandner
Prodělal – Hunal, Penxa, Rymarenko, Zmrhal, Kanakimana, Saal, Ševčík, Pokorný (C), Ezeh, Soliu
Houha – Šumilov, Slabý, Kalina, Bezděk, Eichler, Berezutskiy, Ladra, Nejedlý
Sváček – Kauan, Čavoš, Velich, Vaníček, Vachoušek, Vašulín, Granečný, Břečka, Dante, Janetzký
Rozhodčí: Kubečka – Slavíček, Novák
17. Umar
Gergela – Conte, Jedlička, Málek, Nghabo, Penner, Piško (C), Roušar, Švestka, Svoboda, Urbanec.
Vágner – Abajas, Čech (C), Dancák, Ludvíček, Mielke, Slončík, Uhrinčať, Umar, Valenta, Vlkanova.
Melichar – Apea, Čadek, Faye, Fila, Kop, Pešek, Vott.
Zadražil, Vízek – Chvátal, Čihák, Čvančara, Darida, Neto, Trubač, van Buren.
50. Slončík, 52. Abajas
Rozhodčí: Opočenský – Volf, Dohnal
28. Fortelný
33. Krejčí
49. Kozák
Kubný – Plachý (46. Řezáč), Havel (C), Juzvak, Poturnay – Bláha, Nikl – Zeronik, Toula, Hruška – Miška.
Lichtenberg – Jakubko, Takács, Bílek (C), Pech (46. Harušťák) – Krejčí, Jukl, Fortelný – Hopi (46. Auta), Zlatohlávek, Kozák.
Kerbach, Lhoták – Barac, Šplíchal, Rezek, Heppner, Matějka, Kášek, Hájek.
Němeček – Vientiess, Badamosi, Harža, Náprstek, Mareček.
43. Toula
30. Pech, 52. Frťala, 57. Prášil, 58. Zlatohlávek
Rozhodčí: Panský – Pfeifer, Rosický
53.
Keller – Ojetoye, Kuzmanovič (C), Málek, Graclík, Hloch, Hönig, Jurásek, Kamara, Nieslanik, Galík
Borek – Harazim, Jeřábek (C), Fomba, Sylla, Sarapata, Carlén, Pospíšil, Preisler, Perišič, Sanyang
Magnus – Diatta, Drozd, Hómann, Klaučo, Prepsl, Raab, Šudák, Švach, Zajac, Hazha
Stoppen – Kolarič, Toula, Fulnek, Pojezný, Sokol, Vukadinovič
32. , 51.
Rozhodčí: Machálek – Brázdil, Hurych
7. Simon
9. Smékal
14. Pavlíček (vla.)
53. Mahuta
56.
Obzina – Pavlíček, Vítek, Řehák (C), Vaculík, Michl, Koutný, Galetka, Červenka P., Kozák, Ševčík
Šerák – Simon, Smékal, Zima, Trédl, Samuel, Krčík, Boledovič, Saarma, Botos (C), Kahuan
Fryčák – Dobiáš, Remeš, Smékal, Vyhlídal, Olšanský, Hanák, Červenka J., Zdražil, Ciesarik, Korytář
Mandous – Icha, Godwin, Jelínek, Drchal, Hlavatý, Mahuta, Reil, Halinský
51. Michl
Rozhodčí: Mankovecký – Dresler, Jurajda
6. Marinelli
52.
56.
Ordelt – Havel, Bárta, Hronek, Sladovník, Nerger, Vopat (C), Mikeš, Coňk, Magdi, Jakoubek
Halouska – Stojchevski (C), Marinelli, Alabi, Blahút, Sosseh, Král, Kostadinov, Dolžnikov, Prior, Puškáč
Šustr, Wexler, Rejšek, Havránek, Safir, Záboj, Novotný
Urban, Ndefe, Cícha, Trávník, Horský, Fiala, Havlík, Slončík, Vorlický, Uhrovič, Juroška
Rozhodčí: Orel – Kubr, Ježek
Matěj – Wala (C), Macej, Pinkas, Němec – Kálay, Dos Santos Barreto, Zdunek, Matušinský – Moučka, Smékal
Knobloch – Ulbrich, Grygera, Prince, Nombil Cletus, Appiah Naphthalene, Cupák, Bartošák, Mbatshi Mukuba, Pišoja, Poznar (C)
Hafera – Puchel, Hrabec, Šrek, Szewieczek, Hajnoš, Kabat
Bachůrek – Moudoumbou Didiba, Kanu Stanley, Petruta, Dorňák, Fojtů, Křapka, Hellebrand
Rozhodčí: Habermann – Kotík, Žurovec