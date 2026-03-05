Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Západočeši prohloubili svou výsledkovou krizi, stejným poměrem o víkendu prohráli i v lize ve Zlíně. Slezané rozhodli už v úvodním dějství, kdy se trefili Emmanuel Ayaosi s Albertem Labíkem. V 75. minutě přidal pojistku střídající Pavel Kačor.
Z domácího poháru ve čtvrtfinále vypadly i další dva favorizované týmy Slavia a Sparta, semifinále MOL Cupu bude bez tří nejúspěšnějších klubů české historie poprvé od sezony 2014/15. Před Karvinou se mezi nejlepší čtyřku dostaly Jablonec, Mladá Boleslav a Ostrava, los se uskuteční příští pátek v dějišti finálového duelu v Hradci Králové.
Plzeň v součtu s vyřazením v Evropské lize s Panathinaikosem Atény už pět soutěžních zápasů čeká na vítězství, v lize jí patří až čtvrté místo. Trenérovi Viktorie Martinu Hyskému hrubě nevyšel souboj s bývalým týmem, který vedl do poloviny října.
Plzeňský kouč nasadil nejsilnější možnou sestavu, z různých důvodů postrádal několik hráčů. Kvůli zranění vypadl Memič, v útoku scházeli Vydra a Lawalem a šanci v základní sestavě dostal po více než měsíci Vašulín.
Třetí nejlepší střelec první ligy, který se v zimě vrátil z hostování z Olomouce, svou velkou možnost nevyužil. Ve 12. minutě mu připravil ideální pozici přízemním centrem z pravé strany Ladra, Vašulín však z první trestuhodně zamířil vedle.
Ve 24. minutě nečekaně otevřeli skóre Slezané. Po ostrém faulu na Doskiho na polovině nechal sudí Orel hru pokračovat, Západočeši ztratili míč a rychlý brejk domácích zakončil z levé strany střelou mezi nohy gólmana Wiegeleho Ayaosi.
Plzeňští dál zahazovali šance. Ladrův pokus k tyči vytáhl Neuman a gólman, který v lize plní roli karvinské dvojky, pak zlikvidoval i dorážku bývalého obránce Slezanů Krčíka. Chvíli nato domácí zvýšili. Po dalším brejku vysunul Ayaosi Labíka a ten z levé strany skóroval. Wiegele znovu inkasoval střelou mezi nohy.
Hyský udělal v poločase hned tři změny, místo Červa, Ladry a Vašulína naskočili Sojka, Valenta a nová posila Toure, který nastoupil na první minuty v plzeňském dresu. Západočeši po pauze soupeře dostali pod mohutný tlak, od 46. do 64. minuty měli k dispozici sedm rohových kopů, ale z řady závarů se neprosadili.
Viktorii se po změnách rozpadla hra a čtvrt hodiny před koncem inkasovala potřetí z dalšího brejku. Střídající Kačor byl na trávníku zhruba pět minut, než si naběhl na kolmici, těsně se vyhnul ofsajdu a prostřelil Wiegeleho. Slezané doma Plzeň porazili poprvé a dali více branek než za dosavadních pět jarních kol, v nichž skórovali jen jednou.
Vítěz MOL Cupu bude mít stejně jako vloni jistotu účasti v hlavní fázi evropských pohárů, a to minimálně v Konferenční lize. Ze soutěže už vypadli oba finalisté minulého ročníku, vedle Sparty i obhájce trofeje Sigma Olomouc.
24. Ayaosi
39. Labík
76. Kačor
Neuman – Skyba (80. Traoré), Camara, Prebsl (C), Labík – Štorman, Křišťan – Samko (71. Kačor), Ayaosi (86. Vallo), Ezeh (80. Fiala) – Vinicius (46. Šigut).
Wiegele – Kadlec (68. Adu), Krčík, Dweh, Doski – Hrošovský, Červ (C) (46. Sojka) – Souaré (83. Panoš), Ladra (46. Valenta), Višinský – Vašulín (46. Toure).
Lapeš, Mrózek – Chytrý, Valošek, Condé, Konaté.
Ťapaj, Tvrdoň – Chalupa, T. Slončík.
13. Vinicius, 70. Šigut
68. Souaré, 78. Hrošovský
Rozhodčí: Orel – Pečenka, Cichra – Kocourek (video)
Počet diváků: 2023Přejít na online reportáž