ONLINE: Jablonec - Karviná 1:2, otočka Slezanů, pak za zkrat vidí červenou soupeř

Vítěz postoupí do závěrečného předkola Evropské ligy a bude mít jako jeden ze tří týmů v republice (po mistrovi a druhém týmu ligy) jistotu podzimu v pohárech.
Na MOL Cup teď Jablonec spoléhá, jelikož se v domácí soutěži propadl až na pátou příčku.
Ve finále je po osmi letech. Tehdy prohrál 1:3 se Slavií a naposledy triumfoval v roce 2013 proti Boleslavi.
To Karviná usiluje o historicky první velkou klubovou trofej a čeká ji rovněž premiérové finále. Kvůli zapojení v korupční kauze přes primátora a šéfa klubu Jana Wolfa však není jisté, že by v případě úspěchu poháry nakonec hrála. Záleželo by na rozhodnutí UEFA i lokálních orgánů.
Mimochodem, pokud by Karviná nakonec v pohárech startovat nemohla, výhodu vítěze by převzala třetí Plzeň a do Evropy by nakonec šel i pátý tým ligy, tedy Jablonec...
Ten v letošní sezoně ovládl oba vzájemné zápasy (2:1 a 1:0). Jak dopadne ten třetí?
17. Jawo
44. Condé
48. Vinicius
Hanuš – Cedidla, Tekijaški (C), Novák (73. N. Okeke) – Čanturišvili, Sedláček, Zorvan (51. Nebyla), Sobol – Hollý (51. Singhateh), Jawo, Alégué.
Neuman – Boháč (C), Camara, Skyba, Labík – Prebsl, Kačor – Condé, Samko (73. Traoré), Ayaosi (73. Fiala) – Vinicius.
Mihelak – Souček, Chramosta, Polidar, Puškáč, Malenšek, Obinaja, Pantalon.
Lapeš, Mrózek – Lawali, Křišťan, Milić, Chytrý, Fleišman, Ezeh, Valošek.
20. Zorvan, 27. Jawo, 57. Čanturišvili
15. Kačor, 41. Camara, 61. Vinicius, 63. Prebsl, 66. Samko, 69. Mrózek
57. Singhateh
Rozhodčí: Radina – Kubr, Pečenka