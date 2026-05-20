ONLINE: Jablonec - Karviná 1:2, otočka Slezanů, pak za zkrat vidí červenou soupeř

  17:49
Vítěz si zajistí účast minimálně v základní skupině Konferenční ligy. Ve finále MOL Cupu v Hradci Králové proti sobě stojí fotbalisté Jablonce a Karviné, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Momentka z utkání mezi fotbalisty Jablonce a Karviné. | foto: ČTK

Vítěz postoupí do závěrečného předkola Evropské ligy a bude mít jako jeden ze tří týmů v republice (po mistrovi a druhém týmu ligy) jistotu podzimu v pohárech.

Na MOL Cup teď Jablonec spoléhá, jelikož se v domácí soutěži propadl až na pátou příčku.

Ve finále je po osmi letech. Tehdy prohrál 1:3 se Slavií a naposledy triumfoval v roce 2013 proti Boleslavi.

To Karviná usiluje o historicky první velkou klubovou trofej a čeká ji rovněž premiérové finále. Kvůli zapojení v korupční kauze přes primátora a šéfa klubu Jana Wolfa však není jisté, že by v případě úspěchu poháry nakonec hrála. Záleželo by na rozhodnutí UEFA i lokálních orgánů.

Mimochodem, pokud by Karviná nakonec v pohárech startovat nemohla, výhodu vítěze by převzala třetí Plzeň a do Evropy by nakonec šel i pátý tým ligy, tedy Jablonec...

Ten v letošní sezoně ovládl oba vzájemné zápasy (2:1 a 1:0). Jak dopadne ten třetí?

MOL Cup
20. 5. 2026 18:00
zápas probíhá
FK Jablonec FK Jablonec : MFK Karviná MFK Karviná 1:2 (1:1)
Góly:
17. Jawo
Góly:
44. Condé
48. Vinicius
Sestavy:
Hanuš – Cedidla, Tekijaški (C), Novák (73. N. Okeke) – Čanturišvili, Sedláček, Zorvan (51. Nebyla), Sobol – Hollý (51. Singhateh), Jawo, Alégué.
Sestavy:
Neuman – Boháč (C), Camara, Skyba, Labík – Prebsl, Kačor – Condé, Samko (73. Traoré), Ayaosi (73. Fiala) – Vinicius.
Náhradníci:
Mihelak – Souček, Chramosta, Polidar, Puškáč, Malenšek, Obinaja, Pantalon.
Náhradníci:
Lapeš, Mrózek – Lawali, Křišťan, Milić, Chytrý, Fleišman, Ezeh, Valošek.
Žluté karty:
20. Zorvan, 27. Jawo, 57. Čanturišvili
Žluté karty:
15. Kačor, 41. Camara, 61. Vinicius, 63. Prebsl, 66. Samko, 69. Mrózek
Červené karty:
57. Singhateh
Červené karty:

Rozhodčí: Radina – Kubr, Pečenka

