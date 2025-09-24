ONLINE: Sparta hraje pohár proti Varům, v sestavě Kadeřábek, Martinec či Kuol

  16:14aktualizováno  16:14
Sparťanští fotbalisté vstupují do domácího poháru. V utkání 3. kola finalisté minulého ročníku hrají proti Karlovým Varům ze čtvrté ligy, dějištěm utkání je Sokolov. Utkání můžete od 16.00 sledovat v online reportáži. Ve středu do Mol Cupu zasáhne dalších osm prvoligových klubů včetně obhájce trofeje Sigmy Olomouc.

Sparťanští fotbalisté oslavují gól Albiona Rrahmaniho (vpravo). | foto:  Petr Topič, MAFRA

Sparťanský kouč Brian Priske po víkendovém vypjatém souboji s Plzní nechal opory doma. Šanci tak dostávají náhradníci a méně vytížení hráči nebo ti, kteří se vracejí po zranění. Na lavici jsou i hráči z druholigového béčka.

V bráně je Surovčík, na pozicích stoperů nastupují Kadeřábek, Ševínský a Martinec. Na krajích hřiště jsou Suchomel s Rynešem, ve středu pole Sadílek s Enemem a v útoku Milla, Holý a Kuol. Z hráčů, kteří v poslední době nastupují v základní sestavě, jsou lavici brankářská jednička Vindahl, dále Panák, Rrahmani, Mercado a Vydra.

Platí, že prvoligové týmy hrají v 3. kole venku.

Vítěz posledního ročníku Olomouc nemusí nikam cestovat, hráči si sraz mohou dát na jižním okraji města ve čtvrti Nové Sady, kde je doma místní tým ze čtvrté ligy.

To například Baník Ostrava musí do Českých Budějovic. Zajímavý souboj nabídne Brno, druholigový lídr Zbrojovka hostí Teplice.

Do osmifinále už minulý týden postoupila Viktoria Plzeň, v úterý svá utkání proti soupeřům z nižších soutěží zvládly také Slavia, Slovácko a Karviná.

MOL Cup
3. kolo 24. 9. 2025 16:00
zápas probíhá
Slavia Karlovy Vary : AC Sparta Praha AC Sparta Praha 0:2 (-:-)
Góly:
Góly:
6. Suchomel
11. Suchomel
Sestavy:
Novotný – Antonov, Pěkný /K/, Ferraz, Vyleta – Léllis, Skala, Dubovenko, Černý, Štípek – Horník
Sestavy:
Surovčík – Kadeřábek, Ševínský, Martinec – Suchomel, Sadílek /K/, Eneme, Ryneš – Hollý, Milla, Kuol
Náhradníci:
Achum – Šulika, Soares, Maňák, Hlavatý, Hudz, Rebryš, Podivín
Náhradníci:
Vindahl, Kerl – Vydra, Panák, Mercado, Rrahmani, Zíka, Moudrý, Říha, Schánělec, Mokrovics

Rozhodčí: Bohata – Váňa, Šůma

MOL Cup
3. kolo 24. 9. 2025 18:30
FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno : FK Teplice FK Teplice 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Wulkan – Kubr, Lakomý

MOL Cup
3. kolo 24. 9. 2025 16:00
zápas probíhá
SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice : FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava 0:0 (-:-)
Sestavy:
Nalezinek – Adam, Asaidi, Brabec, Igbokwe, Kone, Krch, Sunday, Tischler, Vaníček (C), Wandji
Sestavy:
Budinský – Almási, Bewene, Frydrych (C), Míček, Owusu, Planka, Pojezný, Šehič, Tiéhi, Zlatohlávek
Náhradníci:
Andrew – Douděra, Firbacher, Hubínek, Khelifa, Omon, Rajtmajer, Renoud, Skalák, Tijjani Yusuf, Zrun
Náhradníci:
Holec – Chaluš, Frýdek, Havran, Kpozo, Kričfaluši, Lischka, Munksgaard, Musák, Pira, Plavšič
MOL Cup
3. kolo 24. 9. 2025 16:00
zápas probíhá
FK Nové Sady : SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc 1:0 (-:-)
Góly:
Góly:
Sestavy:
Kofroň – Raška, Trunda, Ambrož, Němeček, Racek, Fládr, Rus (K), Rolinc, Andreev, Ždánský
Sestavy:
Hruška – Hadaš, Malý, Huk (K), Dumitrescu – Kostadinov, Langer – Mikulenka, Janošek, Dolžnikov – Tijani
Náhradníci:
Urbášek – Řezník, Pytlíček, Machálek, Synevyč, Nguyen, Krása, Repček, Reblian
Náhradníci:
Digaňa – Sylla, Šíp, Breite, Sláma, Vašulín, Slavíček, Král, Navrátil, Beran, Michez
Žluté karty:
2. Andreev
Žluté karty:

Rozhodčí: Kotala – Kotík, Jurajda

MOL Cup
3. kolo 24. 9. 2025 16:00
zápas probíhá
FK Frýdek-Místek : FK Pardubice FK Pardubice 1:0 (-:-)
Góly:
7. Heller
Góly:
Sestavy:
Tomek – Sami, Massaniec, Tomeček L., Kedroň, Heller, Obuch, Němec, Bielan, Hykel, Foltyn (K)
Sestavy:
Charatišvili – Šimek, Vacek (K), Smékal, Trédl, Míšek, Sychra, Tanko, Lexa, Konečný, Saarma
Náhradníci:
Strmiska – Volný, Tomeček D., Neumann, Šudák, Kohut, Dluhoš, Bialek, Pak, Velička, Gorčica
Náhradníci:
Stejskal – Vecheta, Teah, Šancl, Krobot, Mašek, Mahuta, Šimek, Noslin, Bammens
Žluté karty:
18. Bielan
Žluté karty:

Rozhodčí: Vejtasa – Hurych, Marek

MOL Cup
3. kolo 24. 9. 2025 16:00
zápas probíhá
SK Petřín Plzeň SK Petřín Plzeň : FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav 0:0 (-:-)
Sestavy:
Suchý – Treml, Trojovský, Kaňák Jan, Kohout, Klich, Trojan, Nový (C), Vaněk, Krůta, Pinc.
Sestavy:
Mandous – Králik (C), Lehký, Fulnek, Donát, Kozel, Solomon, Langhamer, Kostka, Krulich, Pech.
Náhradníci:
Pejřimovský – Olach, Heller, Tětek, Maxa, Kaňák Jakub, Flachs, Tříska, Trojanec.
Náhradníci:
Kořán – Hora, Macek, Penner, Šubert, Ševčík, Zachoval, Matoušek, Prebsl, Kolářík.

Rozhodčí: Glogar – Ratajová, Matoušek

MOL Cup
3. kolo 24. 9. 2025 18:00
Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. : FC Trinity Zlín FC Trinity Zlín 0:0 (-:-)
MOL Cup
3. kolo 24. 9. 2025 16:00
zápas probíhá
TJ Jiskra Domažlice : Bohemians Bohemians 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
8. Černý
Sestavy:
Brych – Řezník, Procházka, Svoboda, Fedak – Pavlík, Kodýdek, Vais, Mulligan – Došlý (C), Zajíček.
Sestavy:
Frühwald – Kareem, Kukučka, M. Kadlec, Hybš (C) – Š. Černý, Okeke – Pleštil, Hrubý, Kovařík – Ristovski.
Náhradníci:
Čerepko – P. Dvořák, Červený, Falout, Kapolka, Jahn. V. Černý, Rychnovský, Vinicius, F. Dvořák, Šmíd.
Náhradníci:
Šiman – Hilál, Zeman, Drchal, Vondra, Hůlka, Čermák, Mikuda, Siňavskij.

Rozhodčí: J. Beneš – Zoufalý, A. Beneš

MOL Cup
3. kolo 24. 9. 2025 16:00
zápas probíhá
FC Hlinsko : FK Jablonec FK Jablonec 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
11. Penxa
Sestavy:
Zavřel – Fejl, Jančura (C), Jůn, Kábele, Klika, Lorenc, Pánek, Taleb, Tlusty, Vašek
Sestavy:
Mihelak – Alegue, Innocenti, Lavrinčík, Malensek, Pantalon, Penxa, Puškáč, Štěpánek, Suchan, Tekijaški (C)
Náhradníci:
Bulena, Hladík, Hlouš, Klaudinger, Mayer, Nevole, Portyš, Richter, Šmahel, Veselsky, Zelenka
Náhradníci:
Cedidla, Chanrurishvili, Chramosta, Hanuš, Karban, Nebyla, Novák, Růsek, Sedláček, Souček, Zorvan
Žluté karty:
5. Tlustý
Žluté karty:

Rozhodčí: Panský – Hájek, Kotalík

