Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň

Nemocí zdecimovaní hosté, kterým chybělo deset hráčů ze širšího kádru, vybojovali až hrdinský postup. S notnou dávkou štěstí.
Vedli už od osmnácté vteřiny, pojistku přidali pár minut před koncem zápasu, který podle papírových předpokladů neměli zvládnout. Přesto předvedli obětavý týmový výkon, díky kterému putují do čtvrtfinále.
Sparta nevyužila ani jeden z dvaadvaceti střeleckých pokusů a potřetí za sebou pohár nezíská. Doma jí tak zbývá už jen liga, ve které ztrácí šest bodů na vedoucí Slavii. Ta naopak do čtvrtfinále postoupila po vítězství 4:0 nad brněnskou Zbrojovkou.
Baník na Letné skóroval hned z první akce. Uprostřed hřiště nejdřív Eneme získal balon, načež ho ihned ztratil a pustil soupeře do rychlé kombinace. Na jejím konci se napravo zjevil Kohút, jenž přihrávkou pod sebe vybídl Kubalu a ten efektní patičkou zakončil do odkryté sítě.
Sparta se velmi brzy srovnala, kontrolovala míč a vytvářela si standardní situace. Po Alcócerově průniku ze strany vybojovala roh, po němž sice zblízka dorážel do brány stoper Guddal, jenže videoasistenti správně upozornili sudího Wulkana, že se těsně před gólem balon dotkl ruky norského stopera.
Stav se tedy nezměnil, ale Sparta hrozila dál.
Alcócerovu ránu z dálky nejdřív vytáhl Budinský, do tyče pak mířil ještě Irving, jenž za okamžik ještě nepropálil z voleje hradbu těl.
Sparťané přesto svým bohorovným přístupem dovolovali soupeři velké šance a v obraně to občas skřípalo. S balonem chybovali Eneme i Irving, z čehož hosté vyráželi do přečíslení. To však končilo buď nešikovnými přihrávkami, nebo nepřesným zakončením. Mnoho však nechybělo prudké střele Planky, která mířila jen těsně vedle pravé tyče brány náhradníka Hegyiho.
Sparta a Paměť národa
K příležitosti oslav 28. října představila Sparta projekt ve spolupráci s Pamětí národa, rozsáhlou sbírkou vzpomínek pamětníků událostí 20. století.
„Cílem je zmapovat, jak se významné okamžiky českých a československých dějin promítaly do podoby klubu a jakou roli hrála Sparta v životě lidí a společnosti,“ uvádí klub na specializovaném webu.
V rámci projektu uvede od 14. do 20. listopadu výstavu s názvem „Svědek doby. Sparta.“ přímo na Letné. Ta nabídne pohled na klub v historických souvislostech jeho založení až po současnost. Fanoušci navíc mohou nominovat pamětníky přímo, a nabídnout tak vzpomínky svých blízkých.
Ambasadory spolupráce se stali herec Ondřej Vetchý a scenárista a kriminalista Josef Mareš.
V nastavení první půle musel znovu zasahovat jeho protějšek Budinský, to když Alcócer z rychlého brejku vybídl Juráska, který střílel z voleje, ale narazil právě na ostravského brankáře, jenž se zorientoval rychle a skočil po míči včas.
Do druhé půle vstoupila s tlakem Sparta, znovu zněla branková konstrukce, když po akci Alcócera pálil Sochůrek do břevna. Gól však stále nikde.
Nepomohla zakončení Brunese ani Juráska, který pořádně protáhl výborného Budinského. Sparta kolem sedmdesáté minuty bušila a hosté se bránili i za cenu nastřelených hlav obětavých obránců.
A vtom zničehonic hosté udeřili podruhé. Balon na pravé straně vypadl přímo do běhu Bewenemu, který odcentroval do vápna na volného Kubalu a ten se sice prosadil podruhé v zápase, jenže stejně jako předtím na sparťanské straně gól neplatil, tentokrát kvůli ofsajdu.
To sparťany nakoplo a dál tlačili. Potřetí skončil balon na brankové konstrukci po zakončení Brunese, pak se před gólmanem zjevil osamocený Guddal, ale k pokračující domácí smůle Budinský opět fantasticky zasáhl.
Nakonec se gólu dočkali zase hosté. Teprve devatenáctiletý Dvořáček na středu zkušeně udržel balon a vyslal do úniku střídajícího kolegu Smitha, jenž se ocitl sám před Hegyim a zakončil na zadní tyč.
Čímž stvrdil senzační postup.
Hradec slavil až v prodloužení, Plzeň drtila
Fotbalisté Hradce Králové v osmifinále domácího poháru MOL Cup vyhráli v druholigovém Prostějově až po boji 3:1 v prodloužení. Vítězný gól dal v 97. minutě střídající Tom Slončík.
Východočeši postoupili do čtvrtfinále druhý rok po sobě. Plzeň v dohrávce třetího kola zvítězila na stadionu rovněž druholigové Jihlavy drtivě 6:1, dvakrát skóroval navrátilec do áčka Prince Adu. Z postupu se radují i hráči Mladé Boleslavi, kteří doma porazili Bohemians 3:2. Na soutěžní výhru v domácím prostředí čeká od května Slovácko, a čekat musí dál. Ve středu podlehlo Pardubicím 1:4.
Hradci chyběl kapitán Darida, který se zranil ve víkendovém duelu. Prostějov, jediný druholigový zástupce, v osmifinále v předchozím kole překvapivě vyřadil Sigmu Olomouc a potrápit dokázal i dalšího favorita z nejvyšší soutěže. Hradec poslal v 10. minutě po dorážce hlavou do vedení Mihálik, těsně před pauzou ale srovnal Jalovičor.
Prostějov držel krok a zápas dotáhl až do prodloužení, v němž rozhodl střelou mezi gólmanovy nohy Slončík. Pojistku pak přidal po obrovském zaváhání prostějovské defenzivy do odkryté branky Umar. Hradec tak stále může snít o domácím finále, které bude v květnu hostit jeho stadion.
Plzeň si v poháru částečně zlepšila náladu po výsledkovém trápení z posledních zápasů a až deváté příčce v ligové tabulce. Povedený návrat do A-týmu prožil Adu, který byl na několik zápasů přeřazen do rezervy kvůli špatnému přístupu. Ghanský účastník letního mistrovství světa si připsal dvě branky včetně té vítězné.
Jednou se za favorita prosadili Pirgič, Sojka, Toure a v závěru z penalty jiný střídající hráč Višinský. Za druhý celek druhé ligy snížil na průběžných 1:2 ve 14. minutě Moudrý. Viktoria si připsala nejvyšší výhru v sezoně, šest gólů v soutěžním utkání dala poprvé od loňského září.
Mladá Boleslav vyřadila Bohemians 1905 v osmifinále poháru stejně jako loni, kdy v Ďolíčku zvítězila po bezbrankové remíze až v penaltovém rozstřelu. Středočeši vedli brzy po změně stran 2:0, pak sice Obinaja se střídajícím Zemanem srovnali v 85. minutě, ale v oo čtyři minuty zužitkoval únik Špatenka. V nastavení dostal hostující Kareem červenou kartu. Boleslav oplatila Pražanům nedávnou ligovou porážku 0:1 z Ďolíčku.
Pardubice potvrdily, že aktuálně mají lepší formu než na začátku září, kdy v Uherském Hradišti remizovaly v nejvyšší soutěži bez branek. Slovácko sice rychle otevřelo skóre, ale hosté ještě v úvodní čtvrthodině stav otočily. Poté se dvakrát trefil Mahuta. Východočeský klub navázal na víkendové ligové vítězství v Plzni a ve čtvrtfinále MOL Cupu je poprvé v historii. Předposlední celek nejvyšší soutěže naopak po nedělním debaklu 1:5 na Spartě prohloupil trápení v defenzivě.
Už v úterý postoupily Liberec a lídr ligové tabulky Slavia Praha. Čtvrtfinále se bude hrát na jaře.
1. Kubala
84. Smith
Hegyi – Vitályos, Guddal, Zelený (C), Suchomel – Eneme (66. P. Vydra), Irving (66. Macek), Sochůrek (80. Vojta) – M. Jurásek (76. Singhateh), Brunes, Alcócer.
Budinský – Chaluš, Nogha, Míček – Bewene, Kmeť (70. Smith), Boula, Planka (63. Frýdl), A. Traoré (46. Gilbert) – Kohút (63. Dvořáček), Kubala (C) (87. Elbel).
Surovčík – Kadeřábek, Martinec, Mannsverk, Soh, Hoever.
Hrubý – Ouly, Šancl, Drozd.
83. Zelený
33. A. Traoré, 55. Chaluš, 58. Kohút, 66. Kubala, 90+3. Elbel
Rozhodčí: Wulkan – Pečenka, Cichra
Počet diváků: 14156Přejít na online reportáž
6. Fiala
7. Š. Slončík (vla.)
15. Smékal
33. Mahuta
78. Mahuta
Halouska – Prior, Behiratche, Král, Š. Slončík – F. Hruška (82. Havlík), Trávník (70. Šviderský), Kostadinov – Dolžnikov (63. Marinelli), Fiala (82. Blahút), Juroška (70. Vorlický).
Šerák – M. Traoré (60. Boledovič), Noslin, Krčík – Ouattara (60. Icha) – Jelínek, Trédl (46. Godwin), Hlavatý (77. Botos), Mahuta – Smékal, Drchal (46. Samuel).
Urban – Alabi, Rundić, Sosseh, Štěpánek.
Mandous – Halinský, J. Zima, Beránek, Urban.
48. Behiratche, 56. Kostadinov
Rozhodčí: Starý – Kříž, Šůma, VAR: Zelinka
Počet diváků: 2385
44. Jalovičor
10. Mihálik
97. T. Slončík
112. Umar
Kerl – Kolařík, Šindelář (C), Fišer – Surzyn, Jalovičor (98. Koudelka), Kejř (72. Polášek), Halda (72. Bauer), Kadlec (46. Polášek) – Voleský (82. Kramář), Černák (72. Matoušek I).
Zadražil – Uhrinčať, Petrášek, Mielke – Kučera (C) (119. Čech), Valenta (46. Trubač), Dancák (77. Chvátal), Horák – Umar (114. Abajas), van Buren (59. Čvančara) – Mihálik (59. Slončík).
Mikulec – Jaroň, Alijagić.
Vízek, Vágner – Ludvíček, Zentrich.
35. J. Kadlec, 91. M. Polášek
85. Petrášek, 100. T. Slončík
Rozhodčí: Černý – Malimánek, Dorotík
Počet diváků: 1536
22. Špatenka
54. Kolářík
89. Špatenka
70. Obinaja
85. Zeman
Vorel – F. Matoušek, Karafiát, Králik /K/, Hybš – Pech (67. Donát), Špatenka (90+5. Grygar) – Kolářík (90. Zachoval), Langhamer (74. Kozel), Šubert (67. Solomon) – Klíma (74. Letenay).
Reichl – Havel, Lischka, Kadlec (51. Kovařík) – Kareem, Obinaja (84. Banda), Čermák /K/, Javorček (63. Zeman) – Květ (63. Černý), Pilař (63. J. Matoušek) – Krobot (63. Almási).
Floder – Harušťák, Havran, Buryán, Lehký.
Frühwald – Heidenreich, Sakala, Smrž, Mirvald.
84. Karafiát
76. Černý
90+3. Kareem
Rozhodčí: Beneš – Ježek, Machač
Počet diváků: 2034
14. Moudrý
11. Pirgić
13. Adu
55. Adu
57. Sojka
84. Toure
88. Višinský
Mastný – Štrakl, Čermák (C) (72. Alkasim), Štětka, Hošek – Lacko (72. Labaran), Jambor – Křehlík (58. Mokrovics), Moudrý (83. Odekunle), Sambou (58. Usman) – Omotoye.
Ťapaj – Pališčák, Vavro, Prebsl, Doski – Pirgić (55. Višinský), Červ (C) (82. Faal) – Lawal (55. Souaré), Ladra (64. Toure), Sojka – Adu (64. Vydra).
Slavata – Křivánek, Haala, Matoušek, Šelicha, Sinanaj.
Wiegele – Spáčil, Hrošovský, Kabongo, Gabriel, Dweh.
87. Alkasim
36. Doski
Rozhodčí: Berka – Kotalík, Rosický
Počet diváků: 3037