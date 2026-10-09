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Sparta v pohárovém šlágru přivítá Baník, Slavii v osmifinále čeká Zbrojovka

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  15:01aktualizováno  15:01
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Útočník Baníku Abdallah Gning (vpravo) uštědřil úder sparťanskému záložníkovi...

Útočník Baníku Abdallah Gning (vpravo) uštědřil úder sparťanskému záložníkovi Andrewu Irvingovi. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Videorozhodčí kontroluje brankovou situaci v zápase Sparty s Baníkem.
Sparťanský záložník Patrik Vydra zblízka překonává brankáře ostravského Baníku...
Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.
Sparťanský brankář Jakub Surovčík zasahuje v utkání proti ostravskému Baníku.
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Fotbalisté Slavie se v osmifinále domácího poháru utkají s nováčkem první ligy Zbrojovkou Brno, další z pražských klubů Sparta přivítá ve šlágru programu rivala Baník Ostrava. Pokud Plzeň v dohrávce třetího kola vyřadí Jihlavu, nastoupí na stadionu posledního celku nejvyšší soutěže Zlína.

Mladá Boleslav a Bohemians 1905 si zopakují loňský osmifinálový souboj. Rozhodl o tom páteční los v Praze. Úředním hracím termínem je středa 28. října.

Týmy byly rozděleny na osm nasazených a stejný počet nenasazených. Úřadujícímu českému mistrovi a aktuálnímu lídrovi první ligy Slavii los přál, Pražané budou mít výhodu domácího prostředí.

Červenobílí se již v podzimní části sezony se Zbrojovkou utkali, na začátku září jednoho ze dvou brněnských nováčků porazili v 7. kole první ligy vysoko 4:0. Slavia je podle kurzů největším favoritem MOL Cupu.

Slávistický útočník Danijel Šturm (vpravo) a Jakub Klíma ze Zbrojovky

Také Sparta nebude muset cestovat. S tradičním rivalem Baníkem se utká dvakrát v krátké době, příští neděli nastoupí v Ostravě v rámci ligy. V poháru na sebe oba soupeři naposledy narazili v listopadu 2022, kdy Letenští ve Vítkovicích rovněž v osmifinále zvítězili 3:2.

Los osmifinále MOL Cupu

úřední hrací termín 28. října

Liberec - Teplice
Sparta Praha - Baník Ostrava
Zlín - Jihlava/Plzeň
Prostějov - Hradec Králové
Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905
Slavia Praha - Zbrojovka Brno
Artis Brno - Jablonec
Slovácko - Pardubice

Ani jednomu z týmů se zatím v sezoně příliš nedaří. Spartě patří v lize sedmá pozice, Baník je v tabulce až jedenáctý. „S Ostravou se utkáme dvakrát po sobě, střetneme se ještě v lize. Máme dost zápasů v pohárech, takže jsme velmi rádi, že můžeme hrát doma,“ uvedl sportovní manažer sparťanského A-týmu Tomáš Sivok.

Osmifinále je na programu 28. října, minimálně jeden zápas se ale uskuteční později. Ve stejný den totiž nastoupí k dohrávce třetího kola druholigová Jihlava s Plzní.

Viktoria se v lize zatím nečekaně trápí, v tabulce je až desátá a MOL Cup pro ni může být snadnější cestou do pohárové Evropy. V případě postupu přes Vysočinu zavítá Plzeň do Zlína, který v novém ročníku nejvyšší soutěže ještě nezvítězil.

Mladá Boleslav a Bohemians 1905 se v osmifinále utkaly i před rokem. Výhodu domácího prostředí tehdy měli Pražané, kteří se středočeským celkem vypadli po penaltovém rozstřelu. Týmy se poměří také už nadcházející středu v ligové dohrávce v Ďolíčku.

Z MOL Cupu zatím vypadl jediný celek z nejvyšší soutěže, Sigma Olomouc překvapivě neuspěla v Prostějově. Hanáci zkusí doma zaskočit dalšího favorita – Hradec Králové.

Druhý z brněnských nováčků první ligy Artis přivítá Jablonec, Slovácko nastoupí proti Pardubicím a Liberec bude v severočeském souboji hostit Teplice. Celek ze Stínadel připravil Slovanu dosud jedinou porážku v sezoně, ve druhém ligovém kole ve dvojnásobné přesilovce na stadionu U Nisy zvítězil 1:0.

Osmifinále bude posledním kolem poháru, které se odehraje na podzim. Se soutěží se již rozloučil obhájce trofeje Karviná, Slezané překvapivě podlehli na pokutové kopy Kozlovicím ze čtvrté ligy. Finále bude v květnu hostit stadion v Hradci Králové, celkový vítěz bude mít jistou účast minimálně v hlavní fázi Konferenční ligy.

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