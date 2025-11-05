ONLINE: Pardubice - Baník 2:2, pak Bohemians v poháru vyzve Boleslav

  16:41aktualizováno  17:47
O další místa mezi osmičkou nejlepších v národním poháru bojují pardubičtí fotbalisté, kteří hostí ostravský Baník. Do zápasu nastupují bez nemocného kouče Jana Trousila, kterého nahrazuje asistent Tomáš Polách. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 16.30. Hned poté následuje duel mezi pražskými Bohemians a Mladou Boleslaví.
Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu: Pardubice (v bílém) - Ostrava.. | foto: ČTK

Z první osmifinálové dvojice mají lepší formu Pardubice, které neprohrály už čtyřikrát v řadě. Baník sice padl v posledních třech utkáních, nicméně čelil jak Slavii (0:2), tak Plzni (0:2) či Hradci Králové (0:1). Rád by však po měsíčním čekání konečně vstřelil gól.

Ten poslední dal přesně před měsícem 5. října ve Zlíně (1:1).

Pardubice mezitím porazily Mladou Boleslav (2:1) a remizovaly se Zlínem (2:2) a Duklou (1:1). V poháru se trápily, když třetiligový Frýdek-Místek vyřadily až v prodloužení (2:1). Baník postoupil po boji přes druholigové České Budějovice (3:2).

ONLINE: Osmifinále českého poháru

Utkání sledujte minutu po minutě

V 19 hodin jdou do akce Bohemians, kteří drží nelichotivou sérii šesti duelů bez výhry. Naposledy nestačili na Hradec Králové (1:2), předtím stejně padli i na Spartě.

Úplně stejnou šňůru má i Mladá Boleslav, ta o víkendu doma schytala výprask od Sigmy Olomouc (1:4), předtím dostala čtyři góly i od Karviné (2:4).

V poháru přešla Boleslav přes třetiligový Petřín Plzeň (4:1), Bohemians stejným výsledkem rozmetali Domažlice ze stejné soutěže.

Do čtvrtfinále poháru už postoupila čtyři mužstva: Karviná, Jablonec, Plzeň a Slavia. Dohrát zbývá ještě dva zápasy Zbrojovky Brno s Hradcem Králové a Artisu se Spartou.

MOL Cup
Osmifinále 5. 11. 2025 16:30
zápas probíhá
FK Pardubice FK Pardubice : FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava 2:2 (1:1)
Góly:
16. Míšek
59. Botos
Góly:
31. Planka
57. Boula
Sestavy:
Kharatishvili – Trédl, Šimek, Noslin, Mahuta (46. Saarma) – Solil (C), Míšek, Lexa – Botos, Smékal, Samuel (46. Tanko)
Sestavy:
Holec – Bewene, Frydrych (C), Lischka, Kpozo – Kričfaluši – Jaroň, Planka, Boula, Havran (38. Buchta) – Pira
Náhradníci:
Šerák – Lurvink, Patrák, Vecheta, Šancl, Krobot, Šimek, Reil, Bammens
Náhradníci:
Budinský, Kubný – Tiehi, Pojezný, Owusu, Nielsen, Chaluš, Šehić, Musák, Almási
Žluté karty:
Žluté karty:
49. Jaroň

Rozhodčí: Vokoun – Nádvorník, Kubr

MOL Cup
Osmifinále 5. 11. 2025 19:00
Bohemians Bohemians : FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Rouček – Machač, Pečenka

