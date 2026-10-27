ONLINE: Slavia - Zbrojovka 1:0, domácí podržel Domčak, pak jásá Suleiman

Pohárovým zápasem pokračuje náročné období, během nějž slávisté hrají čtyřikrát v řadě i uprostřed týdne.
Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Domčak – Vlček, Zima, Konečný – Suleiman, Moses, Sadílek, Jurásek – Ayaosi, Nowak, Šturm.
Slavia v sobotu jen remizovala s Mladou Boleslaví 1:1 a doma v lize už podruhé za sebou ztratila body. Zbrojovka o víkendu hrála s Bohemians 1905 rovněž nerozhodně 2:2 a coby nováčkovi jí patří sedmé místo.
Týmy se už utkaly v ligové sezoně, Slavia na začátku září rozdrtila brněnský celek v Edenu 4:0.
28. Suleiman
Domčak – Vlček, Zima, Konečný – Suleiman, Moses, Sadílek (C), Jurásek – Ayaosi, Šturm, Nowak.
Prodělal – Hunal, Vedral, da Silva – Kanakimana, Čavoš (C), Zmrhal, Granečný – Vaníček, Ezeh, Soliu.
Kolář, Rezek – Holeš, N'Guessan, Isife, Kubiak, Diakité, Kačor, Chytil, Potměšil, Cedergren.
Sváček – Břečka, Dante, Klíma, Penxa, Janetzký, Langer, Žitný, Rymarenko, Vachoušek, Vašulín.
20. Granečný
Rozhodčí: Trska – Kubr, VáňaPřejít na online reportáž
Liberec porazil Teplice a je ve čtvrtfinále
Fotbalisté Liberce jsou prvními čtvrtfinalisty domácího poháru. V osmifinále na svém hřišti porazili Teplice 1:0, gól dal v prvním poločase Lukáš Mašek.
Teplický trenér Frťala ve srovnání se sobotním bezbrankovým duelem s Artisem Brno vyměnil celou základní jedenáctku. Liberec byl svěží, ligový zápas s ostravským Baníkem mu odpadl, a tak kouč Fodrek poslal na hřiště kompletnější sestavu.
Ve 28. minutě otevřel skóre Mašek a ukončil dlouhé čekání Liberce na vstřelení gólu. Slovan v soutěžním zápase naposledy skóroval 15. září při pohárové výhře 2:0 ve Vlašimi, od té doby vyšel ve třech ligových kolech střelecky naprázdno.
Slovan poprvé nastoupil v nové alternativní sadě dresů ve zlaté barvě, která odkazuje na zlatého lva ve znaku města Liberce. Nastupoval v nich už v sezoně 2011/12, ve které potřetí v historii získal mistrovský titul. Po přestávce měli šance oba soupeři, ale skóre se už nezměnilo.
Domácí tak zlomili komplex z neoblíbeného soupeře. V druhém ligovém kole mu U Nisy ve dvojnásobném oslabení podlehli 0:1 a v posledních 10 vzájemných duelech ho jen jednou porazili.
Teplice jsou po Olomouci druhým prvoligovým celkem, který z MOL Cupu zatím vypadl. Se soutěží se již rozloučil také obhájce trofeje Karviná. Osmifinále je posledním kolem, které se odehraje na podzim. Finále bude v květnu hostit stadion v Hradci Králové, celkový vítěz bude mít jistou účast minimálně v hlavní fázi Konferenční ligy.
Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu
Slovan Liberec - FK Teplice 1:0 (1:0)
Branka: 28. Mašek. Rozhodčí: Machálek - Brázdil, Antoníček - Adam (video).