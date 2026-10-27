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ONLINE: Slavia - Zbrojovka 1:0, domácí podržel Domčak, pak jásá Suleiman

Autor:
  19:12aktualizováno  19:28
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Slávistický útočník Mojmír Chytil se raduje z gólu.

Slávistický útočník Mojmír Chytil se raduje z gólu. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Ladislav Takács z Teplic během osmifinále MOL Cupu proti Liberci
Aziz Kayondo z Liberce a Matěj Náprstek z Teplic během osmifinále MOL Cupu
Lukáš Masopust z Liberce během osmifinále MOL Cupu proti Teplicím
Hráči Liberce se radují z gólu proti Teplicím v osmifinále MOL Cupu
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Už čtyři zápasy čekají na soutěžní vítězství. V osmifinále domácího poháru hrají slávističtí fotbalisté doma proti brněnské Zbrojovce, dočkají se? Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 19 hodin.

Pohárovým zápasem pokračuje náročné období, během nějž slávisté hrají čtyřikrát v řadě i uprostřed týdne.

Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Domčak – Vlček, Zima, Konečný – Suleiman, Moses, Sadílek, Jurásek – Ayaosi, Nowak, Šturm.

Slavia v sobotu jen remizovala s Mladou Boleslaví 1:1 a doma v lize už podruhé za sebou ztratila body. Zbrojovka o víkendu hrála s Bohemians 1905 rovněž nerozhodně 2:2 a coby nováčkovi jí patří sedmé místo.

Týmy se už utkaly v ligové sezoně, Slavia na začátku září rozdrtila brněnský celek v Edenu 4:0.

MOL Cup
Osmifinále 27. 10. 2026 19:00
zápas probíhá
SK Slavia Praha SK Slavia Praha : FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno 1:0 (-:-)
Góly:
28. Suleiman
Góly:
Sestavy:
Domčak – Vlček, Zima, Konečný – Suleiman, Moses, Sadílek (C), Jurásek – Ayaosi, Šturm, Nowak.
Sestavy:
Prodělal – Hunal, Vedral, da Silva – Kanakimana, Čavoš (C), Zmrhal, Granečný – Vaníček, Ezeh, Soliu.
Náhradníci:
Kolář, Rezek – Holeš, N'Guessan, Isife, Kubiak, Diakité, Kačor, Chytil, Potměšil, Cedergren.
Náhradníci:
Sváček – Břečka, Dante, Klíma, Penxa, Janetzký, Langer, Žitný, Rymarenko, Vachoušek, Vašulín.
Žluté karty:
Žluté karty:
20. Granečný

Rozhodčí: Trska – Kubr, Váňa

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Liberec porazil Teplice a je ve čtvrtfinále

Fotbalisté Liberce jsou prvními čtvrtfinalisty domácího poháru. V osmifinále na svém hřišti porazili Teplice 1:0, gól dal v prvním poločase Lukáš Mašek.

Teplický trenér Frťala ve srovnání se sobotním bezbrankovým duelem s Artisem Brno vyměnil celou základní jedenáctku. Liberec byl svěží, ligový zápas s ostravským Baníkem mu odpadl, a tak kouč Fodrek poslal na hřiště kompletnější sestavu.

Ve 28. minutě otevřel skóre Mašek a ukončil dlouhé čekání Liberce na vstřelení gólu. Slovan v soutěžním zápase naposledy skóroval 15. září při pohárové výhře 2:0 ve Vlašimi, od té doby vyšel ve třech ligových kolech střelecky naprázdno.

Aziz Kayondo z Liberce a Matěj Náprstek z Teplic během osmifinále MOL Cupu

Slovan poprvé nastoupil v nové alternativní sadě dresů ve zlaté barvě, která odkazuje na zlatého lva ve znaku města Liberce. Nastupoval v nich už v sezoně 2011/12, ve které potřetí v historii získal mistrovský titul. Po přestávce měli šance oba soupeři, ale skóre se už nezměnilo.

Domácí tak zlomili komplex z neoblíbeného soupeře. V druhém ligovém kole mu U Nisy ve dvojnásobném oslabení podlehli 0:1 a v posledních 10 vzájemných duelech ho jen jednou porazili.

Teplice jsou po Olomouci druhým prvoligovým celkem, který z MOL Cupu zatím vypadl. Se soutěží se již rozloučil také obhájce trofeje Karviná. Osmifinále je posledním kolem, které se odehraje na podzim. Finále bude v květnu hostit stadion v Hradci Králové, celkový vítěz bude mít jistou účast minimálně v hlavní fázi Konferenční ligy.

Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu

Slovan Liberec - FK Teplice 1:0 (1:0)

Branka: 28. Mašek. Rozhodčí: Machálek - Brázdil, Antoníček - Adam (video).
Sestavy:
Liberec: Koubek - Hodouš, Hůlka, Mikula, Kayondo - Masopust, Lexa (66. Stránský) - Dulay (82. Marsetič), Kušej (90.+2 Sychra), Basiladze (66. Mikulenka) - Mašek. Trenér: Fodrek.
Teplice: Lichtenberg - Auta (60. Hopi), Jakubko, Takács, Pech, Harušťák - Bílek, Jukl (77. D. Mareček), Náprstek (68. Zlatohlávek) - Badamosi (60. Pulkrab), Krejčí (60. Radosta). Trenér: Frťala.

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