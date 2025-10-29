ONLINE: Plzeň hraje pohár s Novými Sady, chytá Wiegele. Poté Slavia ve Zlíně

Autor: ,
  14:05aktualizováno  14:05
Osmifinále českého fotbalového poháru pokračuje zápasy favoritů. Viktoria Plzeň hraje od 14 hodin s olomouckými Novými Sady. Poté v 16:30 nastoupí Slavia ve Zlíně. Obě utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Hráči Viktorie Plzeň se radují po gólu Prince Adua v utkání s Baníkem Ostrava. | foto: Petr EretMAFRA

Plzeň jde do čtvrtého utkání pod novým koučem Martinem Hyským, ten zatím všechny tři zápasy vyhrál, včetně toho na AS Řím.

O týden později čelí diviznímu celku z jižní části Olomouce.

Nové Sady hrají skupinu E čtvrté nejvyšší soutěže, kde jsou na třináctém místě třetí od konce. Ve dvanácti utkáních získaly jen devět bodů. Přesto prošli v lokálním derby přes prvoligovou Sigmu Olomouc (3:2), účastníka Konferenční ligy a obhájce trofeje, až do osmifinále poháru.

Tam je čeká ještě větší oříšek. Plzeň jde do utkání s několika změnami, chytá například rakouský brankář Wiegele a šanci dostává také nigerijský útočník Bello.

Poté půjde do akce Slavia, která nezvítězila v pěti soutěžních utkáních v řadě, v nichž navíc skórovala jen jednou. Gól navíc nedala ani Zlínu, svému středečnímu soupeři, se kterým před jedenácti dny doma remizovala 0:0. Stejně hrála i na Atalantě v Lize mistrů a v Olomouci.

V tabulce české ligy je třetí, soupeř ze Zlína šestý. Právě nováček nejvyšší soutěže udivil dobrým startem, v posledních pěti soutěžních zápasech neprohrál a také navazuje na tři remízy v řadě.

Do čtvrtfinále poháru už v úterý postoupily Karviná a Jablonec.

MOL Cup
Osmifinále 29. 10. 2025 14:00
zápas probíhá
FK Nové Sady : FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 0:0 (-:-)
Sestavy:
Kofroň – Přikryl, Trunda, Machálek – Rus, Andreev – Racek, Ždánský, Němeček – Rolinc, Ambroš
Sestavy:
Wiegele – Paluska, Markovič, Hejda, Spáčil – Bello, Zeljkovič, Valenta, Souaré – Ladra – Kabongo
Náhradníci:
Urbášek – Řezník, Raška, Krátký, Nguyen, Krása, Repček, Synevyč, Reblian, Pytlíček
Náhradníci:
Tvrdoň – Chalupa, Červ, Suchý, Doski, Durosinmi, Havel, Dweh
Žluté karty:
25. Přikryl
Žluté karty:
19. Zeljkovič

Rozhodčí: Vokoun – Kotík, Ježek

Přejít na online reportáž
MOL Cup
Osmifinále 29. 10. 2025 16:30
FC Trinity Zlín FC Trinity Zlín : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.