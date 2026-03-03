ONLINE: Ml. Boleslav - Sparta 0:0, lítý boj trvá dál, domácí jsou střelecky aktivnější

Sparta sice hrála čtyřikrát za sebou o trofej, uspěla však jen jednou, a to před dvěma lety s Plzní. Předtím nestačila na Slovácko a Slavii, loni pro změnu na Olomouc. K další finálové účasti ale musí zvládnout ještě dva zápasy, ten první ji čeká teď s Boleslaví.
Trenér Brian Priske zvolil následující sestavu: Surovčík – Martinec, Ševínský, Vydra – Sonne, Mannsverk, Irving, Mercado – Kuchta, Rrahmani, Kuol.
Boleslav je prvním prvoligovým týmem, na který jeho svěřenci v tomto ročníku narazí. Nejprve vyřadili Karlovy Vary ze čtvrté nejvyšší soutěže a pak v prosinci v odloženém zápase těsně porazili Artis Brno (2:1).
S Boleslaví mají zatím v tomto ročníku stoprocentní bilanci – doma ji v lize porazili 3:2, venku 2:1. Je to pro ně zároveň příležitost, jak se dobře naladit na nedělní mimořádně důležité ligové derby se Slavií.
Boleslav, vítěz poháru z roků 2016 a 2011, hraje čtvrtfinále po čtyřech letech. V posledních třech ročnících vždy skončila v osmifinále. Tentokrát nicméně po Rokycanech a Petříně dokázala vyřadit na penalty i Bohemians.
Ve čtvrtfinále poháru skončila v úterý Slavia, která v Jablonci po remíze 2:2 nezvládla penaltový rozstřel. Zbylé dvě čtvrtfinálové dvojice tvoří Plzeň s Karvinou a Baník s Hradcem.
Floder – Matoušek, Králik (C), Karafiát, Hybš (61. Mareš) – Pech, Langhamer, Macek – Solomon (46. Penner), Buryán, Šubert.
Surovčík – Martinec, P. Vydra (C), Ševínský – Sonne, Irving, Mannsverk, Mercado – Kuol, Kuchta, Rrahmani (46. Ryneš).
Jovanoski – Zouhar, Donát, Kostka, Kolářík, Kozel, Zíka, Lehký, Kabongo.
Kerl, Zajac – Kadeřábek, Panák, Grimaldo, Kairinen, Haraslín, Sochůrek, Azaka.
14. Buryán, 22. Hybš
55. Mannsverk
Rozhodčí: Starý – Zoufalý, Slavíček