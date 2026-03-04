ONLINE: Hradec Kr. - Baník 0:0, ve čtvrtfinále domácího poháru se prodlužuje

Pro týmy, které v poháru zůstaly, se po úterku výrazně zvýšily šance na celkový triumf.
Vítěz poháru i v příští sezoně půjde do závěrečného předkola Evropské ligy, takže bude mít jistou minimálně účast v té Konferenční.
Do té se Baník pokoušel dostat loni v létě po vypadnutí z předkola Evropské ligy, ale nevyšlo mu to a pohár je pro něj momentálně jedinou šancí, jak se znovu dostat do Evropy. V lize je totiž až předposlední, trápí se a nedávno už potřetí měnil trenéra – aktuálně ho vede Ondřej Smetana. V minulém ročníku Baník došel do semifinále, kde pak vypadl s Olomoucí.
Hradec je ve čtvrtfinále poprvé od roku 2022, v předchozích třech ročnících vždy vypadl už o kolo dřív. Vzhledem k současné formě je však favoritem.
V domácí soutěži ztrácí jen dva body na nejlepší šestku, a navíc vyhrál i zatím jediný vzájemný zápas v této sezoně. V říjnu na půdě Baníku uspěl 1:0. Zajímavostí je, že podruhé na sebe Baník s Hradcem v lize narazí jen 10 dnů po středečním čtvrtfinále.
Poslední čtvrtfinálovou dvojici tvoří Karviná s Plzní, o postup se utkají ve čtvrtek.
Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Ludvíček, Darida (C), Dancák, Horák – Vlkanova, Pilař (75. Kubr) – Mihálik (83. Regža).
Jedlička – Frydrych (C), Chaluš, Ortíz (46. Kričfaluši) – Rusnák, Musák (46. Boula), Planka, Kante (56. Holzer) – Buchta (46. Jurečka) – Plavšić (70. Kohút), Pira.
Vízek, Vágner – Zentrich, Hodek, Fernandes Neto, Binar, Trubač.
Budinský – Havran, Šancl, Bewene, Míček, Almási.
90+1. Ludvíček
Rozhodčí: Černý – Hájek, Kotík
Počet diváků: 6107Přejít na online reportáž