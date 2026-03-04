ONLINE: Hradec Kr. - Baník 0:0, ve čtvrtfinále domácího poháru se prodlužuje

  18:07
V úterý překvapivě vypadla Slavia se Spartou a dál šly Jablonec s Mladou Boleslaví. Teď český fotbalový pohár pozná třetího semifinalistu. Hradec Králové hraje doma s Baníkem Ostrava, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Kapitán Hradce Vladimír Darida (vlevo) a Jakub Pira z Ostravy.

Kapitán Hradce Vladimír Darida (vlevo) a Jakub Pira z Ostravy. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Fanoušci Baníku Ostrava při pohárovém utkání v Hradci.
Vladimír Darida z Hradce Králové (nahoře) a David Buchta z Ostravy.
Zleva Daniel Horák z Hradce Králové a Matúš Rusnák z Ostravy.
Hradec vs. Ostrava. Závar před brankou hostů.
9 fotografií

Pro týmy, které v poháru zůstaly, se po úterku výrazně zvýšily šance na celkový triumf.

Vítěz poháru i v příští sezoně půjde do závěrečného předkola Evropské ligy, takže bude mít jistou minimálně účast v té Konferenční.

Do té se Baník pokoušel dostat loni v létě po vypadnutí z předkola Evropské ligy, ale nevyšlo mu to a pohár je pro něj momentálně jedinou šancí, jak se znovu dostat do Evropy. V lize je totiž až předposlední, trápí se a nedávno už potřetí měnil trenéra – aktuálně ho vede Ondřej Smetana. V minulém ročníku Baník došel do semifinále, kde pak vypadl s Olomoucí.

Hradec je ve čtvrtfinále poprvé od roku 2022, v předchozích třech ročnících vždy vypadl už o kolo dřív. Vzhledem k současné formě je však favoritem.

V domácí soutěži ztrácí jen dva body na nejlepší šestku, a navíc vyhrál i zatím jediný vzájemný zápas v této sezoně. V říjnu na půdě Baníku uspěl 1:0. Zajímavostí je, že podruhé na sebe Baník s Hradcem v lize narazí jen 10 dnů po středečním čtvrtfinále.

Poslední čtvrtfinálovou dvojici tvoří Karviná s Plzní, o postup se utkají ve čtvrtek.

MOL Cup
4. 3. 2026 17:00
zápas probíhá
FC Hradec Králové FC Hradec Králové : FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava 0:0 (0:0)
Sestavy:
Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Ludvíček, Darida (C), Dancák, Horák – Vlkanova, Pilař (75. Kubr) – Mihálik (83. Regža).
Sestavy:
Jedlička – Frydrych (C), Chaluš, Ortíz (46. Kričfaluši) – Rusnák, Musák (46. Boula), Planka, Kante (56. Holzer) – Buchta (46. Jurečka) – Plavšić (70. Kohút), Pira.
Náhradníci:
Vízek, Vágner – Zentrich, Hodek, Fernandes Neto, Binar, Trubač.
Náhradníci:
Budinský – Havran, Šancl, Bewene, Míček, Almási.
Žluté karty:
90+1. Ludvíček
Žluté karty:

Rozhodčí: Černý – Hájek, Kotík

Počet diváků: 6107

