ONLINE: Jablonec - Slavia, do základu se vrací Ogbu a Vlček, hraje i Prekop

  16:52
Slávističtí fotbalisté mohou být prvními semifinalisty domácího poháru. O postup hrají na půdě Jablonce, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Momentka ze zápasu Slavia Praha – Jablonec. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Slávisté v posledních dvou ročnících v této fázi vypadli. Nejprve se Spartou a loni s Olomoucí. Oba zápasy hráli doma, teď zkusí uspět venku.

Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Markovič – Vlček, Ogbu, Zima – Isife, Oscar, Suleiman, Cham, Jurásek – Chytil, Prekop.

Slavia, úřadující mistr, zůstává v lize neporažená a ráda by udržela naději i na triumf v poháru, což se jí povedlo naposledy před třemi lety. Po Brozanech a Zlínu ji čeká zatím nejtěžší soupeř.

Jablonec shodou okolností také dvakrát za sebou vypadl ve čtvrtfinále – jednou s Plzní a posledně s Baníkem.

Se Slavií se utká v letošní sezoně potřetí a dosud ji neporazil. Doma byl blízko, ale nakonec bral jen remízu 1:1. V prosinci pak v Edenu prohrál v bláznivé přestřelce 3:4. Jak dopadne pohárové střetnutí?

Večer ještě o postup do semifinále zabojuje v Boleslavi Sparta, s níž pak Slavii čeká o víkendu derby. Zbylé dvojice tvoří Karviná s Plzní a Baník s Hradcem.

MOL Cup
3. 3. 2026 17:00
zápas probíhá
FK Jablonec FK Jablonec : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
.
Sestavy:
Mihelak – Pantalon, Tekijaški (C), Souček – Cedidla, Nebyla, N. Okeke, Polidar – Zorvan, Puškáč, Chramosta.
Sestavy:
Markovič – Vlček (C), I. Ogbu, Zima – Isife, Cham, Suleiman, Oscar, Jurásek – Chytil, Prekop.
Náhradníci:
Kotlín – Štěpánek, Čanturišvili, Hollý, Sedláček, Lavrinčík, Sobol, Singhateh, Malenšek, Jawo, Novák.
Náhradníci:
Kolář – Chaloupek, Holeš, Kušej, Sanyang, Mbodji, Bořil, Chorý, Teah, Michez, Okonkwo.

Rozhodčí: Všetečka – Kříž, Machač



