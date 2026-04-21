ONLINE: Jablonec - Ml. Boleslav, kdo postoupí do finále domácího poháru?

Autor: ,
  16:52aktualizováno  16:52
Domácí fotbalový pohár MOL Cup pozná prvního finalistu. Bude jím buď Jablonec, nebo Mladá Boleslav. Zápas na severu Čech má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Jablonecký Martin Cedidla v utkání proti Mladé Boleslavi | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jablonec ve čtvrtfinále doma vyřadil Slavii po penaltách (3:2) a může zabojovat o účast ve finále, kde byl naposledy před osmi lety.

Mimochodem, při posledním triumfu v poháru na jaře 2013 zdolal právě Mladou Boleslav, o tři roky později s ní naopak prohrál.

To byla poslední účast Mladé Boleslavi ve finále. Teď zabojuje o další poté, co v předchozím kole na penalty doma porazila Spartu. Napříč všemi soutěžemi navíc táhne šňůru devíti utkání bez porážky.

Druhou dvojici tvoří Karviná a Baník Ostrava, jejichž vzájemné utkání je na programu ve 20 hodin.

MOL Cup
Semifinále 21. 4. 2026 17:00
FK Jablonec FK Jablonec : FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav 0:0 (-:-)
Sestavy:
Hanuš – Cedidla, Tekijaški (C), Novák – Čanturišvili, Nebyla, N. Okeke, Sobol – Zorvan – Jawo, Singhateh.
Sestavy:
Floder – Kostka, Králik (C), Karafiát, Hybš – Macek, Pech – Šubert, Langhamer, Solomon – Kabongo.
Náhradníci:
Kotlín, Mihelak – Sedláček, Souček, Lavrinčík, Chramosta, Puškáč, Malenšek, Obinaja, Alégué, Pantalon.
Náhradníci:
Vorel – Lehký, Penner, Kozel, Ševčík, Klíma, Mareš, Matoušek, Krulich, Kolářík, Zíka.

Rozhodčí: Berka – Vlček, Váňa

