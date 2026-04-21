ONLINE: Karviná - Baník 0:0, derby v semifinále poháru. Kdo postoupí dál?

Karviná navzdory tomu, že se v lize na jaře trápila dokázala ve čtvrtfinále vyřadit Plzeň po vysoké výhře 3:0 a může snít o historicky první finálové účasti.
Aktuálně táhne sérii dvou vítězství v řadě, současně však řeší zapojení v korupční aféře prostřednictvím premiéra a šéfa klubu Jana Wolfa. Jak zvládne zápas s Baníkem?
Ten v předchozím kole vyřadil na penalty Hradec Králové, na jehož stadionu se bude hrát finále.
Pro Baník je domácí pohár příležitostí k zachránění mizerné sezony. V lize totiž prohrál čtyřikrát v řadě a kolo před začátkem nadstavby má jen dvoubodový náskok na poslední Duklu.
Ve finále poháru hrál Baník naposledy v roce 2019, tehdy prohrál se Slavií 0:2.
Neuman – Boháč, Skyba, Camara, Fleišman (C) – Prebsl, Traoré – Kačor, Samko, Ayaosi – Vinicius.
Jedlička – Frydrych (C), Chaluš, Pojezný – Rusnák, Kričfaluši, Boula, Holzer – Bewene, Planka – Gning.
Lapeš, Mrózek – Lawali, Křišťan, Milić, Š. Slončík, Chytrý, Ezeh, Fiala, Condé, Konaté.
Budinský – Havran, Kante, Buchta, Plavšić, Jurečka, Šancl, Ortíz, Pira, Musák, Siňavskij.
Rozhodčí: Rouček – Machač, Cichra – Orel (video)