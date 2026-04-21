ONLINE: Karviná - Baník 0:0, derby v semifinále poháru. Kdo postoupí dál?

  19:59aktualizováno  20:02
Prvním finalistou se stal Jablonec, teď pozná domácí fotbalový pohár i toho druhého. Karviná hraje doma o postup v derby s ostravským Baníkem, zápas má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Dennis Owusu z Baníku bojuje v pokutovém území Karviné o míč s karvinským útočníkem Abdallahem Gningem.. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Karviná navzdory tomu, že se v lize na jaře trápila dokázala ve čtvrtfinále vyřadit Plzeň po vysoké výhře 3:0 a může snít o historicky první finálové účasti.

Aktuálně táhne sérii dvou vítězství v řadě, současně však řeší zapojení v korupční aféře prostřednictvím premiéra a šéfa klubu Jana Wolfa. Jak zvládne zápas s Baníkem?

Ten v předchozím kole vyřadil na penalty Hradec Králové, na jehož stadionu se bude hrát finále.

Pro Baník je domácí pohár příležitostí k zachránění mizerné sezony. V lize totiž prohrál čtyřikrát v řadě a kolo před začátkem nadstavby má jen dvoubodový náskok na poslední Duklu.

Ve finále poháru hrál Baník naposledy v roce 2019, tehdy prohrál se Slavií 0:2.

MOL Cup
Semifinále 21. 4. 2026 20:00
zápas probíhá
MFK Karviná MFK Karviná : FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava 0:0 (-:-)
Sestavy:
Neuman – Boháč, Skyba, Camara, Fleišman (C) – Prebsl, Traoré – Kačor, Samko, Ayaosi – Vinicius.
Sestavy:
Jedlička – Frydrych (C), Chaluš, Pojezný – Rusnák, Kričfaluši, Boula, Holzer – Bewene, Planka – Gning.
Náhradníci:
Lapeš, Mrózek – Lawali, Křišťan, Milić, Š. Slončík, Chytrý, Ezeh, Fiala, Condé, Konaté.
Náhradníci:
Budinský – Havran, Kante, Buchta, Plavšić, Jurečka, Šancl, Ortíz, Pira, Musák, Siňavskij.

Rozhodčí: Rouček – Machač, Cichra – Orel (video)

