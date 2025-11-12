Zbrojovka - Hradec 0:3, van Buren poslal hattrickem hosty do čtvrtfinále

Fotbalisté Hradce Králové vybojovali předposlední místo ve čtvrtfinále domácího poháru. Na hřišti druholigové Zbrojovky Brno zvítězili 3:0 po hattricku Micka van Burena.
Mick van Buren | foto: ČTK

Zbrojovka v minulém kole vyřadila Teplice, na dalšího prvoligového soupeře si ale nepřišla a utrpěla teprve druhou soutěžní porážku v sezoně. Van Buren rozhodl „slepenými“ góly v 68. a 73. minutě. Nejprve se mu kuriózně po rohovém kopu odrazil míč od kolena do sítě a následně zakončil brejk přehozením brankáře Sváčka. Podobně si potom poradil i v závěru, kdy domácí gólman nepřesvědčivě vyběhl mimo pokutové území.

Brňané prohráli po 12 soutěžních duelech, naopak Hradec Králové prodloužil sérii neporazitelnosti na sedm utkání. Kaňkou na postupu je pro Hradec zranění tří důležitých hráčů základní sestavy. Už v prvním poločase museli vystřídat záložníci Vlkanova s Daridou, po změně stran odkulhal i stoper Čihák.

Východočeši ve čtvrtfinále doplnili Ostravu, Mladou Boleslav, Jablonec, Slavii, Plzeň a Karvinou. Osmifinálový program zakončí až 3. prosince souboj Artis Brno - Sparta.

MOL Cup
Osmifinále 12. 11. 2025 18:00
FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno : FC Hradec Králové FC Hradec Králové 0:3 (0:0)
Góly:
Góly:
68. Van Buren
73. Van Buren
89. Van Buren
Sestavy:
Sváček – Kaká, Břečka (80. Cicilia), Vedral – Klíma (C), Blecha (60. Čavoš), Janetzký (80. Texl), Juroška – Kronus (72. Rymarenko, Velich, Kanakimana (72. Vachoušek).
Sestavy:
Zadražil – Elbel, Čihák, Čech – Horák, Dancák, Darida (26. Kučera), Ludvíček, Sojka, Vlkanova (7. Mihálik, 86. Pilař) – Van Buren.
Náhradníci:
Sláviček – Čavoš, Selnar, Rymarenko, Texl, Vachoušek, Kutík, Granečný, Haitl, Hofmann, Cicilia
Náhradníci:
Vágner – Petrášek, Pilař, Uhrinčať, Hodek, Mihálik, Hruška, Kučera, Kubr
Žluté karty:
23. Blecha, 79. Břečka, 87. Cicilia
Žluté karty:
21. Darida

Rozhodčí: Všetečka – Nádvorník, Zoufalý

Počet diváků: 5623

