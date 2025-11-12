Zbrojovka - Hradec 0:3, van Buren poslal hattrickem hosty do čtvrtfinále

Zbrojovka v minulém kole vyřadila Teplice, na dalšího prvoligového soupeře si ale nepřišla a utrpěla teprve druhou soutěžní porážku v sezoně. Van Buren rozhodl „slepenými“ góly v 68. a 73. minutě. Nejprve se mu kuriózně po rohovém kopu odrazil míč od kolena do sítě a následně zakončil brejk přehozením brankáře Sváčka. Podobně si potom poradil i v závěru, kdy domácí gólman nepřesvědčivě vyběhl mimo pokutové území.
Brňané prohráli po 12 soutěžních duelech, naopak Hradec Králové prodloužil sérii neporazitelnosti na sedm utkání. Kaňkou na postupu je pro Hradec zranění tří důležitých hráčů základní sestavy. Už v prvním poločase museli vystřídat záložníci Vlkanova s Daridou, po změně stran odkulhal i stoper Čihák.
Východočeši ve čtvrtfinále doplnili Ostravu, Mladou Boleslav, Jablonec, Slavii, Plzeň a Karvinou. Osmifinálový program zakončí až 3. prosince souboj Artis Brno - Sparta.
68. Van Buren
73. Van Buren
89. Van Buren
Sváček – Kaká, Břečka (80. Cicilia), Vedral – Klíma (C), Blecha (60. Čavoš), Janetzký (80. Texl), Juroška – Kronus (72. Rymarenko, Velich, Kanakimana (72. Vachoušek).
Zadražil – Elbel, Čihák, Čech – Horák, Dancák, Darida (26. Kučera), Ludvíček, Sojka, Vlkanova (7. Mihálik, 86. Pilař) – Van Buren.
Sláviček – Čavoš, Selnar, Rymarenko, Texl, Vachoušek, Kutík, Granečný, Haitl, Hofmann, Cicilia
Vágner – Petrášek, Pilař, Uhrinčať, Hodek, Mihálik, Hruška, Kučera, Kubr
23. Blecha, 79. Břečka, 87. Cicilia
21. Darida
Rozhodčí: Všetečka – Nádvorník, Zoufalý
Počet diváků: 5623Přejít na online reportáž