Salač v Brazílii prošel rovnou do druhé části kvalifikace Moto2

  21:05aktualizováno  21:05
Filip Salač obsadil v tréninku Moto2 na Velké ceně Brazílie 14. místo a jako poslední postoupil přímo do druhé části sobotní kvalifikace. Český motocyklový jezdec pozici uhájil o čtyři tisíciny sekundy před španělským nováčkem Albertem Ferrándezem.

Salač na Okruhu Ayrtona Senny v Goianii, kde se závod motocyklového mistrovství světa jel naposledy v roce 1989, zaostal za nejrychlejším Tonym Arbolinem z Itálie o 1,126 sekundy. Všichni jezdci před ním se dostali do sekundového odstupu za lídrem.

První část kvalifikace bude muset v sobotu absolvovat Salačův kolega z týmu OnlyFans American Racing Joe Roberts z USA, který zajel dvacátý čas. Ve hře budou čtyři postupová místa.

Velká cena Brazílie, jež se jede poprvé od roku 1992, je na programu v neděli, závodní program začne v 16:00 SEČ.

V první Grand Prix sezony v Thajsku Salač nebodoval. Dvakrát přerušený závod Moto2 dokončil na 19. místě. Jeho výkon ovlivnila havárie před prvním přerušením, při níž český jezdec narazil do padajícího Kolumbijce Davida Alonsa.

