Salačova paráda v Británii! Česko má po 16 letech znovu vítěze závodu Moto2

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  13:41aktualizováno  13:50
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Filip Salač na trati v Silverstone

Filip Salač na trati v Silverstone | foto: Reuters

Filip Salač si nazasuje helmu před kvalifikací na Velkou cenu Británie.
Filip Salač během kvalifikace Moto2 na Velkou cenu Británie v Silverstonu.
Filip Salač (v čele) při závodě Velké ceny Británie.
Filip Salač slaví vítězství Velké ceny Británie
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Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto2 premiérové vítězství v seriálu mistrovství světa silničních motocyklů. Čtyřiadvacetiletý závodník na okruhu v Silverstonu vylepšil svá dvě letošní pódiová umístění v Maďarsku a doma v Brně a postaral se o první český triumf po 16 letech. Navázal na Karla Abrahama, který slavil vítězství v roce 2010 v Moto2 ve Valencii.

„Nemám slov. Byla to dlouhá cesta. Čekal jsem na to 24 let. Dnešní závod byl úžasný, byl slušný, snažil jsem se neudělat chybu. A dokázal jsem to, pořád tomu nemůžu uvěřit, že jsem vyhrál. Tolik let jsem bojoval, tvrdě pracoval a teď jsem první, jsem vítěz Grand Prix, první český vítěz Grand Prix po mnoha letech. A doufám, že to není naposledy,“ řekl Salač v televizním rozhovoru s medailisty.

Děkoval i všem za podporu během celé kariéry. „Tohle bylo jako sen. Je to nejlepší den v mém životě. Ale jdeme dál. Zůstat nohama na zemi a vzhůru do příštího závodu,“ řekl odhodlaně.

Při poslechu státní hymny se ale na stupních vítězů neubránil slzám dojetí.

Ze Salačova triumfu měl velkou radost i prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček, který s rodákem z Mladé Boleslavi manažersky spolupracuje. „Tohle je okamžik, na který jsme všichni čekali a je strašně dobře, že se to Filipovi povedlo,“ řekl v nahrávce pro média.

„Já ho znám deset let a deset let s jeho tatínkem bojujeme. Nebylo vůbec jednoduché, abychom ho dostali tam, kde teď je. A myslím, že ho dostaneme dál. Filip má na to, aby byl mistr světa, aby jezdil v MotoGP, o čemž už teď vedeme nějaká jednání,“ dodal Šťovíček. Konkrétní být nechtěl. Salač má ale i pro příští sezonu uzavřenou smlouvu s týmem OnlyFans American Racing pro Moto2.

Po startu ze šestého místa po kvalifikaci se Salač nejprve krátce propadl, v sedmém kole se ale dostal zpět na šestou příčku a na chvostu vedoucí skupiny v poklidu kroužil v závodu i nadále. Pět kol před koncem využil pád soupeře a posunul se na čtvrté místo a vyčkával na svou příležitost.

Tři kola před koncem se dostal už na třetí příčku a v nájezdu do posledního okruhu přečetl nejlépe chaotickou situaci na cílové rovince a po chybě lídra Manuela Gonzáleze šel do čela. V několika těsných soubojích vítězství uhájil před dvojicí Španělů. Druhý dojel Iván Ortolá, třetí skončil Álex Escrig.

Ve světovém šampionátu si Salač připsal šesté pódiové umístění v kariéře a třetí letošní. V celkovém pořadí zůstává osmý, v čele je dál González.

V Maďarsku na začátku června si Salač druhým místem vyrovnal tehdejší maximum a následně v Brně přidal třetí místo.

Druhý byl v Moto2 také v Thajsku v roce 2022 a o rok později ve Francii, třetí skončil předloni v Japonsku. Jednu stříbrnou pozici vybojoval rovněž v nejslabší Moto3, v roce 2021 se mu to povedlo rovněž ve Francii.

Závod královské kubatury MotoGP ovládl v Silverstonu španělský jezdec Raúl Fernández, který vybojoval první vítězství v sezoně. Za sebou nechal dvojici jezdců tovární stáje Aprilia Jorgeho Martína a Marca Bezzecchiho.

Španělský šampion z roku 2024 Martín, jenž vyhrál sobotní sprint, zaváhal po startu z pole position. Fernández jeho chybu využil a vedení už si nenechal vzít.

Martín i tak dál vede průběžné pořadí seriálu. Jeho kolega Bezzecchi, jenž startoval po operaci zlomené klíční kosti z minulého závodu v Německu a s pochroumaným kolenem, se posunul na druhé místo. Na lídra ztrácí 31 bodů. Fernández je šestý.

Velká cena Británie

závod mistrovství světa silničních motocyklů v Silverstone

Moto2: 1. Salač (ČR/Kalex) 35:01,869, 2. Ortolá (Šp./Kalex) -0,303, 3. Escrig (Šp./Forward) -0,652, 4. Holdago (Šp./Kalex) -1,743, 5. Guevara (Šp./Boscosuro) -2,555, 6. López (Šp./Kalex) -6,201.

Průběžné pořadí (po 12 z 22 závodů): 1. González (Šp./Kalex) 197,5, 2. Guevara 155, 3. Agius (Austr./Kalex) 136, 4. Ortolá 133,5, 5. Holdago 128, 6. Alonso (Kol./Kalex) 116, ...8. Salač 108.

MotoGP: 1. R. Fernández 39:45,930, 2. Martín (oba Šp./Aprilia) -2,538, 3. Bezzecchi (It./Aprilia) -3,393, 4. Á. Márquez (Šp./Ducati) -4,702, 5. Acosta (Šp./KTM) -6,256, 6. Di Giannantonio (It./Ducati) -6,382.

Průběžné pořadí (po 12 z 22 závodů): 1. Martín 240, 2. Bezzecchi 209, 3. Ogura (Jap./Aprilia) 203, 4. M. Márquez (Šp./Ducati) 200, 5. Di Giannantonio 199, 6. R. Fernández 184.

15:30 Moto3.

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