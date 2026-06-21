Skvělý Salač rozjásal Brno třetím místem, závod MotoGP ovládl Marc Márquez

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  11:40aktualizováno  15:01
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Filip Salač připravil fanouškům v Brně velký zážitek. Ve Velké ceně České republiky silničních motocyklů dojel na třetím místě ve třídě Moto2, když až do předposledního kola útočil na vítězství. V elitní kategorii MotoGP triumfoval stejně jako loni Španěl Marc Márquez.
Spokojený Filip Salač po závodě Moto2 v Brně, kde vybojoval třetí místo.

Spokojený Filip Salač po závodě Moto2 v Brně, kde vybojoval třetí místo. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Stupně vítězů po závodě Moto2 v Brně. Triumf slavil Iván Ortolá ze Španělska,...
Filip Salač v cíli závodu Moto2 v Brně.
Filip Salač si užívá třetí místo v závodě Moto2 v Brně.
Filip Salač si společně s diváky v Brně užívá třetí místo ve Velké ceně České...
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Salač se podruhé v sezoně prosadil na stupně vítězů. Ve světovém šampionátu se mu to podařilo pošesté. Z triumfu se radoval Španěl Iván Ortolá, který v samotném závěru dokázal porazit Davida Alonsa z Kolumbie a připsal si první letošní výhru v seriálu.

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Čtyřiadvacetiletý Salač na Masarykově okruhu patřil mezi nejrychlejší jezdce od začátku, v trénincích nebyl horší než druhý a druhé místo si zajistil i v kvalifikaci. Hned po startu klesl na 6. pozici, ale v polovině závodu byl nejrychlejší a podařilo se mu posunout se na třetí příčku. Poté dokonce dojel Alonsa s Ortolou, ale předjet je nedokázal a v závěru byl opět pomalejší. Medailovou pozici nicméně udržel.

„Je to nejlepší den v mém životě, splnil se mi sen. Skončil jsem doma třetí. Loni se Grand Prix vrátila do České republiky a já jsem byl šťastný. A letos jsem na pódiu, což je neskutečný pocit. V kategorii Moto2 se to ještě nikomu z Česka nepodařilo,“ řekl Salač bezprostředně po závodě.

Filip Salač si užívá třetí místo v závodě Moto2 v Brně.

Salač je od roku 2018 prvním Čechem, který se v závodu MS v Brně dostal na stupně vítězů. Naposledy to dokázal Jakub Kornfeil, jenž byl také třetí. „Jsem rychlej. Ti, co jste mi psali, že nejsem. Tady to máte. A budu ještě rychlejší. Děkuju, Brno, bylo to úžasný!,“ vzkázal Salač svým kritikům v televizním přenosu.

MotoGP: Šestý brněnský triumf pro Márqueze

V hlavní kategorii MotoGP vyhrál stejně jako loni španělský jezdec Marc Márquez na ducati. Na Masarykově okruhu v Brně slavil aktuální mistr světa už pošesté, z toho popáté v královské třídě.

Třiatřicetiletý Márquez navázal na předchozí výhru z Maďarska a zvítězil o 421 tisícin sekundy před Aiem Ogurou z Japonska, jenž poprvé v kariéře startoval z pole position. Třetí skončil Ital Francesco Bagnaia, vítěz sobotního sprintu.

Marc Márquez slaví triumf v Brně ve Velké ceně České republiky v kategorii MotoGP.

Hvězdný Márquez se radoval na Masarykově okruhu z vítězství už pošesté. Poprvé v Brně triumfoval v roce 2012 v Moto2, další výhry v letech 2013, 2017, 2019, 2025 a letos přidal v nejsilnější třídě.

Průběžné vedení v mistrovství světa udržel Ital Marco Bezzecchi, i když kvůli napadení traťového maršála ve sprintu nesměl dnes startovat. V čele už má ale jen náskok osmi bodů před týmovým kolegou z Aprilie Jorgem Martínem. Španěl dojel devátý.

Senzační vítěz v Moto3

Senzačního vítěze má kategorie Moto3. Ovládl ji malajský závodník Hakim Danish, který startoval ze čtrnáctého místa a připsal si premiérový triumf v závodě MS. Druhý byl Brian Uriarte ze Španělska a třetí místo zbylo na jeho krajana a suveréna celkového pořadí Máxima Quilese.

Osmnáctiletý Danish dojel v kvalifikaci původně druhý, za pomalou jízdu v některých úsecích tratě byl ale následně penalizován a propadl se na startovním roštu o 12 míst. Postupně se však posouval vpřed a v posledním kole se mu vydařil útok na vítězství.

Hakim Danish oslavuje triumf v závodu Moto3 v Brně.

Až do té doby to přitom vypadalo, že o první místo budou bojovat Quiles s Uriartem, dlouho byl vepředu i další Španěl David Almansa, jenž nakonec skončil čtvrtý. Danish využil souboj španělských krajanů a připsal si životní výsledek. Jeho dosavadním maximem bylo třetí místo z Mugella.

„Je to skvělý moment pro všechny lidi z Malajsie i pro mě, protože je to moje první vítězství v mistrovství světa. Po startu jsem se snažil dostat co nejrychleji dopředu a zvládnout závod. Celý víkend jsem se tady ale cítil dobře,“ řekl Danish.

Velká cena České republiky

závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně:

Moto3: 1. Danish (Mal./KTM) 33:34,264. 2. B. Uriarte -0,466, 3. Quiles -0,629, 4. Almansa (všichni Šp./KTM) -0,741, 5. Pratama (Indon./Honda) -0,900, 6. Carpe (Šp./KTM) -0,906.
Průběžné pořadí (po 9 z 22 závodů): 1. Quiles 186, 2. Carpe 121, 3. B. Uriarte 92, 4. Almansa 89, 5. Morelli (Arg./KTM) 86, 6. Pratama 82.

Moto2: 1. Ortolá (Šp./Kalex) 35:53,143, 2. Alonso (Kol./Kalex) -0,096, 3. Salač (ČR/Kalex) -0,701, 4. Agius (Austr./Kalex) -2,058, 5. González (Šp./Kalex) -5,157, 6. Guevara (Šp./Boscoscuro) -5,190.
Průběžné pořadí (po 9 z 22 závodů): 1. González 165,5, 2. Guevara 115, 3. Vietti (It./Boscoscuro) 109, 4. Agius 107, 5. Alonso 91, 6. Holgado (Šp./Kalex) 85, ...8. Salač 66.

MotoGP: 1. M. Márquez (Šp./Ducati) 39:51,297, 2. Ogura (Jap./Aprilia) -0,421, 3. Bagnaia, 4. Di Giannantonio (oba It./Ducati) -2,424, 5. Mir (Šp./Honda) -12,810, 6. Aldeguer (Šp./Ducati) -14,874.
Průběžné pořadí (po 9 z 22 závodů): 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 180, 2. Martín (Šp./Aprilia) 172, 3. Di Giannantonio 157, 5. M. Márquez 140, 5. Ogura 134, 6. Acosta (Šp./KTM) 132.

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Skvělý Salač rozjásal Brno třetím místem, závod MotoGP ovládl Marc Márquez

Spokojený Filip Salač po závodě Moto2 v Brně, kde vybojoval třetí místo.

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