Skvělý Salač rozjásal Brno třetím místem, závod MotoGP ovládl Marc Márquez

Salač se podruhé v sezoně prosadil na stupně vítězů. Ve světovém šampionátu se mu to podařilo pošesté. Z triumfu se radoval Španěl Iván Ortolá, který v samotném závěru dokázal porazit Davida Alonsa z Kolumbie a připsal si první letošní výhru v seriálu.
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Čtyřiadvacetiletý Salač na Masarykově okruhu patřil mezi nejrychlejší jezdce od začátku, v trénincích nebyl horší než druhý a druhé místo si zajistil i v kvalifikaci. Hned po startu klesl na 6. pozici, ale v polovině závodu byl nejrychlejší a podařilo se mu posunout se na třetí příčku. Poté dokonce dojel Alonsa s Ortolou, ale předjet je nedokázal a v závěru byl opět pomalejší. Medailovou pozici nicméně udržel.
„Je to nejlepší den v mém životě, splnil se mi sen. Skončil jsem doma třetí. Loni se Grand Prix vrátila do České republiky a já jsem byl šťastný. A letos jsem na pódiu, což je neskutečný pocit. V kategorii Moto2 se to ještě nikomu z Česka nepodařilo,“ řekl Salač bezprostředně po závodě.
Salač je od roku 2018 prvním Čechem, který se v závodu MS v Brně dostal na stupně vítězů. Naposledy to dokázal Jakub Kornfeil, jenž byl také třetí. „Jsem rychlej. Ti, co jste mi psali, že nejsem. Tady to máte. A budu ještě rychlejší. Děkuju, Brno, bylo to úžasný!,“ vzkázal Salač svým kritikům v televizním přenosu.
MotoGP: Šestý brněnský triumf pro Márqueze
V hlavní kategorii MotoGP vyhrál stejně jako loni španělský jezdec Marc Márquez na ducati. Na Masarykově okruhu v Brně slavil aktuální mistr světa už pošesté, z toho popáté v královské třídě.
Třiatřicetiletý Márquez navázal na předchozí výhru z Maďarska a zvítězil o 421 tisícin sekundy před Aiem Ogurou z Japonska, jenž poprvé v kariéře startoval z pole position. Třetí skončil Ital Francesco Bagnaia, vítěz sobotního sprintu.
Hvězdný Márquez se radoval na Masarykově okruhu z vítězství už pošesté. Poprvé v Brně triumfoval v roce 2012 v Moto2, další výhry v letech 2013, 2017, 2019, 2025 a letos přidal v nejsilnější třídě.
Průběžné vedení v mistrovství světa udržel Ital Marco Bezzecchi, i když kvůli napadení traťového maršála ve sprintu nesměl dnes startovat. V čele už má ale jen náskok osmi bodů před týmovým kolegou z Aprilie Jorgem Martínem. Španěl dojel devátý.
Senzační vítěz v Moto3
Senzačního vítěze má kategorie Moto3. Ovládl ji malajský závodník Hakim Danish, který startoval ze čtrnáctého místa a připsal si premiérový triumf v závodě MS. Druhý byl Brian Uriarte ze Španělska a třetí místo zbylo na jeho krajana a suveréna celkového pořadí Máxima Quilese.
Osmnáctiletý Danish dojel v kvalifikaci původně druhý, za pomalou jízdu v některých úsecích tratě byl ale následně penalizován a propadl se na startovním roštu o 12 míst. Postupně se však posouval vpřed a v posledním kole se mu vydařil útok na vítězství.
Až do té doby to přitom vypadalo, že o první místo budou bojovat Quiles s Uriartem, dlouho byl vepředu i další Španěl David Almansa, jenž nakonec skončil čtvrtý. Danish využil souboj španělských krajanů a připsal si životní výsledek. Jeho dosavadním maximem bylo třetí místo z Mugella.
„Je to skvělý moment pro všechny lidi z Malajsie i pro mě, protože je to moje první vítězství v mistrovství světa. Po startu jsem se snažil dostat co nejrychleji dopředu a zvládnout závod. Celý víkend jsem se tady ale cítil dobře,“ řekl Danish.
Velká cena České republiky
závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně:
Moto3: 1. Danish (Mal./KTM) 33:34,264. 2. B. Uriarte -0,466, 3. Quiles -0,629, 4. Almansa (všichni Šp./KTM) -0,741, 5. Pratama (Indon./Honda) -0,900, 6. Carpe (Šp./KTM) -0,906.
Moto2: 1. Ortolá (Šp./Kalex) 35:53,143, 2. Alonso (Kol./Kalex) -0,096, 3. Salač (ČR/Kalex) -0,701, 4. Agius (Austr./Kalex) -2,058, 5. González (Šp./Kalex) -5,157, 6. Guevara (Šp./Boscoscuro) -5,190.
MotoGP: 1. M. Márquez (Šp./Ducati) 39:51,297, 2. Ogura (Jap./Aprilia) -0,421, 3. Bagnaia, 4. Di Giannantonio (oba It./Ducati) -2,424, 5. Mir (Šp./Honda) -12,810, 6. Aldeguer (Šp./Ducati) -14,874.