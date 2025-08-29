Fenerbahce po neúspěšné kvalifikaci o Ligu mistrů vyhodilo kouče Mourinha

  10:50aktualizováno  10:50
Trenér José Mourinho skončil na lavičce fotbalistů Fenerbahce. Slavný Portugalec doplatil na neúspěch v kvalifikaci Ligy mistrů a po středečním vyřazení s Benficou Lisabon ho vedení klubu odvolalo

José Mourinho, trenér tureckého Fenerbahce, během derby s Galatasarayem. | foto: Reuters

Turecký celek to uvedl na sociální síti X.

„Ukončili jsme spolupráci s Josém Mourinhem, který byl trenérem A-týmu od sezony 2024/2025. Děkujeme mu za jeho práci a přejeme mu mnoho úspěchů v budoucí kariéře,“ stojí v krátkém prohlášení.

Dvaašedesátiletý kouč přišel do istanbulského velkoklubu před minulou sezonou, v níž nedokázal s mužstvem ukončit čekání na ligový titul. Fenerbahce naposledy slavilo v roce 2014, tentokrát na městského rivala Galatasaray ztratilo 11 bodů.

Mourinho je jedním z nejúspěšnějších trenérů fotbalové historie. Ligu mistrů ovládl s Interem Milán a Portem, s nímž uspěl i v bývalém Poháru UEFA. Evropskou ligu vyhrál na lavičce Manchesteru United a Konferenční ligu s AS Řím. Vydařené angažmá prožil nadvakrát i v Chelsea, s níž třikrát triumfoval v Premier League.

