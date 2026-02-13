Tričko zobrazuje motiv, který vytvořil grafik Franz Würbel: atlet ozdobený vavřínovým věncem, s vyobrazením části Braniborské brány, olympijskými kruhy a nápisem s datem konání olympiády.
V Německu se ale ozvaly hlasy k zastavení prodeje těchto triček. Tričko ve čtyřech velikostech za jednotnou cenu 39 eur je na e-shopu momentálně vyprodané.
„Olympijské hry v roce 1936 byly ústředním propagandistickým nástrojem nacistického režimu,“ cituje BBC Klaru Schedlichovou z frakce Strany zelených.
PROGRAM OLYMPIÁDY ZDE
Obvinila MOV, že „zjevně dostatečně nereflektuje svou vlastní historii“ a uvedla, že „výběr obrázku je problematický a pro tričko nevhodný“.
Triko je ale součástí Heritage kolekce, která podle vlastního popisu oslavuje umění a design předchozích her. Kromě berlínského motivu her jsou zde prezentovány návrhy například olympiády v Aténách 1896, Římě 1960, Los Angeles 1984 či Soulu 1988.
MOV poskytl BBC vyjádření s tím, že uznává historické problémy nacistické propagandy, ale že chce také připomenout, že berlínských her se zúčastnilo téměř 4,5 tisíce sportovců ze 49 zemí ve 149 medailových disciplínách. „Mnozí z nich ohromili svět svými úspěchy, včetně Jesseho Owense,“ připomněl MOV výkony čtyřnásobného olympijského vítěze.
Mluvčí MOV uvedl, že historický kontext berlínských her je vysvětlený v Olympijském muzeu v Lausanne a že triček s motivem Berlína 1936 byl vyroben a prodán jen omezený počet.