Plzeň si o osmifinále Evropské ligy zahraje s řeckým Panathinaikosem

Bude to bitva na dvou frontách.
Zaprvé o účast v osmifinále pohárové soutěže číslo dvě, zadruhé o desáté místo v pětiletém žebříčku koeficientů, který určí nasazování do pohárové sezony 2027/28.
Los Evropské ligy
1. kolo play off: Viktoria Plzeň – Panathinaikos Atény
termíny: 19. února v Řecku, 26. února odveta v Plzni
případné osmifinále: Viktoria Plzeň/Panathinaikos – vs Midtjylland/Betis Sevilla
A chce-li mít česká Chance Liga opět jisté místo v Lize mistrů pro svého šampiona, musí udržet desátou příčku. Před jedenáctými Řeky a za devátými Turky.
Čtrnáctá Plzeň se s Panathinaikosem Atény potkala už v základní fázi. Uhrála nulu, nevstřelila gól. Bezgólový výsledek teď ale stačit nebude.
Na prosincovou venkovní konfrontaci si Plzeň ještě živě pamatuje. Od 32. minuty bez vyloučeného Jemelky, přesto dokázala bodovat.
Čelila dvaceti soupeřovým střelám, zaskvěl se výborný brankář Wiegele. Druhou půli Panathinaikos obranu Viktorie obléhal s osmdesátiprocentním držením míče. Přesto za druhých 45 minut nevystřelil na bránu.
Řecký tým nakonec postoupil z 20. místa se 12 body, získal tedy o dva méně než Plzeň. Ve čtvrtek remizoval 1:1 doma s AS Řím, remízu 1:1 stejně jako český celek zapsal i na Ferencvárosi, poté porazil 2:1 Sturm Graz, 1:0 Malmö, podlehl 1:3 Feyenoordu, 1:2 nizozemskému Deventeru a vyhrál 4:1 nad Young Boys Bern.
Panathinaikos proti Čechům
1960/61, 2. kolo PMEZ: Hradec Králové - Panathinaikos 1:0 a 0:0
2001/02, 3. předkolo LM: Slavia - Panathinaikos 1:2 a 0:1
2001/02, osmifinálová skupina LM: Sparta - Panathinaikos 0:2 a 1:2
2002/03, 3. kolo Poháru UEFA: Liberec - Panathinaikos 2:2 a 0:1
2006/07, základní skupina EL: Mladá Boleslav - Panathinaikos 0:1
2008/09, 3. předkolo LM: Sparta - Panathinaikos 1:2 a 0:1
2009/10, 3. předkolo LM: Sparta - Panathinaikos 3:1 a 0:3
2022/23, 3. předkolo KL: Slavia - Panathinaikos 2:0 a 1:1
2025/26, ligová fáze EL: Panathinaikos - Plzeň 0:0
V řecké lize je pátý s pouhými 26 body ze 17 zápasů. Je vicemistrem minulé sezony, ale z kvalifikace o Ligu mistrů spadl stejně jako Plzeň do Evropské ligy.
Trénuje ho známý španělský kouč Rafael Benítéz, který v minulosti vedl Valencii, Liverpool, Inter, Chelsea, Neapol, Everton, Newcastle a hlavně Real Madrid.
Během zimního přestupového období prodal brazilského křídelníka Tetého za šest milionů eur, naopak přivedl za stejnou částku argentinského mladíka Santina Andina. V týmu působí na hostování z PSG známý portugalský záložník Renato Sanches.
Plzeň by se v případném osmifinále utkala buď s dánským Midtjyllandem (3.), nebo Realem Betis (4.).
Viktoria jako jediná prošla celou ligovou fází bez porážky. Po předloňské změně formátu pohárů i losování mohla dostat pouze dva soupeře v závislosti na umístění v tabulce ligové části. Vedle Panathinaikosu jí mohlo připadnout ještě Fenerbahce Istanbul, s nímž v základní fázi rovněž remizovala bez branek.