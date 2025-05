Česká reprezentace tentokrát odjíždí na Mistrovství světa v ledním hokeji 2025 směrem na sever s velkou výzvou: podaří se hokejistům zopakovat loňský úspěch, kdy ve finále skolili Švýcary a poprvé v historii získali zlatou medaili na šampionátu ve své rodné zemi?

Skupiny na MS v hokeji 2025

Mezi šestnáctkou týmů jsou letos dva nováčci, Maďarsko a Slovinsko. Při rozdělování do skupin se ve stejné skupině ocitly obě pořádající země Švédsko a Dánsko, a proto se muselo složení skupin změnit. Švédsko se prohodilo s USA. Organizátoři navíc využili své právo změny a rozhodli o přesunu Finska a Švýcarska.

Kdo je ve skupině B s Českem?

Česko si zahraje v základní skupině B v dánském Herningu. Hned v prvním zápase 9. května v 16:20 stane naše reprezentace proti Švýcarům. Dá se čekat atraktivní zápas plný emocí. Loni v Praze je Češi ve finále přečíslili 2:0.

Ve skupině B jsou také USA, Německo, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.

Skupina A

Skupinu A bude hostit Avicii Arena ve Stockholmu a představí se v ní domácí Švédsko, Finsko, Kanada, Slovensko, Lotyšsko, Rakousko, Francie a Slovinsko.

Program hokejového šampionátu

Mistrovství začíná v pátek 9. května a poslední zápasy uvnitř skupin se odehrají v úterý 20. května. Od 22. května následuje play-off. Čtvrtfinále jsou rozdělená mezi Herning a Stockholm, ale obě semifinále, zápas o třetí místo a finále se konají ve Stockholmu. Finále je naplánované na neděli 25. května od 20:20 hodin.

Kdy a s kým hrají Češi?

Zápasy ve skupině Datum Čas Švýcarsko vs. ČESKO 9. května 16:20 Norsko vs. ČESKO 11. května 20:20 ČESKO vs. Dánsko 12. května 20:20 ČESKO vs. Maďarsko 15. května 20:20 ČESKO vs. Kazachstán 17. května 16:20 Německo vs. ČESKO 19. května 16:20 ČESKO vs. USA 20. května 16:20

Zápasy skupiny A ve Stockholmu

SKUPINA A, rozpis zápasů Zápasy Datum a čas Rakousko vs. Finsko pátek 9. května, 16.20 Švédsko vs. Slovensko pátek 9. května, 20.20 Slovinsko vs. Kanada sobota 10. května, 12.20 Švédsko vs. Rakousko sobota 10. května, 16.20 Francie vs. Lotyšsko sobota 10. května, 20.20 Slovensko vs. Slovinsko neděle 11. května, 12.20 Lotyšsko vs. Kanada neděle 11. května, 16.20 Finsko vs. Francie neděle 11. května, 20.20 Rakousko vs. Slovensko pondělí 12. května, 16.20 Finsko vs. Švédsko pondělí 12. května, 20.20 Slovinsko vs. Lotyšsko úterý 13. května, 16.20 Kanada vs. Francie úterý 13. května, 20.20 Slovensko vs. Francie středa 14. května, 16.20 Lotyšsko vs. Švédsko středa 14. května, 20.20 Finsko vs. Slovinsko čtvrtek 15. května, 16.20 Kanada vs. Rakousko čtvrtek 15. května, 20.20 Rakousko vs. Francie pátek 16. května, 16.20 Švédsko vs. Slovinsko pátek 16. května, 20.20 Finsko vs. Lotyšsko sobota 17. května, 12.20 Francie vs. Švédsko sobota 17. května, 16.20 Kanada vs. Slovensko sobota 17. května, 20.20 Slovinsko vs. Rakousko neděle 18. května, 16.20 Slovensko vs. Lotyšsko neděle 18. května, 20.20 Francie vs. Slovinsko pondělí 19. května, 16.20 Kanada vs. Finsko pondělí 19. května, 20.20 Lotyšsko vs. Rakousko úterý 20. května, 12.20 Slovensko vs. Finsko úterý 20. května, 16.20 Švédsko vs. Kanada úterý 20. května, 20.20

Zápasy skupiny B v Herningu

SKUPINA B, rozpis zápasů Zápasy Datum a čas Švýcarsko vs. ČESKO pátek 9. května, 16.20 Dánsko vs. USA pátek 9. května, 20.20 Norsko vs. Kazachstán sobota 10. května, 12.20 Německo vs. Maďarsko sobota 10. května, 16.20 Dánsko vs. Švýcarsko sobota 10. května, 20.20 USA vs. Maďarsko neděle 11. května, 12.20 Německo vs. Kazachstán neděle 11. května, 16.20 Norsko vs. ČESKO neděle 11. května, 20.20 USA vs. Švýcarsko pondělí 12. května, 16.20 ČESKO vs. Dánsko pondělí 12. května, 20.20 Norsko vs. Německo úterý 13. května, 16.20 Kazachstán vs. Maďarsko úterý 13. května, 20.20 USA vs. Norsko středa 14. května, 16.20 Kazachstán vs. Dánsko středa 14. května, 20.20 Švýcarsko vs. Německo čtvrtek 15. května, 16.20 ČESKO vs. Maďarsko čtvrtek 15. května, 20.20 Maďarsko vs. Dánsko pátek 16. května, 16.20 Švýcarsko vs. Norsko pátek 16. května, 20.20 USA vs. Německo sobota 17. května, 12.20 ČESKO vs. Kazachstán sobota 17. května, 16.20 Dánsko vs. Norsko sobota 17. května, 20.20 Kazachstán vs. USA neděle 18. května, 16.20 Maďarsko vs. Švýcarsko neděle 18. května, 20.20 Německo vs. ČESKO pondělí 19. května, 16.20 Maďarsko vs. Norsko pondělí 19. května, 20.20 Švýcarsko vs. Kazachstán úterý 20. května, 12.20 ČESKO vs. USA úterý 20. května, 16.20 Německo vs. Dánsko úterý 20. května, 20.20

Kdo bude reprezentovat?

Jednotlivé země před blížícím se šampionátem postupně odhalují nominace. Ve Stockholmu a v Herningu se objeví řada hráčů z americké NHL.

K tahounům amerického týmu budou patřit útočníci Tage Thompson (Buffalo) a Clayton Keller (Utah Hockey Club). Za Kanadu nastoupí dva Travisové – obránce Sanheim a útočník Konecny (oba Philadelphia Flyers). Švédsko na mistrovství vyšle útočníka Filipa Forsberga (Nashville Predators), finskou brankářskou jedničkou bude Juuse Saros ze stejného zámořského týmu.

V Česku se spekuluje o Davidovi Pastrňákovi, útočníkovi z Boston Bruins, zatím ale jeho účast není jistá. Manažer Bostonu už sice oznámil, že ho na šampionát pustí, Pastrňák se ale hodlá rozhodnout do 28. dubna. Ze stejného týmu by do Herningu mohl dorazit i Jakub Lauko.

Kde sledovat MS v hokeji 2025?

Všechny zápasy, kde hraje český tým, bude živě vysílat Česká televize. Ostatní zápasy budou moci diváci vidět na ČT Sport a ČT Sport plus.

Proč na šampionátu chybí Rusko?

Stejně jako na loňském šampionátu v Česku, ani letos nenastoupí výběr Ruska a Běloruska. Rozhodla o tom Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) kvůli geopolitické situaci.

Zatím není jisté, zda budou moci Rusové startovat na Zimních olympijských hrách 2026. O tom musí rozhodnout Mezinárodní olympijský výbor.

Na jakých stadionech se hraje?

Pořadatelskými zeměmi jsou Švédsko a Dánsko, hraje se ve stockholmské Avicii Areně a v Jyske Bank Boxen v dánském Herningu.

Avicii Arena

Skupinu A bude hostit Avicii Arena s kapacitou 13 850 lidí. Jde o největší polokoulovou stavbu na světě. Místní jí říkají také Globen Arena. Je součástí čtvrti Globen City, která je inspirovaná Sluneční soustavou. Aréna v ní představuje Slunce.

Odehrají se v ní obě semifinále, zápas o 3. místo a finále. Šampionát v ledním hokeji hostila Avicii Arena naposledy v roce 2013.

Jyske Bank Boxen

Zápasy skupiny B a také dvě čtvrtfinále se budou konat na stadionu Jyske Bank Boxen v dánském Herningu. Tato víceúčelová hala pojme kolem 12 000 fanoušků a kromě ledních sportů slouží i vodním a také ke koncertům. Právě tady bude hrát i český tým.

Svou multifunkčnost prokázala v roce 2018, kdy v ní hrála Metallica a jen o dva měsíce později se tu konalo hokejové mistrovství světa.

Jak si na MS v hokeji vedli Češi?

Česko má z mistrovství světa v hokeji celkem sedm zlatých medailí, což je nejvíc po Kanadě (9 titulů). Poslední zlato Češi získali loni v pražské O2 Areně po výhře nad švýcarským výběrem. Do Herningu tak odjíždějí jako obhájci titulu.

Česko se účastnilo 31 mistrovství, kromě sedmi zlatých získalo také jednu stříbrnou a šest bronzových medailí. Jako jediný tým dokázala česká reprezentace vyhrát mistrovství třikrát za sebou v řadě v systému play-off.

Kde se bude hrát příště?

V roce 2026 bude šampionát hostit Švýcarsko, konkrétně města Zürich a Freiburg.

Pro rok 2027 vybrala hokejová federace Německo, kde se zápasy uskuteční opět na dvou místech - v Mannheimu a Düsseldorfu.

A v roce 2028 se mistrovství přesune do Francie, kde na něj čekají Paříž a Lyon.