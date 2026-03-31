ONLINE: Česko - Dánsko, tři změny v sestavě, hrají Chaloupek, Souček i Zelený

Češi ve čtvrtek v semifinále baráže porazili na penalty Irsko a udrželi naději, že se podívají na závěrečný turnaj.
Pro poslední a rozhodující zápas o postup na světový šampionát udělal trenér Miroslav Koubek proti duelu s Irskem tři změny v sestavě: pravého stopera Holeše nahradil Chaloupek. Na levém kraji zálohy hraje Zelený místo Juráska a ve středu pole je Souček. Šulc se posunul do útoku, kde nezbylo místo na Chorého.
Češi nastupují v sestavě: Kovář – Chaloupek, Hranáč, Krejčí – Coufal, Souček, Darida, Provod, Zelený – Šulc, Schick.
Zatímco Češi se s Iry nadřeli, Dánové porazili Severní Makedonii vysoko 4:0. Trenér Riemer udělal jednz měnu, do sestavy po trestu za žluté karty vrátil stopera Andersena z Fulhamu a na lavici tak zůstal Nörgaard z Arsenalu.
Oba týmy se naposledy utkaly před necelými pěti lety, ve čtvrtfinále Eura tehdy Dánové zvítězili 2:1. Byl to mimochodem už sedmý zápas v řadě, ve kterém je Češi nedokázali porazit – naposledy se jim to povedlo na památném Euru 2004, taktéž ve čtvrtfinále (3:0).
Dva roky poté se národní tým podíval na své zatím poslední mistrovství světa. V baráži, byť v jiném formátu, tehdy porazil Norsko a odveta se shodou okolností hrála na Letné.
Doma mají Češi výtečnou bilanci, od září 2022 nenašli přemožitele sedmnáctkrát v řadě a celkově prohráli jediný z posledních 29 zápasů.
Zvládnou utkání s Dány?
Hermansen – Bah, Andersen, Nelsson, Maehle – Højbjerg, Hjulmand, Froholdt – Isaksen, Højlund, Damsgaard.
Horníček, Jedlička – Červ, Chytil, Chorý, Holeš, Kliment, Karabec, Jurásek, Višinský, Vitík, Sadílek.
Jungdal, Rønnow – Eriksen, Dreyer, Høgh, Noah Nartey, Nikolas Nartey, Jensen, Høgsberg, Provstgaard, Nørgaard, Osula.
Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni (vš. Itálie)