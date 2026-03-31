ONLINE: Česko - Dánsko, tři změny v sestavě, hrají Chaloupek, Souček i Zelený

  19:41
Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa, kde nebyli od roku 2006. Ve finále baráže hrají doma na Letné s Dánskem. Zápas má výkop ve 20.45 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Jan Kliment právě proměnil rozhodující penaltu v rozstřelu v semifinále baráže o MS, radovat se s ním běží Červ (vlevo) a Šulc. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Češi ve čtvrtek v semifinále baráže porazili na penalty Irsko a udrželi naději, že se podívají na závěrečný turnaj.

Pro poslední a rozhodující zápas o postup na světový šampionát udělal trenér Miroslav Koubek proti duelu s Irskem tři změny v sestavě: pravého stopera Holeše nahradil Chaloupek. Na levém kraji zálohy hraje Zelený místo Juráska a ve středu pole je Souček. Šulc se posunul do útoku, kde nezbylo místo na Chorého.

Češi nastupují v sestavě: Kovář – Chaloupek, Hranáč, Krejčí – Coufal, Souček, Darida, Provod, Zelený – Šulc, Schick.

Zatímco Češi se s Iry nadřeli, Dánové porazili Severní Makedonii vysoko 4:0. Trenér Riemer udělal jednz měnu, do sestavy po trestu za žluté karty vrátil stopera Andersena z Fulhamu a na lavici tak zůstal Nörgaard z Arsenalu.

Oba týmy se naposledy utkaly před necelými pěti lety, ve čtvrtfinále Eura tehdy Dánové zvítězili 2:1. Byl to mimochodem už sedmý zápas v řadě, ve kterém je Češi nedokázali porazit – naposledy se jim to povedlo na památném Euru 2004, taktéž ve čtvrtfinále (3:0).

Dva roky poté se národní tým podíval na své zatím poslední mistrovství světa. V baráži, byť v jiném formátu, tehdy porazil Norsko a odveta se shodou okolností hrála na Letné.

Doma mají Češi výtečnou bilanci, od září 2022 nenašli přemožitele sedmnáctkrát v řadě a celkově prohráli jediný z posledních 29 zápasů.

Zvládnou utkání s Dány?

Kvalifikace MS
31. 3. 2026 20:45
Česko Česko : Dánsko Dánsko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Kovář – Chaloupek, Hranáč, Krejčí – Coufal, Provod, Souček, Darida, Zelený – Schick, Šulc.
Sestavy:
Hermansen – Bah, Andersen, Nelsson, Maehle – Højbjerg, Hjulmand, Froholdt – Isaksen, Højlund, Damsgaard.
Náhradníci:
Horníček, Jedlička – Červ, Chytil, Chorý, Holeš, Kliment, Karabec, Jurásek, Višinský, Vitík, Sadílek.
Náhradníci:
Jungdal, Rønnow – Eriksen, Dreyer, Høgh, Noah Nartey, Nikolas Nartey, Jensen, Høgsberg, Provstgaard, Nørgaard, Osula.

Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni (vš. Itálie)

Mohlo by Vás zajímat

