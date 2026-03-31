ONLINE: Česko - Dánsko 1:0, po prvním rohu slavil Šulc, pak fotbalisty drží Kovář

Než se dánská výprava vydala do Prahy, trenér Brian Riemer v rozhovoru s místními novináři varoval: „Nesmíme Čechy pustit ke standardkám.“ Jeho svěřencům to vydrželo dvě minuty. A hned z prvního rohu dostali gól.
Akci předcházel dlouhý pas, který těsně u praporku dostihl Provod. Ani se nesnažil přiťuknout nabízejícímu se Schickovi, ale nastřelil obránce, aby vybojoval roh. Centr Coufala proletěl pokutovým územím, na hranici velkého vápna míč z první napálil Šulc tvrdě ke vzdálenější tyči. Hermansen plachtil vzduchem marně.
Zástupy z české lavičky vběhly slavit ke hřišti, na tribunách byla euforie.
Nádherný gól určil další průběh. Čechům vyhovovalo, že zalezli do bloku, z něhož vyráželi do brejků. A když to nešlo, nestyděli se míč bezhlavě odkopnout.
Jeden z protiútoků málem vyšel dokonale. Z vlastní poloviny s míčem u nohy běžel Šulc, krásnou uličkou mezi stopery poslal do sóla Provoda, který střílel podél brankáře těsně vedle.
Češi hráli s nadšením, dřeli, žádný míč pro ně nebyl ztracený. Souček, jenž se vrátil do základní sestavy, bojoval, dělal skluzy. Kapitán Krejčí měl všechny obranné hlavičky, Šulc sprintoval po celém hřišti.
Dánský brankář Hermansen po inkasovaném gólu kvapně doběhl pro míč do sítě a rychle ho vyhodil k polovině hřiště. Ač zbývalo ještě 87 minut, Dánům čas rychle utíkal.
Vepředu spoléhali především na Höjlunda. Blonďatého chasníka, který si s Chaloupkem i Hranáčem poradil silově, dokázal si české stopery odstavit, zároveň byl dostatečně rychlý a ještě to uměl skvěle s míčem.
Hosté se tak díky němu poměrně snadno dostávali do výhodných pozic a na dostřel, ale v zakončení byli zbrklí a nedůrazní. I proto mohl vyniknout brankář Kovář, který měl jen v první půli pět poměrně složitých zákroků.
Nejvíc práce měl po čtvrthodině se střelou Isaksena z přímého kopu. Dánský křídelník zakroutil míč přes zeď pod břevno, ale Kovář se tam dostal, vymrštil levou ruku a vytáhl ránu nad břevno.
Čechy podržel stejně jako ve čtvrtek v semifinále baráže proti Irsku. Trenér Koubek udělal tři změny v sestavě, vedle Součka nasadil od začátku i stopera Chaloupka a levého beka Zeleného. Místo nezbylo na Holeše, Juráska a Chorého.
Zatímco Češi se s Iry nadřeli, Dánové porazili Severní Makedonii vysoko 4:0, když všechny branky dali po přestávce. Jak to bude vypadat v Praze?
3. Šulc
Kovář – Chaloupek, Hranáč, Krejčí – Coufal, Provod, Souček, Darida (60. Červ), Zelený – Schick, Šulc.
Hermansen – Bah, Andersen, Nelsson, Maehle – Højbjerg, Hjulmand, Froholdt – Isaksen, Højlund, Damsgaard.
Horníček, Jedlička – Chytil, Chorý, Holeš, Kliment, Karabec, Jurásek, Višinský, Vitík, Sadílek.
Jungdal, Rønnow – Eriksen, Dreyer, Høgh, Noah Nartey, Nikolas Nartey, Jensen, Høgsberg, Provstgaard, Nørgaard, Osula.
45+1. Zelený
21. Nelsson
Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni (vš. Itálie)