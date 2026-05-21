Z předběžné nominace, kde bylo 54 jmen, jich teď zůstalo 29.
V tomto složení Češi absolvují první přípravný zápas 31. května na pražské Letné proti Kosovu. Po něm Koubek vyškrtne další tři hráče a pak národní tým poletí do Spojených států na druhé přípravné utkání proti Guatemale. Poté už následuje závěrečný turnaj.
Příprava české reprezentace před MS
Česko – Kosovo (neděle 31.5. května na Letné)
Česko – Guatemala (pátek 5. června v New Jersey)
Nominační tisková konference proběhla po poledni ve Vile Otto Petschka. Vedení národního týmu ji uvedlo videem s rodiči několika z opor.
Nejvíce však zaujali tři nováčci – záložníci Sochůrek se Sojkou a útočník Kabongo.
„Budou hrát, už na minulém setkání jsem říkal, že zápas s Kosovem nepojímáme jako sehrávací, na to je čas proti Guatemale. Hlavně chceme vidět hráče, kteří nedostali v baráži šanci. Všichni mladí dostanou alespoň poločas, to můžu říct už teď,“ zdůraznil Koubek.
Sochůrek v aktuální sezoně prorazil do áčka Sparty a ihned se vypracoval mezi důležité členy týmu.
Se třiadvacetiletým Sojkou se Koubek zná z působení v Plzni, kde mu dopřál debut v A-týmu. Na začátku letošní sezony ho však poslal hostovat do Hradce Králové, odkud si ho pak stáhl jeho nástupce Hyský. Dvaadvacetiletý Kabongo také od roku 2024 patří Plzni, letošní jaro ale strávil v Mladé Boleslavi.
V nominaci na přípravný kemp nechybí ani Adam Hložek z Hoffenheimu, jenž většinu sezony vynechal kvůli zranění. V útoku ho doplňují zmíněný Chorý, sparťan Kuchta, slávista Chytil či stálice a opory Schick se Šulcem.
Chorého s Douděrou vzal Koubek navzdory tomu, že je Slavia po vyloučení v poslední derby potrestala vyřazením z kádru.
Douděra bude mít na pravém kraji konkurenci v podobě rozjetého Coufala.
V obraně celkově k žádným větším překvapením nedošlo. Mezi stopery nechybí pochopitelně kapitán Ladislav Krejčí či Holeš, Hranáč a Chaloupek. Z levých beků jedou David Jurásek a Jaroslav Zelený.
Mezi brankáři zůstává Matěj Kovář, jenž vychytal postup v baráži. V trojici ho doplní Lukáš Horníček a Jindřich Staněk, jehož jméno je poněkud nečekané, protože velkou část jara ve Slavii kvůli zranění nechytal a místo něj byl v bráně Jakub Markovič.
„Staněk je trojka. Ví o tom a tohle rozhodnutí akceptuje. Pro národní tým není téma, že by někdo nechtěl dělat trojku,“ vysvětlil Koubek.
Mezi záložníky se vešel kromě Sochůrka se Sojkou třeba hradecký Darida, jenž prožívá výbornou sezonu a do reprezentace se vrátil před baráží, kde v obou utkáních nastoupil v základu. Koubek povolal také Pavla Buchu ze Cincinnati, nevešel se naopak Adam Karabec, jenž v Lyonu na jaře vypadl ze sestavy.
Z opor pak nechybí Provod, Červ, Sadílek i bývalý kapitán Souček. Šanci zabojovat o místo v konečné nominaci má také plzeňský Ladra či jeho spoluhráč Višinský.
Na tiskové konferenci bezprostředně po utkání s Kosovem Koubek oznámí, které tři hráče vyškrtne – do konečné nominace se jich totiž vejde 26.
Už v definitivním složení pak reprezentace odcestuje do Spojených států, kde ji 5. června ve 2 hodiny ráno (4. června 20.00 místního času) v New Jersey čeká generálka před závěrečným turnajem proti Guatemale.
Na šampionátu Češi následně v rámci skupiny A vyzvou v Mexiku Jižní Koreu, v Atlantě Jihoafrickou republiku a poté opět v Mexiku domácí mužstvo.
V baráži čeští fotbalisté vyřadili Irsko a Dánsko, oba duely vyhráli na penalty. Byly to první dva zápasy pod vedením Koubka, jenž koncem roku nahradil Ivana Haška.
Nominace české reprezentace na kemp před MS
|Pozice
|Jméno a příjmení
|Klub
|Počet startů
|Branky
|Brankáři
|Lukáš Horníček
|Braga
|0
|0
|Matěj Kovář
|PSV Eindhoven
|19
|0
|Jindřich Staněk
|Slavia Praha
|14
|0
|Obránci
|Vladimír Coufal
|Hoffenheim
|61
|2
|David Douděra
|Slavia Praha
|15
|2
|Tomáš Holeš
|Slavia Praha
|39
|2
|Robin Hranáč
|Hoffenheim
|12
|1
|Štěpán Chaloupek
|Slavia Praha
|3
|0
|David Jurásek
|Slavia Praha
|16
|1
|Ladislav Krejčí ml.
|Wolverhampton
|25
|5
|Jaroslav Zelený
|Sparta Praha
|21
|0
|David Zima
|Slavia Praha
|24
|1
|Záložníci
|Pavel Bucha
|Cincinnati
|0
|0
|Lukáš Červ
|Plzeň
|15
|2
|Vladimír Darida
|Hradec Králové
|78
|8
|Tomáš Ladra
|Plzeň
|1
|0
|Lukáš Provod
|Slavia Praha
|37
|3
|Michal Sadílek
|Slavia Praha
|33
|1
|Hugo Sochůrek
|Sparta Praha
|0
|0
|Alexandr Sojka
|Plzeň
|0
|0
|Tomáš Souček
|West Ham
|89
|17
|Pavel Šulc
|Lyon
|20
|5
|Denis Višinský
|Plzeň
|0
|0
|Útočníci
|Adam Hložek
|Hoffenheim
|41
|4
|Tomáš Chorý
|Slavia Praha
|21
|6
|Mojmír Chytil
|Slavia Praha
|21
|6
|Christophe Kabongo
|Mladá Boleslav
|0
|0
|Jan Kuchta
|Sparta Praha
|30
|3
|Patrik Schick
|Leverkusen
|52
|25