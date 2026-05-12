Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Informace už v úterý ráno potvrdily zdroje iDNES.cz a svaz krátce nato zveřejnil předběžnou nominaci o 54 hráčích, v níž Chorý s Douděrou figurují.
Jedenatřcetiletého Chorého prý chtějí zejména Koubek s generálním manažerem Pavlem Nedvědem, na výkonném výboru ale shoda nepanuje.
„Téma předběžné nominace jsme podrobně řešili v rámci gesční skupiny pro sport se Zdeňkem Grygerou, Adolfem Šádkem a Pavlem Nedvědem. Detailní debata samozřejmě proběhla také s hlavním trenérem Miroslavem Koubkem,“ okomentoval neurčitě předseda asociace David Trunda.
U sedmadvacetiletého Douděry pak bude prý záležet na sportovní formě.
Ta se mu však podobně jako Chorému bude v následujících týdnech těžko nabírat. Oba totiž Slavia vyřadila z kádru v souvislosti s děním v sobotním derby, které se nedohrálo pro předčasné vniknutí domácích fanoušků na stadion. Chorý i Douděra ještě předtím dostali čerevnou kartu.
„Předběžná nominace reprezentace vzniká na základě komplexního posouzení celé řady sportovních i týmových faktorů, které hlavní trenér a realizační tým dlouhodobě vyhodnocují u všech hráčů,“ přidal Trunda.
Chorý byl vyloučen za loket sparťanovi Sörensenovi, Douděra pak v nastavení už z lavičky za nadávky směrem k rozhodčímu.
„Chorý je hráč, který nám minulý rok pomohl k titulu. Celou sezonu se dokázal držet, ale v aktuálním ročníku už třikrát oslabil svůj tým, což je pro hráče Slavie zcela neakceptovatelné,“ oznámil následující den klubový šéf Jaroslav Tvrdík. „Je pro mě nepředstavitelné, že hráč Slavie, zvlášť v situaci, kdy už čelil dvěma kázeňským trestům od klubu, napadl loktem svého protihráče.“
„U Davida Douděry je to stejné, jeho chování jsem s ním řešil opakovaně,“ přidal Tvrdík.
Oba si v létě mají hledat nové angažmá, je ale klidně možné, že se předtím podívají na světový šampionát. Svaz musel předběžnou nominaci odevzdat do 11. května a následně z ní vznikne nominace konečná.
U Chorého lze předpokládat, že může vděčit dobrým vztahům s trenérem Koubkem, jenž národní tým převzal koncem loňského roku.
Znají se už z působení v Plzni a Chorý pod ním naskočil do obou barážových utkání – semifinále s Irskem začal v základu, proti Dánsku pak přišel z lavičky a proměnil jeden z pokutových kopů v rozstřelu.
Chorý dal za národní tým zatím dosud šest branek a aktuálně je nejlepším ligovým střelcem. Současně ho však provázejí pravidelné kontroverze, k nimž v letošním ročníku přidal také tři červené karty. Vyloučen už byl i v dresu národního týmu – na Euru před dvěma roky v závěru vypjatého utkání s Tureckem.
Douděra v reprezentaci odehrál 15 utkání a také byl na posledním Euru. Březnový sraz vynechal kvůli zranění.