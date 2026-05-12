Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Autor:
  9:42aktualizováno  9:53
Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil se totiž v předběžné nominaci trenéra Miroslava Koubka, který o něj prý hodně stojí. Mezi 54 jmény figuruje také další potrestaný slávista David Douděra.
Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Slávistický útočník Tomáš Chorý (vpravo) v souboji se sparťanským obráncem...
Hasiči odklízejí světlici ze hřiště ve chvíli, kdy se ze země zvedají slávista...
Slávistický útočník Tomáš Chorý přechází přes Jana Krále z Olomouce.
Tomáš Chorý ze Slavie hlavičkuje v zápase s Olomoucí.
20 fotografií

Informace už v úterý ráno potvrdily zdroje iDNES.cz a svaz krátce nato zveřejnil předběžnou nominaci o 54 hráčích, v níž Chorý s Douděrou figurují.

Jedenatřcetiletého Chorého prý chtějí zejména Koubek s generálním manažerem Pavlem Nedvědem, na výkonném výboru ale shoda nepanuje.

„Téma předběžné nominace jsme podrobně řešili v rámci gesční skupiny pro sport se Zdeňkem Grygerou, Adolfem Šádkem a Pavlem Nedvědem. Detailní debata samozřejmě proběhla také s hlavním trenérem Miroslavem Koubkem,“ okomentoval neurčitě předseda asociace David Trunda.

Měli by podle vás Tomáš Chorý a David Douděra jet na MS?

celkem hlasů: 1972

U sedmadvacetiletého Douděry pak bude prý záležet na sportovní formě.

Ta se mu však podobně jako Chorému bude v následujících týdnech těžko nabírat. Oba totiž Slavia vyřadila z kádru v souvislosti s děním v sobotním derby, které se nedohrálo pro předčasné vniknutí domácích fanoušků na stadion. Chorý i Douděra ještě předtím dostali čerevnou kartu.

„Předběžná nominace reprezentace vzniká na základě komplexního posouzení celé řady sportovních i týmových faktorů, které hlavní trenér a realizační tým dlouhodobě vyhodnocují u všech hráčů,“ přidal Trunda.

Slávistický útočník Tomáš Chorý (vpravo) v souboji se sparťanským obráncem...
Slávistický obránce David Douděra během 317. derby. Mělo to být naposled, co...

Chorý byl vyloučen za loket sparťanovi Sörensenovi, Douděra pak v nastavení už z lavičky za nadávky směrem k rozhodčímu.

„Chorý je hráč, který nám minulý rok pomohl k titulu. Celou sezonu se dokázal držet, ale v aktuálním ročníku už třikrát oslabil svůj tým, což je pro hráče Slavie zcela neakceptovatelné,“ oznámil následující den klubový šéf Jaroslav Tvrdík. „Je pro mě nepředstavitelné, že hráč Slavie, zvlášť v situaci, kdy už čelil dvěma kázeňským trestům od klubu, napadl loktem svého protihráče.“

„U Davida Douděry je to stejné, jeho chování jsem s ním řešil opakovaně,“ přidal Tvrdík.

Oba si v létě mají hledat nové angažmá, je ale klidně možné, že se předtím podívají na světový šampionát. Svaz musel předběžnou nominaci odevzdat do 11. května a následně z ní vznikne nominace konečná.

U Chorého lze předpokládat, že může vděčit dobrým vztahům s trenérem Koubkem, jenž národní tým převzal koncem loňského roku.

Znají se už z působení v Plzni a Chorý pod ním naskočil do obou barážových utkání – semifinále s Irskem začal v základu, proti Dánsku pak přišel z lavičky a proměnil jeden z pokutových kopů v rozstřelu.

Chorý dal za národní tým zatím dosud šest branek a aktuálně je nejlepším ligovým střelcem. Současně ho však provázejí pravidelné kontroverze, k nimž v letošním ročníku přidal také tři červené karty. Vyloučen už byl i v dresu národního týmu – na Euru před dvěma roky v závěru vypjatého utkání s Tureckem.

Douděra v reprezentaci odehrál 15 utkání a také byl na posledním Euru. Březnový sraz vynechal kvůli zranění.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.